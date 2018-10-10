 Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов под Ичней, - Гройсман

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании Правительства в среду.
"Сегодня мы примем решение о выделении 100 млн на восстановление в Черниговской области в тех населенных пунктах, где была проблема или были разрушения", - сказал он.
По словам Гройсмана, уже даны соответствующие поручения местным властям относительно ликвидации последствий, доставки стройматериалов и мобилизации соответствующих специалистов.
Премьер напомнил, что у правительства уже был опыт работ по восстановлению разрушений после похожих случаев.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
та да...
опыта вам не занимать !!!
хорошо что мы богаты )))
Как заеб.ли эти жыдовские хари - пиарятся на любой детской качели , а тут взорвали 100 млн наших денег и всё чики-пики .
А почему не с карманов Порошенко, Муженко, Полторака, Грицака ....
Они вполне могут покрыть эти издержки.... - это же была их ответственность..., почему платить должны мы?
Если по твоей вине что то ломается на предприятии с тебя вычитывают стоимость... - почему здесь не так?
берём у кого ближе !!!
У них еще менты в услужении - откажусь платить налоги..., отнимут..
пару раз на Мальдивы на недельку
съездить отдохнуть...
Кстати Вован, до конца недели, то есть до 07.10.18 воду горячую ты обещал. Так вот, сегодня 10-е.
в мене все ликтричество с бойлером в два раза дешевле чем была адна гарячая вада
А СРАЗУ сделать по-нормальному видно не судьба?
Как китайские пионеры сначала создаем себе трудности, а потом их преодолеваем.
вован заплатил керивныкам и нет складов
при Сталине всю цепочку бы расстреляли
у нас же нас еще раз ограбят и им премии выпишут
"Чому ми дурні ? Бо бідні. А чому бідні ? Бо дурні".
Религия не позволяла сделать это раньше.. выделить эти средства защиту данного объекта
а на сколько млн (млрд)... там сгорело?
и сколько надо млн (млрд)... чтобы восстановить для армии этот резерв???
или... вам.... не надо? мы уже справились..