 ГСЧС рассчитывает полностью ликвидировать последствия взрывов боеприпасов на арсенале под Ичней до конца года, - Чечеткин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин.
По его словам, к ликвидации последствий привлечены более 1000 лиц и 214 единиц техники.
Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения эвакуированы 12 тыс. 500 человек. Несколько тысяч выехали сами.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и мобильная оперативная группа ГСЧС.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Тем более следующий арсенал на подходе и ждать долго не будет....
Ну это если Ху"ло не нападёт