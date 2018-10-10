 Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов под Ичней, - Гройсман

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании Правительства в среду.

"Сегодня мы примем решение о выделении 100 млн на восстановление в Черниговской области в тех населенных пунктах, где была проблема или были разрушения", - сказал он.

По словам Гройсмана, уже даны соответствующие поручения местным властям относительно ликвидации последствий, доставки стройматериалов и мобилизации соответствующих специалистов.

Премьер напомнил, что у правительства уже был опыт работ по восстановлению разрушений после похожих случаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек и 133 единицы спецтехники, - Минобороны. ВИДЕО

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".