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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Сегодня никто не хочет идти на должность начальника базы хранения боеприпасов, - Полторак

Сегодня нет желающих идти на должность начальника базы хранения боеприпасов.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, о этом заявил министр обороны Степан Полторак на заседании правительства 10 октября.

"Сегодня пришла другая проблема: никто не хочет идти на должность начальника базы. Потому что возможностей мало, а награды нет", - отметил он, призвав общество объединиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли

Также Полторак обратился к журналистам, подчеркнув, что нужно показывать разные точки зрения.

По его словам, в день инцидента, 9 октября, представители пресс-службы Минобороны полтора часа не могли выйти на "112 Канал", чтобы сообщить ситуацию, в то время, как этот канал давал массу информации по поводу взрывов на арсенале под Ичней. Также, по его словам, позицию военных отказались принять на Первом.UA. "Мне сказали: "Я позвонил на Первый.UA, а слышу в трубку, как говорят: "Задвинь его подальше, нам это не интересно", - отметил он.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3090586
 
 
 Топ комментарии
 
А на министра обороны тоже желающих нет ?
Что значит "НЕ ХОЧЕТ" ?
Слесаря за "не хочет" увольняют в тот же день, а в армии "ну не хоч так не хоч"
Все хотят только к банкомату, да украсть что то с работы.

Этому бардаку когда нибудь настанет конец ?
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там же премию не дают, как андруше кобельову, спасителю отечества.
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Тогда иди вместе с своим бездарным Муженко и охраняйте склады сами...
Блин, люди - вот разве вы не видите какую херьню он несет....
Это армия или чебуречная?
Назначь на должность приказом.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Во дыбил....
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назначить тетяну даниленко начальником склада)
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згідно нових гендерних правил треба : начальницею
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Я так розумію,що Полторак визнав,що на базі мало можливостей красти.Мабуть все же покрали папєрєднікі!
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надо мобилизацию провести из зрадоботов цензора) шоб показали как надо
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Так всё ж просто и очевидно, как в армии: физическое состояние складов и порядок их охранения не обеспечивают безопасную сохранность боеприпасов и иного имущества. Стать начальником означает принять на себя ответственность за будущее неизбежное чрезвычайное происшествие. Кто виноват - необходимо разбираться.
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ну раз желающих нет Сьогодні ніхто не хоче йти на посаду начальника бази зберігання боєприпасів, - Полторак - Цензор.НЕТ 1967придется все взорвать к хренам собачим!!!
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Поясніть хтось цьому ідіоту Полтораку, що в армії не буває "хочу-нехочу" Сьогодні ніхто не хоче йти на посаду начальника бази зберігання боєприпасів, - Полторак - Цензор.НЕТ 7417
В армії є приказ і є його виконання, дебіл ти мусорський!
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Этот вонючий, разжиревший скунс, думает, что все идиоты? Господи, да в любой другой стране уже после первого склада, всех этих полтораков и мужеложенок гнали бы ссаными тряпками! А у нас..к сожалению, с таким говнокомандующим, судя по всему и пятый склад будет не последним.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня никто не хочет идти на должность начальника базы хранения боеприпасов, - Полторак
 
 
 
 
 
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