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 Политика Украины
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 Наемники "ДНР" массово сидят на наркотиках, торговлю которыми крышует руководство "МВД ДНР", - ИС

Наемники террористической организации "ДНР" массово употребляют наркотические опиатные средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу "Информационное сопротивление".

"В 1-й и 7-й бригадах "1-го АК ДНР" ("ОК "Донецк") командование фиксирует массовое употребление личным составом наркотических опиатных средств (при этом употребление "травы" уже за проступок не считается)", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин

Отмечается, что диллеры привозят "товар" практически прямо под КПП частей. Особой популярностью пользуется наркотик под названием "Микс".

"По данным командиров бригад, "крышуют" схему распространения наркотиков представители руководства "МВД ДНР", – добавили в ИС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спецназу" террористов "ЛНР" выдали форму с нашивками СБУ, - ИС

Источник: https://censor.net.ua/n3090571
 
   
 Топ комментарии
 
А как еще сделать рузьке мир красочным ?
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да хоть на бутылке пускай все сидят, вы оборону и защиту страны нормально организуйте
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А как еще сделать рузьке мир красочным ?
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https://www.youtube.com/watch?v=7JxbKyBE7eo

у каждого свои крышеватели...
а когда по закону /жити по новому/
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- Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль. Эпоха Керенского.(с)
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да хоть на бутылке пускай все сидят, вы оборону и защиту страны нормально организуйте
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Так треба допомагати їм споживати наркотики. Скоріше здохне ця сволота.
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Кому ДДТ,а кому и Новичок...!?Всё идёт к тому,что большая часть передохнет.
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Какая "республика", такая у нее и армия.
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вы думаете , что росМИД себе таскает из Юж. Америки ?????
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в упаковке "единая расея"? Наемники "ДНР" массово сидят на наркотиках, торговлю которыми крышует руководство "МВД ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 7146 Наемники "ДНР" массово сидят на наркотиках, торговлю которыми крышует руководство "МВД ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 7146 чем больше их сдохнет, тем меньше у нас будет проблем.
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якщо вони там всі кончені наркомани, то чому ми не можемо їх перемогти?
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ну и как тут не вспомнить килю с его "пихуй"
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ооооо! мікіла тапір на Італьянщіне капусту рістіт і мішіни запрівляїт.
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Комар укусивший апалченца часа три думает что он сверхзвуковой истребитель))))
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Может и сидят. Скорее да. Но ,что от этого бедным жителям оккупированных территорий ? Украинцам,которые их не звали. Да и те, что звали , проклинают их. Поможет ли это освобождению ? ))
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Не вірю, що від сепарів прокльони. Треба вбивати і підривати сепарів і змити їм вину кров'ю.
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На самом деле недовольных ,море. Особенно тех,кто не у кормушек. А таких 90 %. И сепары,звучит смешно )) Чтобы называть так,нужно ,чтобы нарушители понимали значение этого слова. Да,они хотели лафы. Но, кто им про эту лафу брехал ? Сантехник Потапов и дворничиха ? - Об этом им на собраниях предприятий говорили директора. Которые в свою очередь получали указания от городской верхушки.А верхушка от ахметова,ефремова и т.д. Они сейчас все в Киеве. Дружат с парашенко. И думают как дальше сгубить Украину.
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Новиною назвати важко, це і так було відомо. На "здоровя" клятим найманцям.
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И наши доблестные хенералы с самой сильной армией на континенте не могут победить наркоманов?
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ваши акацапе,ваши?????? До чого тут Украіна????
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То як сказати правду дурневі, то автоматично кацапом стаєш?
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бо ти дурень і е,коли верзеш про нашу армію.Кацапом не стають.Кацапом народжуються.Ось чому ти дурень,та цього ще й кацапський.
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Так ти ще й до того самодур, раз очевидних речей не бачиш і як кацап тішишся телевізійним брехням
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наркоманы - это стена мяса для стоящих за ней российских военных
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Порадовала скрепная фотка.
И да, новость хорошая. Главное, пусть делают в упорке упор на тяжёлые опиаты и миксы (они же спайсы), там эффект великолепный.
А вот дудка им не нужна. Каннабис - это для психоделических удовольствий свободных, умных и креативных людей (к слову, позавчера основательно дунул, после чего включил Biosphere - The Petrified Forest (2017) и открыл в этом эмбиенте та-а-акую неевклидову (сюр)реальность, что в четырёхмерных словах объяснить проблематично...)
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Мабуть і паленого шмурдяка вони випивають неміряно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники "ДНР" массово сидят на наркотиках, торговлю которыми крышует руководство "МВД ДНР", - ИС
 
 
 
 
 
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