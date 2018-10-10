 Пять млрд гривен налогов в бюджет Украины, 25 тыс. специалистов и более 450 компаний: В Харькове презентовали отчет об IT-отрасли города. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает сооснователь Харьковского IT-кластера Эдуард Рубин, предлагая ознакомиться с отчетом.

Всего в исследовании поучаствовали 7000 IT- специалистов из 36 компаний Харькова.

Согласно его результатам, в Харькове трудится порядка 25 тысяч специалистов в области информационных технологий, трудоустроенных в 445 активно развивающихся IT-компаниях. Таким образом, по количеству IT-специалистов Харьков с большим отрывом обходит остальные крупные IT-локации Украины, уступая лишь киевскому хабу. 15% работников IT-сектора страны работают в Харькове, что в два раза больше, чем в Днепре, и в три раза больше, чем в Одессе.

В 2017 году в качестве налоговых отчислений в государственный бюджет IT-компании Украины принесли 7,8 млрд гривен. IT-отрасль Харькова в общей сложности перечислила порядка 5 млрд гривен налоговых отчислений в государственный бюджет, из которых 43% — в местный бюджет региона. 95% продаж харьковских IT-компаний уходят к зарубежным заказчикам, 65% из которых — в США и 25% — в Европу. Учитывая текущие темпы роста, можно ожидать, что налоговые выплаты харьковской IT-индустрии к 2025 году увеличатся до 14.6 млрд. гривен.

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Средний доход IT-специалиста в Харькове составляет $1800, что в шесть раз больше среднего дохода харьковчанина ($265) и в пять раз больше среднего дохода по Украине ($313).

Исследование показало, что харьковская IT-индустрия демонстрирует стабильный рост, обеспечивает рабочими местами 25 тысяч жителей города, формирует значительную долю налоговых отчислений в государственный и местный бюджеты. На основе макроэкономического анализа IT-сферы региона PwC сформировали оптимистичный прогноз, который предсказывает стабильный и уверенный рост по всем направлениям.

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К сильным сторонам харьковской IT-индустрии аналитики отнесли плотное сотрудничество IT-компаний с местными университетами, развитие городской инфраструктуры и проведение большого количества специализированных мероприятий (конференций, хакатонов, митапов и т.д.), которые способствуют улучшению технической экспертизы и профессионализма местных специалистов.

В то же время городское IT-сообщество сталкивается с рядом вызовов, которые, в основном, заключаются в несоответствии спроса IT-компаний с предложением внешних агентов. Так, например, большая часть городской коммерческой недвижимости не удовлетворяет спрос IT-компаний. Уже сегодня они занимают 200 тысяч м2, а к 2020 году им понадобится еще 60 тысяч м2. Несмотря на то, что харьковские университеты каждый год выпускают порядка 2 тысяч молодых специалистов, спрос внутри IТ-бизнеса значительно выше. В 2018 году спрос на экспертов в сфере информационных технологий был в два раза выше, чем количество выпускников (3329 открытых вакансий против 1517 выпускников).

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Kharkiv IT Cluster — харьковская общественная организация, с 2015 года объединяющая ведущие IT-компании, местные власти и высшие учебные заведения для внедрения комплексных изменений в IT-экосистему города. Сегодня Харьковский IT-cluster объединяет более 40 успешных компаний региона, которые совместными усилиями внедрили более 20 образовательных проектов, 30 социальных инициатив и провели более 50 профильных мероприятий для специалистов отрасли.







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