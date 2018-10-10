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 Политика Украины
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 Безопасность Украины - это наша безопасность тоже, - глава парламентского Комитета по иностранным делам Великобритании

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Парламента Великобритании Томас Тугенхат на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в Лондоне заверил, что Великобритания намерена ввести дополнительные санкции против Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Правительственный портал.

По словам Тугенхата, более жесткий санкционный режим станет реальностью после выхода страны из ЕС в марте 2019 года, поскольку сейчас невозможно ввести двусторонние санкции.

"Ваша безопасность - это наша безопасность тоже", - заверил глава парламентского Комитета по иностранным делам Великобритании.

Он отметил, что опыт Украины в противодействии гибридным атакам является чрезвычайно ценным для Великобритании. Стороны договорились усилить сотрудничество по выявлению и противодействию дезинформации.

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В свою очередь Председатель Комитета по вопросам обороны Палаты общин Парламента Великобритании Джулиан Льюис заверил, что Великобритания всячески способствовать обеспечению мира на оккупированных территориях Донбасса и восстановлению территориальной целостности Украины.

Парламентарии заверили, что Украина имеет значительную поддержку в британском парламенте и согласились, что необходимо продолжать активный диалог с представителями других государств ЕС относительно агрессивной политики России, в частности, в контексте противодействия строительству "Северному потоку-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3090575
 
 
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это мафия , что в преводе в переводе с итальянского означает семья
походу Пепе у нас сейчас реально крёстный отец
отстаём от всего цивилизованного общества ровно на 100 лет
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Если бы англичане и американцы могли управлять Украиной,то она стала бы самой передовой.Так как это означало бы смерть для верхушки правящих группировок,являющиеся отрыжкой совка.
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Безопасность Украины - это наша безопасность тоже, - глава парламентского Комитета по иностранным делам Великобритании


Сразу видно, что Великобритания не ЕС.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезопасность Украины - это наша безопасность тоже, - глава парламентского Комитета по иностранным делам Великобритании
 
 
 
 
 
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