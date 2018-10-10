 Благодаря поддержке трастового фонда НАТО введены новые методики протезирования и реабилитации украинских воинов, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил во время рабочей встречи с руководителем сектора трастового фонда НАТО Фредериком Пежо, советником по медицинским вопросам Дэвидом Ричмондом, руководителем офиса Агентства НАТО по поддержке и снабжению в Украине Василием Литвинчуком и руководителем проекта трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации Натальей Мельниченко.

С украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина и директор НИИ протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности Антонина Салеева.

Министр поблагодарил партнеров НАТО за важную помощь, которую организация предоставила Украине в рамках совместного проекта для обеспечения украинских военнослужащих медицинской помощью и реабилитацией и украинских медицинских центров надлежащими средствами оказания реабилитационных услуг.

"Настоящие друзья познаются в беде, поэтому спасибо за ту работу, которую проводит Трастовый фонд НАТО сегодня, когда Украина дает отпор агрессору, который оккупировал часть нашей территории. Мы несем человеческие потери - солдаты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, других вооруженных формирований получают ранения и увечья, и задача государства состоит в обеспечении их реабилитацией и протезировании для полной интеграции в мирную жизнь. Это сложные вызовы, с которыми Украина ранее не сталкивалась", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 500 военнослужащим провели за границей сложные операции по протезированию, - офис уполномоченного президента вопросам реабилитации участников АТО

Он отметил, что система реабилитации в Украине не была готова к сегодняшним вызовам, поскольку она была рассчитана на работу в других условиях и ориентированна на реабилитацию лиц, получавших трудовые увечья, пострадавших в результате ДТП, и значительно реже имела дело с боевыми травмами.

"У нас есть научно-исследовательский институт в Харькове, который с началом войны перестроил свою работу и определил приоритетом своей деятельности именно реабилитацию раненных военнослужащих. И в перестройке этой деятельности большую помощь оказал именно Трастовый фонд НАТО - благодаря этой поддержке они ввели новые методики протезирования и реабилитации, а недавно там было построен специальный реабилитационный бассейн на средства трастового фонда НАТО. Вместе с тем государство осознает важность этого заведения и направляет значительное финансирование для обеспечения его средствами реабилитации. Считаю, что объединение наших усилий может обеспечить наилучший результат", - подчеркнул Рева.

Министр также поблагодарил за поддержку, оказанную Украине для участия в "Играх Непокоренных", и выразил надежду на продолжение широкого сотрудничества в будущем.

Руководитель сектора трастового фонда НАТО Фредерик Пежо сообщил украинской стороне о принятом решении о продолжении сотрудничества в рамках проекта до 2020 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

"Достигнутый успех является результатом работы всей команды и стран-участниц НАТО, которые финансируют этот проект, и он был бы невозможен без председательствующей в проекте страны, а именно Болгарии. Последним ярким примером успешного сотрудничества является учреждение образовательной программы протезистов-технологов по международным стандартам, и надеюсь, что примерно через год мы увидим, как первые украинские протезисты получают международные сертификаты, что будет свидетельствовом того, что они освоили специальность", - заявил Пежо.

Отметим, трастовый фонд НАТО по физической реабилитации (протезированию) военнослужащих, раненых в антитеррористической операции, направлены на предоставление раненым украинским военнослужащим медицинской помощи и реабилитации, а также на обеспечение местных медицинских центров надлежащими средствами оказания соответствующих реабилитационных услуг. В соответствии с наличием средств поддержка может предоставляться в виде прямой медицинской помощи, физиотерапевтического и психологического сопровождения пациентов, строительства, восстановления, ремонта и оснащения медицинских учреждений Украины, а также повышение квалификации медицинского персонала по соответствующей специализации.