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 Политика Украины, Происшествия
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 Депутат горсовета на Прикарпатье продал свой голос на сессии за $50 тыс., - прокуратура

На Прикарпатье за взятку задержан депутат Городенковского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру области.

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Отмечается, что народный избранник через посредника требовал и получил от представителя одного из обществ взятку в сумме 50 тыс. долларов США за личное положительное голосование на сессии городского совета по вопросу утверждения проекта землеустройства по отводу земельного участка в городе Городенка для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов.

"Следственным судьей удовлетворено ходатайство прокуратуры области и предоставлено разрешение на задержание депутата и посредника, с целью их привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3090584
 
 
 Топ комментарии
 
Брать взятки нужно . Иначе здесь не проживёшь . Но делиться надо не забывать.
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я очень удивлен. какого хрена так дешево?!
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Я удивлен, що це утворення, де продається все - совість, земля, люди, зброя в т д ще існує. А щодо суми за голос, так це явний демпінг, адже одна «дєвушка», яка в тюрмі мала хвору спину і швидко одужала після, за голосування бере «книжку», тобто лімон
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Сильно буду удивлён, если этого дебудада посадят на нары, а не в кресло, с конфискацией...
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Многие на сайте и за всю жизнь столько не насобирали. Имеет смысл продавать. Тем более слухов про наказания ,нет.
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Каждому своё! Кому пол кило щебень с гречкой и всех продадут, кому 50 штук зелени и мало...
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Брать взятки нужно . Иначе здесь не проживёшь . Но делиться надо не забывать.
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Если депутатам ВР можно то ему сам БОГ велел!
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Депутатам ВР нужно! Иначе мандат отберут! Были случаи...
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тьфу, нищеброд..., до депутангов ВР ему еще расти и расти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат горсовета на Прикарпатье продал свой голос на сессии за $50 тыс., - прокуратура
 
 
 
 
 
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