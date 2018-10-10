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Все про:опрос (1582) Россия (70700) социология (366)

 Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине, - соцопрос КМИС и "Левады". ИНФОГРАФИКА

При этом в Украине незначительно выросло позитивное отношение к россиянам.

Количество хорошо относящихся к РФ украинцев продолжает превышать количество хорошо относящихся к Украине россиян. Таковы результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КМИС.

В Украине, по состоянию на сентябрь, к России положительно относятся 48% опрошенных (в феврале таких было 45%). При этом в России к Украине позитивно относятся 33% населения.

Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине, - соцопрос КМИС и Левады 01

Динамика позитивного отношения в Украине к России и к России в Украине

Согласно результатам исследования, отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к РФ примерно так же, как и в РФ в Украине - 31%. В центре Украины положительно настроенных к РФ - 44%, на юге - 62%, на востоке - 70%.

Также на Цензор.НЕТ: Большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, - соцопрос

В сообщении подчеркивается, что отношение населения Украины к РФ с 2008 года, когда начался регулярный мониторинг этого вопроса, остается неизменно лучше, чем отношение населения РФ к Украине.

Согласно приведенной инфографике, максимальный разрыв был в феврале 2009 года, когда положительно в Украине к РФ относился 91% респондентов, а в РФ к Украине – лишь 29%. Минимальным разрыв был в сентябре 2015 года (34 и 33% соответственно) и периодически составлял менее 10 процентных пунктов в 2015-2017 годах, после чего отношение украинцев к РФ сохраняет положительную динамику, в отличие от другой стороны.

При этом поддержка независимости Украины остается высокой - 88%, и по сравнению с февралем 2018 года не меняется. В то же время количество тех, кто желает закрытых границ с РФ, уменьшилось с 44% до 38%, а количество тех, кто желает независимых отношений, но без виз и таможен, увеличилось с 44% до 50%.

Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине, - соцопрос КМИС и Левады 02

Динамика уровня поддержки независимости Украины

В РФ по сравнению с мартом 2018 года уменьшилось количество тех, кто желает закрытых границ с Украиной (с 39% до 32%) и увеличилось количество желающих объединиться в одну страну (с 10% до 16%).

КМИС проводил свой опрос 8-23 сентября в 109 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и неподконтрольных правительству районов Луганской и Донецкой областей. Было опрошено 2026 респондентов.

"Левада-центр" опросил 1600 человек в период 20-26 сентября 2018 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцев, относящих себя к верующим УПЦ КП, почти втрое больше, чем верующих УПЦ МП, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3090607
 
 
 Топ комментарии
 
Вот такое вот у нас безответное дурачьё, да.
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Сомневаюсь. "Опросы" и "рейтинги" вполне могут быть проститутками.
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Вот такое вот у нас безответное дурачьё, да.
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Мало ще хахлів вибила кацапня. Поки що не доходить. Це називається історичний переляк, що засів у кістках і передається спадково. Це -- не позитивне ставлення до кацапів, це -- банальний страх.
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В данном случае "украинцами" назвали всех с украинским паспортом. Но "де факто" это не украинцы.
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Украинцы наивны и доверчивы как дети.
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естественно
Кто еще там опросы будет делать ?
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коли це Українці кацапських свиней встигли "полюбити", за чотири роки війни??? 3.14дежжж!!!!
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В Украине по состоянию на сентябрь к России положительно относятся 48% опрошенных (в феврале таких было 45%) Источник:https://censor.net.ua/n3090607

Полный дибилизм и маразм...
Граждане Украины положительно относятся к убийству своих детей рашистами...
Такие граждане не имеют право на существование...
Хуже животных. Даже животные защищают своих детёнышей... А этим "украинцам" нравится, когда убивают их детей и готовы боготворить убийц.
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Сомневаюсь. "Опросы" и "рейтинги" вполне могут быть проститутками.
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угу... пару дней назад ти цифры мертвечук озвучил
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коцапский "опрос" с целью - это ж "наши люди", значит можно их завоевать и "освободить" от хунты. коцапы что-то готовят, скорее всего нападение на мариуполь, одессу, типа там люди которые хорошо кним относятся, но под гнетом хунты, а мы их освобождаем. это все для обработки внутренней ваты.
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В этом наша беда. Мы очень хорошо относимся к россиянам... А должны, за "всё хорошее", ненавидеть их на генетическом уровне.
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необходимо по нашим тв каналам показывать кацапов такими, как они есть, Вата-Шоу в помощь.
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Там попадаются нормальные среди общего дерьма. Но редко. Сужу по чату на сайте логических игр (шахматы, шашки и т.д.). Там уже не удивляешься потоку говна как из прорыва канализации в свой адрес от совершенно незнакомой кацапской особи. Совершенно неспровоцированного с точки зрения нормального человека, безо всякого предварительного общения.
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***
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.

Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.

Україна ... не прем'єр міністри.
Україна - світанковий рай.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки солов'їний гай.

Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому до останніх його днів...

Автор Далека Зірка, 28.05.2018
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Замовник опитування, часом, не медведчук?
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Ну, а кто. Он до официального обнародования что то подобное на политваташоу на кацапии вещал
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Ах-ха-ха. КМИС и "Левада" разгоняют тему про "братские народы" ))).
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ну да. это как смотришь на собачку без лапки и хвоста. ущербное - жалко.
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А хорошими россияне станут после того, как в течение многих дней и месяцев эшелоны товарных вагонов, гружённых кацапами, будут прибывать к воротам лагерей смерти, после чего - усовершенствованная процедура, испытанный в 1940-е. Умерщвление в газовых камерах и утилизация в крематориях.
Конечно, тут усовершенствовать надо серьёзно, ибо полный геноцид биологического вида из более чем 100 миллионов особей - это нешуточная задача и очень тяжёлый самоотверженный труд.
P.S.: и не надо обвинять меня в "оправдании холокоста" и т.д. В отличие от евреев, кацапские гоим по любому талмуду - абсолютный дрек и треф (некошер), не стоящий ломаного шекеля. За их геноцид светит разве что озабоченность средней глубины.
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это конторы Медведчука делают эти фейковые соцопросы..
задача оч простая: есть категория людей в нашем обществе, которая доверяет цифрам.. и подобные фейковые вбросы расчитаны именно на эту категорию: убедить их, что процент лояльных к Рашке постоянно растет..
Такие вещи постоянно делаются перед выборами, что бы нагнать 2-5% электората в свою сторону на выборах..
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Почему Порошенко не уволит Медведчука с должности своего представителя в Минске и не лишит его гражданства, как ранее он сделал с Саакашвили?
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Микола, а Медведчук коли отримав українське громадянство? на рахунок Мінська згоден, але як українця лишити громадянства незрозуміло.
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Спроси у Порошенко... Он знает как легко можно лишить гражданства Украины... Саакашвили был гражданином Украины, но Порошенко просто взял и лишил его гражданства своим указом.
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Я це розумію, але в Саакашвілі громадянство набуте, питаю ще раз, який механізм може позбавити громадянства народженого українця? додам, я тільки за , щоб Медведчука позбавити громадянства, просто трохи не торопаю в міграційних законах.
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Слишком много украинцев ведутся на внешнее сходство пидарассеян с человеком. Это большая и опасная ошибка! Рассеяне никогда не были людьми и уже никогда не станут.
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Опрос однозначно липовый. Такие цифры нужны для влияния на кацапскую аудиторию и набора очередного контрактного мяса "освободителей" от "биндеровцев". Дескать заждались спасителей "русскоязычные мальчики в трусиках". Нету такой формы убийства которую я не готов применить к оккупанту. И они это знают! Хуйлостан нам здесь не нужен!
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***
Я НЕ ПРОЩУ " тебя Россия, никогда !
За то, что молча, в стороне стояла,
Когда в мой край кацапская орда
На танках смело, нагло заезжала …
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За слезы матерей убитых горем -
Ты ими проклята на многие года!!!
Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За сыновей, которых погубила,
За Крым, тобой отжатый, без стыда !
За нЕлюдей, которых расплодила .
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За боль и кровь, за свежие могилы,
За то, что миру о войне врала,
Чтоб в преступлениях тебя не обвинили .
Я не прощу тебя, Россия, никогда!
Донбасс - как выжженное поле.
За смертный коридор, за море зла,
За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена!
И мирный день в цветах на землю ляжет ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда -
Через года мой правнук тебе скажет!!!

Т.Майстренко. (Луганск)
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Россияне ко всем плохо относятся, это самые натуральные нацики
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за такие рейтинги убивать надо
и куда СБУ смотрит?
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Кожен третій на заході до москалів відноситься позитивно, який ідіот в це повіре?
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можливо посоромились правду казати
багато залежить від того як питання поставили...
та й ні пропаганди ні агітації в нас немає.
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Немає, але я можу допустити що кожен третій відноситься до росіян як до хробака, тобто ніяк, але позитивно це вже перебор.
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краще би ми до них взагалі ніяк не відносились, а ставлення мали лише негативне.
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Спасибо богу, в моём окружении нету любителей ваты.
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Вчера фуру видел немецкую -- два флажка на лобовухе рядом -- парашный и украинский.
Водила, лет 40, явно переселенец.
...два полушария мозга срослись в одно...
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Є така думка, що реваншисти можуть дістатися до влади не з проросійськими лозунгами, а в красивій обортці - мир, спокій, добробут..
Взяти хоча би це опитування , хто його замовив, для чого ?
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удивительно.
а расиянцы чего к Украине плохо относятся?
кто у кого земли отжал? что Украина им плохого сделала?
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Як що, не визнають велич кацапських манкуртів, знущаються над перемогою Москви над Вашингтоном, не хтять канозувати мумію на червоній площі, і взагалі балакають не по руські.
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Згоден, Україна в березні 1990 проголосувала за збереження СРСР, а росія взяла і втікла з Союзу, тому в них і день незалежності на рік раніше, московити завжди були зрадниками.
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В мене вища історична освіта часів СРСР, просто нагадайте від якого часу святкують день незалежності росії і день незалежності України, тоді продовжим дискусію ?
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Этот прихвостень кацапский считает что парашинское отродье ПРОСТО не любит предателей,а все остальные их боготворят.Так уж сложилось исторически.))Это ведь богоизбранный народ.))Не спорьте с больным на голову,таким упоротым не докажешь ничего.
Неудобные для себя факты они просто игнорируют.Лавров стайл.Эта бублика инкурабельна.
Проще усыпить.))
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Та я розумію, просто іноді зустрічаються дійсно цікаві екземпляри, з такими, розумово нездатними до сприйняття фактів нецікаво, але за 4 роки вони десь поділись, певно заробили на грінкард в США.
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Референдум щодо "збереження союзу" мав місце справді в березні, але 91-го. Суті справи це не міняє. Днеь "незалежності росії", дідько зна від кого, Єльцин проголосив 12 червня 90-го.
Тобто, Україна була не першою в цьому "параді", і жодної "зради братніх росіян" не було.
Саме це їх і бісить, до речі: нема навіть до чого придовбатися.
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А это значит что, кацапы еще мало убили украинцев.
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Ооооо, и они мне еще будут тут рассказывать про ватную Беларусь.
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Повірив чи що? Особливо цікава віра що 30 відсотків бандерівців мріють про дружбу з московитами.
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Да не поверил в целом, просто примечательно, что ЦЕНЗОР об этом пишет.
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Ну да, тут питання, чи не готують нас до прийому в родину донбаських руськомирців.
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У той час, як росіяни вводили в Україні кріпосне право, вирізали мирних жителів Батурина, мільйонами вбивали українців Голодоморами, репресіями, депортаціями та під приводом війни, вселялися у їхні дома, забороняли їхню мову...українці абустраівалі та захищали Росію...
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опрос производился среди пенсов в очереди за пенсией. ну нет в Харькове 70% процентов любителей путенского запоребрика. очередная манипуляция мураевско-медведчуковской своры.
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ну да ну да... где то так и есть. "любим" Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине, - соцопрос КМИС и "Левады" - Цензор.НЕТ 7012

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как ты можешь относится лучше к тому, кто воюет с тобой??? пропаганда и манипуляции про "мы же братья" катят только для аутистов!
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Щось мені здається що це брехня.Наволочі, дійсно багато, але не на стільки ж. Що ж це тоді за Україна без українців?
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даже представить не можешь, сколько их дохера, даже в Кременчуге...
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українці ставляться до росії негативно й дуже негативно, а всілякі хохли,малороси,повалійчіхі і прочіє козловскіє не являються українцями...громадяни України так, але далеко не українці!!!
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Результати, можливо й досить достовірні. Можна припустити, що українці просто вже втомилися відповідати на безглузді запитання на кшталт "Чи ви нарешті готові замиритися з мишобраттями?", і або ігнорують інтерв'юшок - або посилають куди треба.
От відсоток "позитиву" і росте...
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я в страшному сні не можу уявити кожного 3-го який би на заході відповів "добре й дуже добре"
хіба що так:
-як ви ставитись до мертвих росіян?
-супер/добре/пофіг/

*так й запишем "добре" або "дуже добре")
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Прока при слове "русский" икраинцы не будут начинать плеваться, толку не будет.
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Ніколи не будуть, бо росіян не вважають руськими.
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точно. Чувствую, с утра начал лучше к росии относиться. Вчера хотел, что бы она разом под землю провалилась, а сегодня мне достаточно постепенного затопления Ледовитым океаном.
КМИС молодец - держит руку на пульсе украинцев, давай про рейтинги, объективный ты наш.
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....А всьо хахли, а всьо черкасси... (с)
Дурнувата хохляцька наволоч.

...Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі,
Ще лучше, як батьки ходили.
Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,
А з їх, бувало, й лій топили...
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КМІС - КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ, контора, що сидить в одному з корпусів Могилянки і займає там 2-3 приміщення.
Ось лідери цього закладу

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=team
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Хто платить, той і замовляє музику!!!
Знову маніпуляція фактами від проросійських КМІС і "Левада-Центр" після всяких соціалістичних досліджень з підміненням понять...
Одна справа, як відносяться українці до населення, що проживає в Російській Ф(п)едерації, а не в Росії, тобто росіян, а інша -- це відношення українців до теперішнього політичного керівництва Російської Ф(п)едерації, бо такої країни, як Росія, офіційно не існує... тому запитання завідомо були провокативні...
Так що питання задавали одні, а трактування (пояснення) написали інші, а як говорять в Одесі -- це дві великі різниці...
А якщо проаналізувати нижній графік зміни показників, то не зваваючи на позитивне ставлення до 50% до начебто віртуальної Расєі, об'єднуватися з нею хочуть менше 5% від опитуваного організаціями населення, тобто українці кажуть віртуальній країні Расєя: "Гудбай Расєя, гудбай!"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине, - соцопрос КМИС и "Левады". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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