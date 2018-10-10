 Для того, чтобы полностью решить проблему хранения боеприпасов, нужно 10-15 лет, - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак на заседании правительства 10 октября.
По его словам, на время взрыва на каждом посту находилось по два часовых, а также дополнительная охрана.
Также министр отметил, что на арсенале под Ичней проводились меры для увеличения безопасности.
"На этом арсенале только за последний месяц мы проводили два учения по безопасности", - сказал он.
Также он подчеркнул, что Украина сможет обеспечить охрану боеприпасов только тогда, когда будет построено новое хранилище. Министр отметил, что только в последние годы выделяется достаточное финансирование армии, в том числе, на военные хранилища.
Полторак добавил, что для решения проблемы хранения боеприпасов необходимо достаточное финансирование на протяжении 10-15 лет.
"Для того, чтобы полностью решить проблему хранения боеприпасов при условии достаточно финансирования необходимо 10-15 лет. При условии, что строители будут работать идеально, а в этом также есть проблемы", - уточнил он.
Также он призвал общество объединиться вокруг общей беды.
"Когда я смотрю на то, что происходит в Великобритании после терактов - воссоединяется правительство, парламент и общество, мне даже трудно смотреть наши телевизионные передачи", - отметил он.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
По моему одинаково звучит
10-15 лет говорит, а чего такой разбег в сроках, всего 5 лет, всего погрешность 50%, та давай уже 10-50 лет
Вы только почитайте эту статью
https://toprating.in.ua/samiye-bistriye-stroitelstva/
КАКИЕ 10--15 лет!!!!!!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3090579
Если общество, наконец, объединится вокруг общей беды, ты и вся остальная быдлоэлита до самолетов не успеет добежать. Только агрессия со стороны мордора пока еще останавливает людей.
Особенно сопли на P.S.
"Ніхто не хоче йти на посаду Начальника Бази"
еще 3-4 пожара - и все! проблема решена...хранить нечего!!!
а 3-4 пожара...по времени это совсем быстро
(не дай Бог!!!!)
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о неподобающем поведении в общении с журналисткой в 2002 году.
Если бы это был первый склад, который взорвали, тогда да, было бы трудно смотреть.
А когда снова грозят гитлеровским МВФ, что будут повышать тарифы, да еще после нескольких взорванных складов, на восстановление которых опять пойдут многие миллионы, тогда это можно сказать даже слабая критика.
Украина бедная страна и чтобы выживать, нужно не допускать подобных случаев.
Другими словами Полторак сказал: не при моей жизни.
Отменять выборы и шоколадного ещё на пару сроков оставлять...