 Госкомтелерадио оштрафовал четырех харьковских предпринимателей за незаконную торговлю российскими книгами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

В частности, штрафы размером 37 тыс. 230 грн наложены на физических лиц-предпринимателей Журавлеву И. М., Кудя А. Я., Наумову О. И. и Шевченко В. М.

Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота.

Всего по состоянию на 10 октября уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлен 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 781 тыс. 830 грн. Незаконно ввезенная издательская продукция изъята из оборота.

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В Госкомтелерадио напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому издательская продукция, имеющая происхождение или изготовленная и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при наличии соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января 2017 года без соответствующего разрешения, изымается из торговой сети. На субъектов хозяйствования, которые нарушают закон, накладывается административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.