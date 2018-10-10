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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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Все про:боеприпасы (1136) Кабмин (10679) Полторак (1009) Ичня (34)

 На момент ЧП на арсенале под Ичней находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них готовых к применению - 43 тыс. тонн, - Полторак

На момент чрезвычайного происшествия на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области в хранилищах находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них готовых к применению - 43 тыс. тонн.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Министр обороны Украины Степан Полторак сказал на заседании правительства в среду.

Он подчеркнул, что данный арсенал является "сложным", поскольку находится возле границы с РФ. Его площадь составляет 680 гектаров, периметр охраны - 8 км 200 метров. На арсенале размещены 119 хранилищ, из них 40% - открытые площадки.

"Этот арсенал может разместить 127 тыс. тонн боеприпасов. Так, на начало 2014 года там находилось 125 тыс. тонн боеприпасов. За последние годы мы передислоцировали в другие места – на другие базы и арсеналы, там, где у нас есть возможность безопасно сохранять, 56 тыс. тонн боеприпасов. Это около 1,5 тыс. вагонов, 50 составов, учитывая то, что у нас очень ограниченные возможности относительно погрузки/разгрузки, поскольку специальная техника на протяжении 20 лет не закупалась", - сказал глава Минобороны.

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По его словам, на момент происшествия в хранилищах арсенала находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них боеготовных 43 тыс. тонн, остальные 18 тысяч тонн - это были элементы боеприпасов, комплектующие, а также боеприпасы, которые не стоят на вооружении Вооруженных Сил Украины.

"В частности, что такие мощные мины от "Тюльпана" – у нас вообще нет такого вооружения – которые подлежали утилизации", - добавил министр.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3090592
 
 
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Из тех, что есть на верхушке нашей военной машины Полторак самый вменяемый.
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Мелочи жизни. Что не делается, то к лучшему. Украинский народ из своего пустого кармана все это покроет. На момент ЧП на арсенале под Ичней находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них готовых к применению - 43 тыс. тонн, - Полторак - Цензор.НЕТ 9987
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И задницу подставит. Для более глубокого удовлетворения , хозяина.
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"такие мощные мины от "Тюльпана" - у нас вообще нет такого вооружения"

Странно, а вроде ж показывали Тюльпаны в АТО в 2014м...
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не преодолимое желание размазать кирпичом рожу этого ничтожества....
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ДРГ росіян пройшла через значний шмат України. Хоча, можливо то були і хтось з українськими паспортами.
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Орден сутулова с закруткой на шее честно заслужил, ничего не скажешь...)
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Типичный пример полнейшей безответственности!
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а зачем сейчас эти подробности ... для злости?
сколько что-нибудь хоть останется?
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Ничего не останется - все собранное на месте ЧП однозначно в утилизацию идет... (((
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Блин, ежели б не было рашки, то ее надо было бы выдумать. Не жизнь, а малина. Все можно валить на диверсантов и виноватых,нет. То что по складам можно бродить кому не лень - ерунда. А сволочи не хотят вспомнить (забыли) Новобогдановку, 2004, 2006, 2006 год. Войной и не пахло. Гнать надо в шею всю эту свору без выплаты пособий и пенсий.
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Может не гнать, а привлечь к уголовной ответственности? Выгони такого, как же, радостно свалит на виллу и периодически будет на парадах значками бренчать.
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З Полторака вийшов би непоганий статист. А це муділо не догоняє, що сотні тисяч тон підірваних боєзапасів, ще й під час війни, на його відповідальності?
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Кто взорвал склады в Ичне
https://www.youtube.com/watch?v=zVaO43FRE6Q
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Маршалом в нас ставлять тільки того, хто зробить білше трьох штучних казанів для українців. А за знищення української зброї Полтораку вище міноборони не піднятись.
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Нехай по одній тоні на кацапа - це ж можна було всю пєтушину армію орків на ноль поділити. На момент ЧП на арсенале под Ичней находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них готовых к применению - 43 тыс. тонн, - Полторак - Цензор.НЕТ 3330
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Як вже набридли ці жирні,тупі рожі.Чотири роки виправдовуються, виправдовуються...Хоч би одне попросило вибачення,пішло у відставку,повісилася,застрелитися!
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На этот момент ты должен сидеть в тюрме. И еще прихватить главнокомандующего, шо б справедливо было. Как то так, с пьяну. Трезвому не выжить.
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Вот, открою секрет Полтораку - жизнь вообще штука сложная, если занимаешься тем чего не умеешь и в чём не разбираешься.
С таким отношением к общему делу ему не МО руководить , а у бабы под сиськой лежать
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Знову ці троє? Коли ж вони вгамоняться...
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Дульського слухати - себе не поважати. Навіть, якщо він випадково колись і правду скаже
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"Чим більше підрваних складів, тим менше треба буде коштів на їх охорону" Дарую новий лозунг з яким гідрант може йти на вибори разом з муженком, полтораком і іншою наволоччю, яку він зібрав біля себе!!!
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С такими генералами и врага не нужно. Они сами уничтожат армию.
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Не про збитки та кількість вагонів взагалі мова, а про цілковиту нездатність протидіяти диверсійній діяльності ворога.
Ніякі виділення мільйонів на перебазування чи створення нових місць зберігання не захищують від зради, дурості та нехлюйства військових.
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А вообще виновата церковь, то есть, ТОМАС. Но мы дождемся и все пойдет на поправку, одним словом- ЗАЖИВЕМ. ДА ПЭТРЭ ОЛЭКСИЕВЫЧ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа момент ЧП на арсенале под Ичней находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них готовых к применению - 43 тыс. тонн, - Полторак
 
 
 
 
 
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