 Россияне в панике бросились забирать деньги из банков на фоне ожидаемых жестких санкций США, - "КоммерсантЪ"

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом пишет "КоммерсантЪ".
В ЦБ РФ надеются, что отток будет краткосрочным, и пока не меняют прогноз — приток 7–9% за год. Но эксперты уверены, что достичь таких результатов уже не удастся, а чистый отток вкладов из банков будет сохраняться еще пару месяцев, до объявления решения США по санкциям. В результате по итогам года темпы притока средств граждан в систему могут оказаться самыми низкими за последние десять лет.
Банк России повел предварительные итоги по банковскому сектору за девять месяцев. К 1 октября объем средств физлиц в банковской системе составил 26,9 трлн руб. (с учетом валютной переоценки), увеличившись всего на 3,5% с начала года. По итогам августа картина была гораздо более позитивной — прирост средств физлиц в банковской системе на 5,3%. В сентябре чистый отток средств населения из банков составил 496 млрд руб. Без учета валютной переоценки приток средств граждан в систему по итогам девяти месяцев был еще ниже — всего 1,7%, при этом отрицательная динамика наблюдалась и в августе (–0,6%), и в сентябре (–0,8%). Не помогли даже действия госбанков по повышению ставок по валютным вкладам и незначительный, но рост максимальных ставок по рублевым депозитам крупнейших банков — с 6,3 до 6,7% в августе—сентябре (согласно мониторингу ЦБ).
Причина оттока вкладов — опасения российских граждан относительно судьбы их средств в госбанках, особенно в валюте, на фоне возможных жестких санкций США, анонсированных в августе. Они, в частности, предусматривают вариант запрета для Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка на расчеты в долларах США.
Усугубили ситуацию в сентябре и заявления президента ВТБ Андрея Костина. Пытаясь снизить накал страстей, он заверил, что "все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги". Но последовавшая оговорка "как это будет сделано, в какой валюте – уже другой вопрос" дала новые поводы для спекуляций. Заявления властей на всех уровнях, а также ЦБ о том, что планов конвертации долларов вкладов в рубли нет не смогли успокоили население.
"Опасения граждан относительно того, что в случае введения жестких санкций США в отношении госбанков их деньги могут зависнуть на счетах, и общая неопределенность, усугубляемая не слишком понятной простому населению дедолларизацией и ее последствиями, сохраняются,— отмечает аналитик АКРА Валерий Пивень.— Как долго это будет продолжаться, прогнозировать сложно, ясность в ситуацию может внести решение США по санкциям в ноябре".
Если худшие прогнозы сбудутся, то в текущем году темпы притока средств российского населения в банковскую систему могут оказаться худшими за последние десять лет.
Пока наиболее низкий результат был зафиксирован в 2016 году — 4,2% с учетом валютной переоценки, согласно данным ЦБ РФ.
Человек, лишенный матраца, - жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним - они не любят идеалистов.(с)
...Ранее в том же Саратове организацию, которая помогает больным сахарным диабетом, признали иностранным агентом по жалобе местного студента-медика Никиты Смирнова.
зачем им лекарства от диабета ? если есть Крым и росгвардия.
цинк нынче там в дефиците...
Деревянное...)))
К 85 году цена вернулась на 50, и началась перестройка.
После 1985 года цены упали до 40 на несколько лет подряд, и СССР отбросил копыта.
Далее цена вернулась к отметке 50 уже в 2005, и пошел рост - а также вторжение РФ в Грузию, Украину. Да, пока цены на нефть высоки. Но надолго ли?.. Да и сто баков образца 1980 года вовсе не современные сто баков...
Рашка еще опустила рубль на снутреннем рынке, и покупательская способность доллара сейчас выше чем была в "жирные" годы.
Так что наблюдать как "Рашка вот-вот загнется" будем еще долго.
За последний месяц отток в пол трлн
https://ria.ru/economy/20180807/1526054923.html
Какие нафиг 7-9%.
Ніхто не зацікавлений щоб Рашка розвалилась. Мяка передача влади більш поміркованому керманичу - так, а розвал - ні.
Вон Северная Корея вообще без нефти, рис только по праздникам едят, и что, развалились они?
В Украине 2500 дол.