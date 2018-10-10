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 В пункте пропуска "Славутич" служебная собака обнаружила в автомобиле взрывчатку, – Госпогранслужба. ФОТО

На украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Славутич" служебная собака украинских пограничников обнаружила в автомобиле с литовскими номерами взрывное устройство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера в пункте пропуска "Славутич" на автомобиль с литовской регистрацией сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия. Учитывая реакцию пограничного пса, пограничники Черниговского отряда инициировали переосвидетельствование легкового автомобиля "Фольксваген", на котором ехал наш 28-летний соотечественник. Как результат, в нише для перчаток военнослужащие обнаружили взрывное устройство", - сказано в сообщении.

В пункте пропуска Славутич служебная собака обнаружила в автомобиле взрывчатку, – Госпогранслужба 01
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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Об обнаружении признаков уголовного правонарушения пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. Опасный предмет изъят.

Источник: https://censor.net.ua/n3090603
 
   
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"он вам даст батон, с взривчаткой), принесете мне батон" ))) В.Висоцький
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Молодец собачка , чуйка на кацапов отменная 😂
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ пункте пропуска "Славутич" служебная собака обнаружила в автомобиле взрывчатку, – Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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