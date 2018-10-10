 Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине, - соцопрос КМИС и "Левады". ИНФОГРАФИКА

Количество хорошо относящихся к РФ украинцев продолжает превышать количество хорошо относящихся к Украине россиян. Таковы результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КМИС.

В Украине, по состоянию на сентябрь, к России положительно относятся 48% опрошенных (в феврале таких было 45%). При этом в России к Украине позитивно относятся 33% населения.

Динамика позитивного отношения в Украине к России и к России в Украине

Согласно результатам исследования, отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к РФ примерно так же, как и в РФ в Украине - 31%. В центре Украины положительно настроенных к РФ - 44%, на юге - 62%, на востоке - 70%.

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В сообщении подчеркивается, что отношение населения Украины к РФ с 2008 года, когда начался регулярный мониторинг этого вопроса, остается неизменно лучше, чем отношение населения РФ к Украине.

Согласно приведенной инфографике, максимальный разрыв был в феврале 2009 года, когда положительно в Украине к РФ относился 91% респондентов, а в РФ к Украине – лишь 29%. Минимальным разрыв был в сентябре 2015 года (34 и 33% соответственно) и периодически составлял менее 10 процентных пунктов в 2015-2017 годах, после чего отношение украинцев к РФ сохраняет положительную динамику, в отличие от другой стороны.

При этом поддержка независимости Украины остается высокой - 88%, и по сравнению с февралем 2018 года не меняется. В то же время количество тех, кто желает закрытых границ с РФ, уменьшилось с 44% до 38%, а количество тех, кто желает независимых отношений, но без виз и таможен, увеличилось с 44% до 50%.

Динамика уровня поддержки независимости Украины

В РФ по сравнению с мартом 2018 года уменьшилось количество тех, кто желает закрытых границ с Украиной (с 39% до 32%) и увеличилось количество желающих объединиться в одну страну (с 10% до 16%).

КМИС проводил свой опрос 8-23 сентября в 109 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и неподконтрольных правительству районов Луганской и Донецкой областей. Было опрошено 2026 респондентов.

"Левада-центр" опросил 1600 человек в период 20-26 сентября 2018 года.

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