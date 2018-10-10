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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов под Ичней, - Гройсман

Кабинет Министров намерен выделить 100 млн грн на ликвидацию последствий пожара и взрывов боеприпасов на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании Правительства в среду.

"Сегодня мы примем решение о выделении 100 млн на восстановление в Черниговской области в тех населенных пунктах, где была проблема или были разрушения", - сказал он.

По словам Гройсмана, уже даны соответствующие поручения местным властям относительно ликвидации последствий, доставки стройматериалов и мобилизации соответствующих специалистов.

Премьер напомнил, что у правительства уже был опыт работ по восстановлению разрушений после похожих случаев.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3090578
 
 
 Топ комментарии
 
Премьер напомнил, что у правительства уже был опыт работ по восстановлению разрушений после похожих случаевИсточник: https://censor.net.ua/n3090578

та да...
опыта вам не занимать !!!
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украли взорвали, сняли с бюджета и снова распилили... потужно однако.
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какое небо голубое , мы не сторонники разбоя - на дурака не нужен нож ....

Как заеб.ли эти жыдовские хари - пиарятся на любой детской качели , а тут взорвали 100 млн наших денег и всё чики-пики .
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Премьер напомнил, что у правительства уже был опыт работ по восстановлению разрушений после похожих случаевИсточник: https://censor.net.ua/n3090578

та да...
опыта вам не занимать !!!
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калиновцы на себе по полной испытали вовкину щедрость
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"Сегодня мы примем решение о выделении 100 млн на восстановление в Черниговской области в тех населенных пунктах, где была проблема или были разрушения"Источник: https://censor.net.ua/n3090578

хорошо что мы богаты )))
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какое небо голубое , мы не сторонники разбоя - на дурака не нужен нож ....

Как заеб.ли эти жыдовские хари - пиарятся на любой детской качели , а тут взорвали 100 млн наших денег и всё чики-пики .
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А можно не из бюджета, а из кармана тех разведчиков, что дворцами заняты ??
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О,вот это по нашему.а через месяц создадим комиссию кто украл эти 100миллионов
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то есть с моего кармана и карманов моих родственников.....
А почему не с карманов Порошенко, Муженко, Полторака, Грицака ....
Они вполне могут покрыть эти издержки.... - это же была их ответственность..., почему платить должны мы?
Если по твоей вине что то ломается на предприятии с тебя вычитывают стоимость... - почему здесь не так?
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у нас в карманах,а у них аж в панамских офшорах !!!
берём у кого ближе !!! Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов под Ичней, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3933
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Илья Гуляйпольский 5914cfa3 - ну да... Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов под Ичней, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6593

У них еще менты в услужении - откажусь платить налоги..., отнимут..
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тому що "ми" їх й обрали...тому за наш "невдалий вибір" розраховуватись нам(
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Вот не куда было деть лишних 100 лямов
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та шо там 100 лямов...
пару раз на Мальдивы на недельку
съездить отдохнуть... Кабмін виділить 100 млн грн на ліквідацію наслідків вибухів під Ічнею, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4035
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100 млн, куйня, щаз налог какой-нибудь подымут или придумают, или каких-нибудь пенсионеров-чернобыльцев-инвалидов кинут.
Кстати Вован, до конца недели, то есть до 07.10.18 воду горячую ты обещал. Так вот, сегодня 10-е.
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näxyia tebe voda ot pederastov
в мене все ликтричество с бойлером в два раза дешевле чем была адна гарячая вада
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Та у меня тоже бойлер, удивляет хроническая потребность вечно что-то обещать. Фобия что ли такая или болезнь. Пообещали бы лучше ни чего не обещать.
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Минус 100млн ,а будет и больше ,отнятых у пенсионеров ,врачей и учителей. Ротозейство чиновников ,служб безопасности дорого обходится народу.
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украли взорвали, сняли с бюджета и снова распилили... потужно однако.
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Прикольно, была инфа что на этот склад боеприпасов в 2018 году было положено выделить 98 лямов, а выделили что-то меньше 40 (наверное какой-то проект составляли), а теперь с барского плеча 100 лямов для ликвидации последствий.
А СРАЗУ сделать по-нормальному видно не судьба?
Как китайские пионеры сначала создаем себе трудности, а потом их преодолеваем.
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при чем тута китайцы и пионеры
вован заплатил керивныкам и нет складов
при Сталине всю цепочку бы расстреляли
у нас же нас еще раз ограбят и им премии выпишут
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За останні роки ми втратили на стратегічних складах зброї на кілька млрд. доларів, а на додачу й ще сотні млн. грн. на ліквідацію наслідків. Ось таке у нас ефективне керівництво державою, за якого просто не встигаєш радіти перемогам.
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Та радію через них майже щодня разом з іншими українцями.
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ефективне там секретними наказами все они Герои рассии
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ПРИВИК ТЯГНУТИ З ДЕРЖАВНОГО КАРМАНА.
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Ну да, это же дешевле, чем выделять деньги на нормальную охрану складов . . .

"Чому ми дурні ? Бо бідні. А чому бідні ? Бо дурні".
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Просто нет слов...это пипец в сотой степени
Религия не позволяла сделать это раньше.. выделить эти средства защиту данного объекта
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Гройсман, дай один лям на дороги в Ружинському районі Житомирської області... Мій автобус не витримує такої напруги...
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Чем обьяснить,что в дэнэрах и лэнэерах тоже есть склады,но у них почему-то ничего не взрывается в отличии от нас?И как можно просить надать нам оружие,если мы не можем создать условия для его его хранения.
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100 млн на ликвидацию
а на сколько млн (млрд)... там сгорело?
и сколько надо млн (млрд)... чтобы восстановить для армии этот резерв???
или... вам.... не надо? мы уже справились..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов под Ичней, - Гройсман
 
 
 
 
 
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