 Россияне в панике бросились забирать деньги из банков на фоне ожидаемых жестких санкций США, - "КоммерсантЪ"

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом пишет "КоммерсантЪ".

В ЦБ РФ надеются, что отток будет краткосрочным, и пока не меняют прогноз — приток 7–9% за год. Но эксперты уверены, что достичь таких результатов уже не удастся, а чистый отток вкладов из банков будет сохраняться еще пару месяцев, до объявления решения США по санкциям. В результате по итогам года темпы притока средств граждан в систему могут оказаться самыми низкими за последние десять лет.

Банк России повел предварительные итоги по банковскому сектору за девять месяцев. К 1 октября объем средств физлиц в банковской системе составил 26,9 трлн руб. (с учетом валютной переоценки), увеличившись всего на 3,5% с начала года. По итогам августа картина была гораздо более позитивной — прирост средств физлиц в банковской системе на 5,3%. В сентябре чистый отток средств населения из банков составил 496 млрд руб. Без учета валютной переоценки приток средств граждан в систему по итогам девяти месяцев был еще ниже — всего 1,7%, при этом отрицательная динамика наблюдалась и в августе (–0,6%), и в сентябре (–0,8%). Не помогли даже действия госбанков по повышению ставок по валютным вкладам и незначительный, но рост максимальных ставок по рублевым депозитам крупнейших банков — с 6,3 до 6,7% в августе—сентябре (согласно мониторингу ЦБ).

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Причина оттока вкладов — опасения российских граждан относительно судьбы их средств в госбанках, особенно в валюте, на фоне возможных жестких санкций США, анонсированных в августе. Они, в частности, предусматривают вариант запрета для Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка на расчеты в долларах США.

Усугубили ситуацию в сентябре и заявления президента ВТБ Андрея Костина. Пытаясь снизить накал страстей, он заверил, что "все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги". Но последовавшая оговорка "как это будет сделано, в какой валюте – уже другой вопрос" дала новые поводы для спекуляций. Заявления властей на всех уровнях, а также ЦБ о том, что планов конвертации долларов вкладов в рубли нет не смогли успокоили население.

"Опасения граждан относительно того, что в случае введения жестких санкций США в отношении госбанков их деньги могут зависнуть на счетах, и общая неопределенность, усугубляемая не слишком понятной простому населению дедолларизацией и ее последствиями, сохраняются,— отмечает аналитик АКРА Валерий Пивень.— Как долго это будет продолжаться, прогнозировать сложно, ясность в ситуацию может внести решение США по санкциям в ноябре".

Если худшие прогнозы сбудутся, то в текущем году темпы притока средств российского населения в банковскую систему могут оказаться худшими за последние десять лет.

Пока наиболее низкий результат был зафиксирован в 2016 году — 4,2% с учетом валютной переоценки, согласно данным ЦБ РФ.