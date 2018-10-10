 Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине, - соцопрос КМИС и "Левады". ИНФОГРАФИКА

Количество хорошо относящихся к РФ украинцев продолжает превышать количество хорошо относящихся к Украине россиян. Таковы результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КМИС.
В Украине, по состоянию на сентябрь, к России положительно относятся 48% опрошенных (в феврале таких было 45%). При этом в России к Украине позитивно относятся 33% населения.
Динамика позитивного отношения в Украине к России и к России в Украине
Согласно результатам исследования, отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к РФ примерно так же, как и в РФ в Украине - 31%. В центре Украины положительно настроенных к РФ - 44%, на юге - 62%, на востоке - 70%.
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В сообщении подчеркивается, что отношение населения Украины к РФ с 2008 года, когда начался регулярный мониторинг этого вопроса, остается неизменно лучше, чем отношение населения РФ к Украине.
Согласно приведенной инфографике, максимальный разрыв был в феврале 2009 года, когда положительно в Украине к РФ относился 91% респондентов, а в РФ к Украине – лишь 29%. Минимальным разрыв был в сентябре 2015 года (34 и 33% соответственно) и периодически составлял менее 10 процентных пунктов в 2015-2017 годах, после чего отношение украинцев к РФ сохраняет положительную динамику, в отличие от другой стороны.
При этом поддержка независимости Украины остается высокой - 88%, и по сравнению с февралем 2018 года не меняется. В то же время количество тех, кто желает закрытых границ с РФ, уменьшилось с 44% до 38%, а количество тех, кто желает независимых отношений, но без виз и таможен, увеличилось с 44% до 50%.
Динамика уровня поддержки независимости Украины
В РФ по сравнению с мартом 2018 года уменьшилось количество тех, кто желает закрытых границ с Украиной (с 39% до 32%) и увеличилось количество желающих объединиться в одну страну (с 10% до 16%).
КМИС проводил свой опрос 8-23 сентября в 109 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и неподконтрольных правительству районов Луганской и Донецкой областей. Было опрошено 2026 респондентов.
"Левада-центр" опросил 1600 человек в период 20-26 сентября 2018 года.
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Кто еще там опросы будет делать ?
Полный дибилизм и маразм...
Граждане Украины положительно относятся к убийству своих детей рашистами...
Такие граждане не имеют право на существование...
Хуже животных. Даже животные защищают своих детёнышей... А этим "украинцам" нравится, когда убивают их детей и готовы боготворить убийц.
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.
Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.
Україна ... не прем'єр міністри.
Україна - світанковий рай.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки солов'їний гай.
Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому до останніх його днів...
Автор Далека Зірка, 28.05.2018
Конечно, тут усовершенствовать надо серьёзно, ибо полный геноцид биологического вида из более чем 100 миллионов особей - это нешуточная задача и очень тяжёлый самоотверженный труд.
P.S.: и не надо обвинять меня в "оправдании холокоста" и т.д. В отличие от евреев, кацапские гоим по любому талмуду - абсолютный дрек и треф (некошер), не стоящий ломаного шекеля. За их геноцид светит разве что озабоченность средней глубины.
задача оч простая: есть категория людей в нашем обществе, которая доверяет цифрам.. и подобные фейковые вбросы расчитаны именно на эту категорию: убедить их, что процент лояльных к Рашке постоянно растет..
Такие вещи постоянно делаются перед выборами, что бы нагнать 2-5% электората в свою сторону на выборах..
Я НЕ ПРОЩУ " тебя Россия, никогда !
За то, что молча, в стороне стояла,
Когда в мой край кацапская орда
На танках смело, нагло заезжала …
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За слезы матерей убитых горем -
Ты ими проклята на многие года!!!
Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За сыновей, которых погубила,
За Крым, тобой отжатый, без стыда !
За нЕлюдей, которых расплодила .
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За боль и кровь, за свежие могилы,
За то, что миру о войне врала,
Чтоб в преступлениях тебя не обвинили .
Я не прощу тебя, Россия, никогда!
Донбасс - как выжженное поле.
За смертный коридор, за море зла,
За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена!
И мирный день в цветах на землю ляжет ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда -
Через года мой правнук тебе скажет!!!
Т.Майстренко. (Луганск)
Россияне ко всем плохо относятся...
и куда СБУ смотрит?
багато залежить від того як питання поставили...
та й ні пропаганди ні агітації в нас немає.
Водила, лет 40, явно переселенец.
...два полушария мозга срослись в одно...
Взяти хоча би це опитування , хто його замовив, для чого ?
а расиянцы чего к Украине плохо относятся?
кто у кого земли отжал? что Украина им плохого сделала?
Неудобные для себя факты они просто игнорируют.Лавров стайл.Эта бублика инкурабельна.
Проще усыпить.))
Тобто, Україна була не першою в цьому "параді", і жодної "зради братніх росіян" не було.
Саме це їх і бісить, до речі: нема навіть до чого придовбатися.
От відсоток "позитиву" і росте...
хіба що так:
-як ви ставитись до мертвих росіян?
-супер/добре/пофіг/
*так й запишем "добре" або "дуже добре")
КМИС молодец - держит руку на пульсе украинцев, давай про рейтинги, объективный ты наш.
Дурнувата хохляцька наволоч.
...Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі,
Ще лучше, як батьки ходили.
Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,
А з їх, бувало, й лій топили...
Ось лідери цього закладу
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=team
Знову маніпуляція фактами від проросійських КМІС і "Левада-Центр" після всяких соціалістичних досліджень з підміненням понять...
Одна справа, як відносяться українці до населення, що проживає в Російській Ф(п)едерації, а не в Росії, тобто росіян, а інша -- це відношення українців до теперішнього політичного керівництва Російської Ф(п)едерації, бо такої країни, як Росія, офіційно не існує... тому запитання завідомо були провокативні...
Так що питання задавали одні, а трактування (пояснення) написали інші, а як говорять в Одесі -- це дві великі різниці...
А якщо проаналізувати нижній графік зміни показників, то не зваваючи на позитивне ставлення до 50% до начебто віртуальної Расєі, об'єднуватися з нею хочуть менше 5% від опитуваного організаціями населення, тобто українці кажуть віртуальній країні Расєя: "Гудбай Расєя, гудбай!"...