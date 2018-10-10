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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6034) СБУ (12892) реформы (3132)

 Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет: промедление с ней серьезно подорвет доверие союзников к Украине, - замглавы представительства НАТО Ирон

Украине нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников, считает заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон.

"Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет, как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины. Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", - сказала она, выступая на "круглом столе" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ш.Ирон напомнила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании национальной безопасности Украины.

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По её словам, реформирование должно сделать из СБУ демилитаризованную, деполитизированную, эффективную структуру по обеспечению внутренней безопасности с разведывательными функциями и предотвращению преступности.

Ш.Ирон отметила, что партнеры Украины в НАТО принимали участие в разработке концепции реформирования Службы безопасности, а также продолжат помогать Украине на этом пути.

Источник: https://censor.net.ua/n3090570
 
 
 Топ комментарии
 
точно. А назначение Семочко это уже как вишенка на торт.
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Да какая реформа......
Зам начальника по разведке - агент рашки или потенциальный агент!
И это при допуске к гос тайне, при постоянных проверках.
Гнать их всех надо сраной метлой и строить все с нуля. Использовать добробатов и патриотов как костяк!
Строить что то на гнилой основе - бред!
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реформы СБУ это также как в ВСУ и МВС.... 145, 146 И 147-я от Петра Лексеевича.... Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет: промедление с ней серьезно подорвет доверие союзников к Украине, - замглавы представительства НАТО Ирон - Цензор.НЕТ 8829
Вот посмотрите внизу на это счастливое лицо вора страны Рошения....

https://t.co/6Guxpweai5

Підозрюваний у корупції заступник Полторака отримав від держави матдопомогу

Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет: промедление с ней серьезно подорвет доверие союзников к Украине, - замглавы представительства НАТО Ирон - Цензор.НЕТ 7443

Заступник міністра оборони Ігор Павловський, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в причетності до розтрати 149 млн гривень, отримав майже 50 тис. гривень матеріальної допомоги.



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Совет форумчанПравила форума
 
шо він той), НАТО каже, а що тоді члени) сбу на з/п будуть жити?!
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THE INSIDER опублікував звіт Bellingcat про обстріл рос військами Маріуполя у лютому 2015-го року. https://theins.ru/politika/101905.
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дык вроде все рехформы уже провели!!!! какие еще могут быть рехформы? дальше уже не куда!!!
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точно. А назначение Семочко это уже как вишенка на торт.
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КОРОЧЕ. ОБГАДИЛИ ТОРТ СЕМЕЧКАМИ . Можно сказать - заплевали 😀😀
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Да какая реформа......
Зам начальника по разведке - агент рашки или потенциальный агент!
И это при допуске к гос тайне, при постоянных проверках.
Гнать их всех надо сраной метлой и строить все с нуля. Использовать добробатов и патриотов как костяк!
Строить что то на гнилой основе - бред!
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Все, Грицак , ДОВЫПЕНДРИВАЛИСЬ СО СВОИМИ ОРЕХАМИ.
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Все реформы в СБУ будут тщетны,пока не выведутся российские агенты и лица с двойными гражданствами.И никакая реформа не улучшит СБУ пока она будет продолжать существовать как ЧАСТНАЯ служба президентов за НАРОДНЫЕ деньги.
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вопросы еще есть почему Украину всё цивилизованное общество посылает на@уй?
в таком виде как сейчас Украина нужна только педерации, потому что там всё точно так же
думаю нас окончательно не послали только потому что еще надеются на предстоящие выборы
имхо это наш последний шанс
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Нехило огенды крымля активизировались предлагаю закрепить в конституции НАТО как враждебного злого будко-шатателя...шо скажете порохоботы?
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А Геращенко запише НАТО в базу "Миротворця"
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реформы СБУ это также как в ВСУ и МВС.... 145, 146 И 147-я от Петра Лексеевича.... Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет: промедление с ней серьезно подорвет доверие союзников к Украине, - замглавы представительства НАТО Ирон - Цензор.НЕТ 8829
Вот посмотрите внизу на это счастливое лицо вора страны Рошения....

https://t.co/6Guxpweai5

Підозрюваний у корупції заступник Полторака отримав від держави матдопомогу



Заступник міністра оборони Ігор Павловський, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в причетності до розтрати 149 млн гривень, отримав майже 50 тис. гривень матеріальної допомоги.



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шо-шо???НАТО не бачать реформи СБУ?

НАТО - Агент кремля
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Да как смеет этот Шэрон Ирон наговаривать уже на проведенные успешно потужнi рехформы!!?? Наверняка он какой-то ахент кремля!
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Пархатые казаки Грыцака напряглись в тревожном ожидании до скрежета в железных дупах.
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сидів у нас агент держдепу наливайченко. єдине чим запамятавсь - порізаними скадами. та здачою влади кацапським агентам. які здали останній уран і заклали фундамент по окупації криму харківським пактом.

жити потрібно своїм розумом.
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реформа СБУ?
это что такое?
те же люди как работали, так и работают
только воруют больше
например вот этот гражданин просто купается в деньгах
знаю лично
http://stopcor.info/2017/02/22/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81-%D0%BD/
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зразу накинули через власних грантожерів про семочка. підготували грунт. тепер сіють зерно "реформою СБУ" для внедріння своїх людей. якось занадто примітивно. Навели б порядок у себе ато кацапи труять кого хочуть і чим хочуть і вербують навіть президентів США. "спеціалісти" бл.
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Сказать что либо хорошее о нашей службе безопасности ,в данном случае, недьзя. Четвертый случай на хранилищах, миллиардные убытки, снижение обороноспособности страны. Это явная измена.
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это значит, что "наши иностранные партнеры" прекрасно видят, что СБУ является "частной" армией Порошенко, и больше ни чем, за редким исключением.
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То й шо? Нашим политикам все хотелки Запада до спыны. Сколько там на сегодня ещё не принято документов обязательных по Евро ассоциации? Штук 50, это точно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет: промедление с ней серьезно подорвет доверие союзников к Украине, - замглавы представительства НАТО Ирон
 
 
 
 
 
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