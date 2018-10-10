 ГСЧС рассчитывает полностью ликвидировать последствия взрывов боеприпасов на арсенале под Ичней до конца года, - Чечеткин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

По его словам, к ликвидации последствий привлечены более 1000 лиц и 214 единиц техники.

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Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения эвакуированы 12 тыс. 500 человек. Несколько тысяч выехали сами.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и мобильная оперативная группа ГСЧС.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.