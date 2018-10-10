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Все про:Госкомтелерадио (68) книги (429) Харьков (4021) штрафы (694)

 Госкомтелерадио оштрафовал четырех харьковских предпринимателей за незаконную торговлю российскими книгами

Во время проведения Госкомтелерадио совместно с СБУ мероприятий в Харькове по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, санкции были применены к четырем предпринимателям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

В частности, штрафы размером 37 тыс. 230 грн наложены на физических лиц-предпринимателей Журавлеву И. М., Кудя А. Я., Наумову О. И. и Шевченко В. М.

Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота.

Всего по состоянию на 10 октября уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлен 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 781 тыс. 830 грн. Незаконно ввезенная издательская продукция изъята из оборота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио запретил к ввозу в Украину еще 5 российских пропагандистских книг

В Госкомтелерадио напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому издательская продукция, имеющая происхождение или изготовленная и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при наличии соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января 2017 года без соответствующего разрешения, изымается из торговой сети. На субъектов хозяйствования, которые нарушают закон, накладывается административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.

Источник: https://censor.net.ua/n3090574
 
   
 Топ комментарии
 
У наркоторговцев тоже семьи есть, это тебе минус.
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В том то и дело наркоманье только себе плохо делает, а эти на кремлевскую экстази "подсаживают"....
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четыре семьи остались без средств к существованию
це перемога! хлопнули четырех тёток на базаре
такие новости только минус в карму Украине добавляют
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У наркоторговцев тоже семьи есть, это тебе минус.
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В том то и дело наркоманье только себе плохо делает, а эти на кремлевскую экстази "подсаживают"....
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Я погуглил , так это не шутка . Такая книга действительно есть в природе.
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Еще бы и игрушки с раиси запретили на который раиская тряпка под буквой Ф фигурирует.. Нечего УКРАИНЦАМ мозги засирать что флаг это аквафреш..... Если бы был жовто-блакитный то пусть бы ввозили
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та ти сам ватник латентний, захищаєш російськи книжки у Харкові там і так дофіга російського впливу і літератури і мови.
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я защищаю теток которых приняли с детскими книжками
или ты думаешь шо они там мемуарами хуйла торговали?
ты кстати субсидии получаешь Сирожа?
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ніколи не отримував субсідію бо мені до пенсії далеко. Я був на тому ринку там дофіга і так книжок російських, зрадоватніку.
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колишься ольгинец?)
это у вас в кацапстане субсидию только песионеры получают
а у нас любой гражданин у которого коммуналка превышает 15% от семейного бюджета)
ахренеть) ты уже второй ольгинский троляка за сегодня) и оба чесно кивают на мове))
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ти дурень? мову не розумієш?? Я ж напасав що був на тому ринку і не раз, чи в тебе село "ольгіно" у Харкові ? Користуйся перекладачем.
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та вас кацапов дохрена раньше приезжало с белгорода затариться
так откуда ты кацапа? сейчас проверим, наш ты кацап или с педерации?)
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а ти звідки руснявий? З якого села? З дамбасу? Тобі українську важко опанувати
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоскомтелерадио оштрафовал четырех харьковских предпринимателей за незаконную торговлю российскими книгами
 
 
 
 
 
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