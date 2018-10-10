 Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет: промедление с ней серьезно подорвет доверие союзников к Украине, - замглавы представительства НАТО Ирон

"Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет, как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины. Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", - сказала она, выступая на "круглом столе" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ш.Ирон напомнила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании национальной безопасности Украины.
По её словам, реформирование должно сделать из СБУ демилитаризованную, деполитизированную, эффективную структуру по обеспечению внутренней безопасности с разведывательными функциями и предотвращению преступности.
Ш.Ирон отметила, что партнеры Украины в НАТО принимали участие в разработке концепции реформирования Службы безопасности, а также продолжат помогать Украине на этом пути.
Зам начальника по разведке - агент рашки или потенциальный агент!
И это при допуске к гос тайне, при постоянных проверках.
Гнать их всех надо сраной метлой и строить все с нуля. Использовать добробатов и патриотов как костяк!
Строить что то на гнилой основе - бред!
в таком виде как сейчас Украина нужна только педерации, потому что там всё точно так же
думаю нас окончательно не послали только потому что еще надеются на предстоящие выборы
имхо это наш последний шанс
Вот посмотрите внизу на это счастливое лицо вора страны Рошения....
https://t.co/6Guxpweai5
Підозрюваний у корупції заступник Полторака отримав від держави матдопомогу
Заступник міністра оборони Ігор Павловський, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в причетності до розтрати 149 млн гривень, отримав майже 50 тис. гривень матеріальної допомоги.
НАТО - Агент кремля
жити потрібно своїм розумом.
это что такое?
те же люди как работали, так и работают
только воруют больше
например вот этот гражданин просто купается в деньгах
знаю лично
http://stopcor.info/2017/02/22/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81-%D0%BD/