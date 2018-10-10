 На "экс-прокурора" оккупированного Крыма Поклонскую прокуратура завела дело из-за Меджлиса, готовит еще одно - за Сенцова

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время презентации Стратегии развития прокуратуры АРК, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Луценко, ей инкреминируется часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". По словам Юрия Луценко, Поклонской вменяются два эпизода: запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и утверждение обвинительного акта в деле по обвинению замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пяти граждан.
В самой 438 статье УК Украины так трактуется преступление: "жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, которые предусмотрены международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий".
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко добавил, что готовится новое подозрение Поклонской - за участие в преследовании украинского режиссера Олега Сенцова, которого РФ осудила якобы за подготовку терактов.
Наталья Поклонская с 2002 по 2014 год являлась сотрудником органов прокуратуры Украины. В 2014 году занимала должность прокурора АРК. Послее оккупации Крыма перешла на сторону России. С 2014 по 2016 - "прокурор" оккупированного Крыма.
В сентябре 2016 года стала депутатом Госдумы РФ от "Единой России".
Украинская прокуратура 5 апреля 2017 года обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, в том числе экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.
БАРДАК.
о как... генпёкуёй разошелся в гневе!!!
а может не надо так далеко глазом кидать...заведи дела на близсидящих жаб и гадов,
которые на уровне вытянутой руки (ни разу мзду не бравшей)....???
А слабо, по аваковски, хлопнуть сучку, как хлопнули Саню Белого?
шоб ваще уже по полной надо нашей спецуре антона Г. облить свинной кровью и сфотографировать)) а в понедельник предъявить живого и здорового) можно вместе с другим Г. из одессы))
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/sergej-skripal-alexandr-petrov-a-ruslan-bosirov-tajne-v-cesku_1810100600_miz
в Чехии тоже шпили есть ? а я не знал