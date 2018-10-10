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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 Для того, чтобы полностью решить проблему хранения боеприпасов, нужно 10-15 лет, - Полторак

Для решения проблемы хранения боеприпасов при условии достаточного финансирования Украине понадобится 10-15 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак на заседании правительства 10 октября.

По его словам, на время взрыва на каждом посту находилось по два часовых, а также дополнительная охрана.

Также министр отметил, что на арсенале под Ичней проводились меры для увеличения безопасности.

"На этом арсенале только за последний месяц мы проводили два учения по безопасности", - сказал он.

Также он подчеркнул, что Украина сможет обеспечить охрану боеприпасов только тогда, когда будет построено новое хранилище. Министр отметил, что только в последние годы выделяется достаточное финансирование армии, в том числе, на военные хранилища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К Генштабу много претензий, идут очень серьезные разборки, не исключены кадровые решения, - Ирина Луценко о взрывах на складах Минобороны. ВИДЕО

Полторак добавил, что для решения проблемы хранения боеприпасов необходимо достаточное финансирование на протяжении 10-15 лет.

"Для того, чтобы полностью решить проблему хранения боеприпасов при условии достаточно финансирования необходимо 10-15 лет. При условии, что строители будут работать идеально, а в этом также есть проблемы", - уточнил он.

Также он призвал общество объединиться вокруг общей беды.

"Когда я смотрю на то, что происходит в Великобритании после терактов - воссоединяется правительство, парламент и общество, мне даже трудно смотреть наши телевизионные передачи", - отметил он.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090579
 
 
 Топ комментарии
 
С Полтораком 10 без Полторака - 1
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Сказал, что этим взрывам конца не будет.
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А, что бы вода была теплая, ее нужно подогреть.
По моему одинаково звучит
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Тут трошки не так, если Полтораку впаяют десяточку, то наступник за два-три решит этот вопрос. Строители знают, что при надлежащем финансировании и корректной проектной документации вопрос строительства хранилища макс. - год, геология и проект - год, тендеры - полгода, даже если выделят место на болоте.
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Если Полтораку впаять червонец то, не найдёшь желающего занять его место. А если впаять по червонцу ещё десятку генералов и полковников то, комсостав разбежится в ужасе.
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ЗЫ: смысл служить, если украсть невозможно?
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Он совершенно прав Все советские боеприпасы через 15 лет придут в полную негодность и их не нужно будет охранять. Просто сразу подорвать.
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10-15 лет нужно, чтоб достать из ящиков и развернуть систему противодронной защиты?! А если показательно расстрелять парочку офицеров?
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як виявляється просто... І чого в армію одних депілів беруть? Взагалі, не розумію, Довкола стільки "розумних" людей, знають усе, від облаштування Арсеналу до роботи Президентом, а в держ структури не йдуть?
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10-15 лет ? это Полторак посчитал сколько ему лет жить осталось что бы спросить не с кого было ? вообще где то я такое уже слышал
Для того, чтобы полностью решить проблему хранения боеприпасов нужно 10-15 лет, - Полторак - Цензор.НЕТ 8222
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а мне вспомнилось как Насредин брался научить говорить ишака
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Ага, давайте строить ОДНО хранилище, что бы уже точно наверняка за один раз уничтожить.
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вот видно же сразу спеца в своем деле, профи прямо.
10-15 лет говорит, а чего такой разбег в сроках, всего 5 лет, всего погрешность 50%, та давай уже 10-50 лет
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Сразу видно старого советского маразматика!
Вы только почитайте эту статью
https://toprating.in.ua/samiye-bistriye-stroitelstva/

КАКИЕ 10--15 лет!!!!!!!!
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М-да, закрытый бункер построить можно быстрее, чем его правильно загрузить.
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Супер. Спасибо большое за информацию.
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Это он посчитал сколько ему до пенсии досидеть.
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"Также он призвал общество объединиться вокруг общей беды."
Источник: https://censor.net.ua/n3090579

Если общество, наконец, объединится вокруг общей беды, ты и вся остальная быдлоэлита до самолетов не успеет добежать. Только агрессия со стороны мордора пока еще останавливает людей.
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к этому времени и хранить уже будет нечего ...
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Через 10-15 лет хранить нечего будет. И возможно негде. (
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Блеянье овечки!
Особенно сопли на P.S.
"Ніхто не хоче йти на посаду Начальника Бази"
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ой брехло!
еще 3-4 пожара - и все! проблема решена...хранить нечего!!!
а 3-4 пожара...по времени это совсем быстро
(не дай Бог!!!!)
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"Когда я смотрю на то, что происходит в Великобритании после терактов - воссоединяется правительство, парламент и общество, мне даже трудно смотреть наши телевизионные передачи"Источник: https://censor.net.ua/n3090579

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о неподобающем поведении в общении с журналисткой в 2002 году.
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Полторак ,полторачку наверное выпил, а выполнить реформы для Украины, как они осуществляются на данном этапе, Порошенко потребуется лет 100.
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Суспільство об,єднається навколо президента і уряду тільки тоді,коли побачить,що вони того гідні.Така можливість показати себе була після Майдану. Свій шанс вони просрали і зараз ваші заклики - в пустелю.Нема довіри,нема і підтримки.Самі винні!
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Ми 25 лет на армію болт клали, що таке якісь 15?
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Дійсно треба час, щоб привести в порядок таке господарство.
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коррумпированой бездари и три часа мало будет.
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Простите, повторю. Вот думаю: если бы все наши семочки, охендовские, киваловы и иже с ними отщипнули от своих дворцов хотя бы по крошке, а от мерседесов и Бентли дали по винтику и на эти средства построили на складах по собачьей будке с каким-нибудь Тузиком или Полканом внутри, то этого позора можно было бы избежать. Только на-ера им это нужно. Для того, чтобы полностью решить проблему хранения боеприпасов нужно 10-15 лет, - Полторак - Цензор.НЕТ 9557
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Это что же получается, опять с наших карманов будут вытягивать гроши, раз призывает общество обьедениться вокруг общей беды. Это виновных надо на 10-15 лет посадить во главе с Министром обороны и начальником генерального штабу, которые не в состоянии организовать охрану и оборону складов
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Давай уже говори что 50 лет, чего мелочится.
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Нехай НАБУ візьме Муженка і Полторака за сраки, то може і терміни і сума фінансування скоротяться, а безпека складів буде забезпечена.
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"Когда я смотрю на то, что происходит в Великобритании после терактов - воссоединяется правительство, парламент и общество, мне даже трудно смотреть наши телевизионные передачи", - отметил он.

Если бы это был первый склад, который взорвали, тогда да, было бы трудно смотреть.
А когда снова грозят гитлеровским МВФ, что будут повышать тарифы, да еще после нескольких взорванных складов, на восстановление которых опять пойдут многие миллионы, тогда это можно сказать даже слабая критика.

Украина бедная страна и чтобы выживать, нужно не допускать подобных случаев.
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С таким раздолбайством боеприпасы закончатся намного раньше, и проблема исчезнет сама собой....
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Как раз к тому времени все склады самоликвидируются.
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За 15 лет после Второй мировой, разодраная в клочья Германия не то, что преодолела голод и разруху, возродила производство, а начала активно ввозить рабочую силу со всех стран Европы.
Другими словами Полторак сказал: не при моей жизни.
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Короче... Надо идти методами паРаши...
Отменять выборы и шоколадного ещё на пару сроков оставлять...
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Полный дол..веб, он вообще имеет военное образование? Я думал хоть для армии Украина бабло жалеть не будет, а нет. Полтосраку нужно 15 лет чтобы обезопасить военные склады
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А ви маєте? Цю проблему в СССР не змогли вирішити... добре що зараз є такі розумні як ви. У нас мабуть є шанс?
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В середньому у нас згоряє в рік один склад боєприпасів...Кажуть,залишилось ще три...Тому проста арифметика нам підсказує,що до остаточного вирішення проблеми зберігання залишилось ще три роки...Тому,щоб не було цієї проблеми потрібно негайно садити усіх,садити без жодної ненависті,спокійно і буденно,починаючи від дрібного завскладом до самого першого гавнокомандувача...
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Сума збитків від них усіх, не факт, що перевищить вартість будівництва одного сучасного арсеналу...
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максимум 7 месяцев , а потом другой глава мо начнет решать этот вопрос...
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Ось міністр оборони і розписався в своїй нездатності вирішити одну з проблем.Це при умові достатнього фінансування - 15 років.А без достатнього (як воно і буде) - скільки він збирається "вирішувати"?Порошенко, гони його в шию, і чим скоріше, тим краще.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля того, чтобы полностью решить проблему хранения боеприпасов, нужно 10-15 лет, - Полторак
 
 
 
 
 
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