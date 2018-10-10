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 Политика Украины
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 На "экс-прокурора" оккупированного Крыма Поклонскую прокуратура завела дело из-за Меджлиса, готовит еще одно - за Сенцова

Наталье Поклонской, которая ранее возглавляла "прокуратуру Крыма" в оккупационном правительстве, сегодня заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время презентации Стратегии развития прокуратуры АРК, передает корреспондент Цензор.НЕТ

По словам Луценко, ей инкреминируется часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". По словам Юрия Луценко, Поклонской вменяются два эпизода: запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и утверждение обвинительного акта в деле по обвинению замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пяти граждан.

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В самой 438 статье УК Украины так трактуется преступление: "жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, которые предусмотрены международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко добавил, что готовится новое подозрение Поклонской - за участие в преследовании украинского режиссера Олега Сенцова, которого РФ осудила якобы за подготовку терактов.

Наталья Поклонская с 2002 по 2014 год являлась сотрудником органов прокуратуры Украины. В 2014 году занимала должность прокурора АРК. Послее оккупации Крыма перешла на сторону России. С 2014 по 2016 - "прокурор" оккупированного Крыма. 

В сентябре 2016 года стала депутатом Госдумы РФ от "Единой России". 

Украинская прокуратура 5 апреля 2017 года обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, в том числе экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Источник: https://censor.net.ua/n3090598
 
 
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"По словам Луценко, ей инкреминируется часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Ничего не понимаю, если у нас ИДЁТ ВОЙНА, то где военное положение? Если его нет, то против Главнюка надо возбудить уголовное дело, а Суслик и не телется.
БАРДАК.
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"Статья 427. Сдача или оставление противнику средств ведения войны"-кто нибудь ответит по этой статье? Кровавый пластырь к примеру....
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Это всё равно, что югик её заочно поимеет.
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на ... няшу? ниче себе!
о как... генпёкуёй разошелся в гневе!!!
а может не надо так далеко глазом кидать...заведи дела на близсидящих жаб и гадов,
которые на уровне вытянутой руки (ни разу мзду не бравшей)....???
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Дело они завели, а что "водить дела" в хороводах они мастаки. Сколько лет "бриллиантовые прокуроры" вокруг ёлки водку пьют?
А слабо, по аваковски, хлопнуть сучку, как хлопнули Саню Белого?
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круто Юра кацапам за склады отомстил))
шоб ваще уже по полной надо нашей спецуре антона Г. облить свинной кровью и сфотографировать)) а в понедельник предъявить живого и здорового) можно вместе с другим Г. из одессы))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа "экс-прокурора" оккупированного Крыма Поклонскую прокуратура завела дело из-за Меджлиса, готовит еще одно - за Сенцова
 
 
 
 
 
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