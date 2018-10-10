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 Экономика, За рубежом
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 Россияне в панике бросились забирать деньги из банков на фоне ожидаемых жестких санкций США, - "КоммерсантЪ"

Панические настроения населения РФ в отношении доступности денег на вкладах из-за санкций привели к оттоку средств из банковской системы. В сентябре чистый отток средств российских граждан из банков достиг почти 500 млрд руб., в результате по итогам девяти месяцев прирост вкладов составил лишь 3,5%.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом пишет "КоммерсантЪ".

В ЦБ РФ надеются, что отток будет краткосрочным, и пока не меняют прогноз — приток 7–9% за год. Но эксперты уверены, что достичь таких результатов уже не удастся, а чистый отток вкладов из банков будет сохраняться еще пару месяцев, до объявления решения США по санкциям. В результате по итогам года темпы притока средств граждан в систему могут оказаться самыми низкими за последние десять лет.

Банк России повел предварительные итоги по банковскому сектору за девять месяцев. К 1 октября объем средств физлиц в банковской системе составил 26,9 трлн руб. (с учетом валютной переоценки), увеличившись всего на 3,5% с начала года. По итогам августа картина была гораздо более позитивной — прирост средств физлиц в банковской системе на 5,3%. В сентябре чистый отток средств населения из банков составил 496 млрд руб. Без учета валютной переоценки приток средств граждан в систему по итогам девяти месяцев был еще ниже — всего 1,7%, при этом отрицательная динамика наблюдалась и в августе (–0,6%), и в сентябре (–0,8%). Не помогли даже действия госбанков по повышению ставок по валютным вкладам и незначительный, но рост максимальных ставок по рублевым депозитам крупнейших банков — с 6,3 до 6,7% в августе—сентябре (согласно мониторингу ЦБ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубль стремительно обесценивается: курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 руб.

Причина оттока вкладов — опасения российских граждан относительно судьбы их средств в госбанках, особенно в валюте, на фоне возможных жестких санкций США, анонсированных в августе. Они, в частности, предусматривают вариант запрета для Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка на расчеты в долларах США.

Усугубили ситуацию в сентябре и заявления президента ВТБ Андрея Костина. Пытаясь снизить накал страстей, он заверил, что "все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги". Но последовавшая оговорка "как это будет сделано, в какой валюте – уже другой вопрос" дала новые поводы для спекуляций. Заявления властей на всех уровнях, а также ЦБ о том, что планов конвертации долларов вкладов в рубли нет не смогли успокоили население.

"Опасения граждан относительно того, что в случае введения жестких санкций США в отношении госбанков их деньги могут зависнуть на счетах, и общая неопределенность, усугубляемая не слишком понятной простому населению дедолларизацией и ее последствиями, сохраняются,— отмечает аналитик АКРА Валерий Пивень.— Как долго это будет продолжаться, прогнозировать сложно, ясность в ситуацию может внести решение США по санкциям в ноябре".

Если худшие прогнозы сбудутся, то в текущем году темпы притока средств российского населения в банковскую систему могут оказаться худшими за последние десять лет.

Пока наиболее низкий результат был зафиксирован в 2016 году — 4,2% с учетом валютной переоценки, согласно данным ЦБ РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3090568
 
   
 Топ комментарии
 
Пускай в гривнах держат.гривна стабильнее.
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зашевелились крысы позорные, не скрепно как то пиндосовские гос знаки в банках держать, не по православному, несите из банков сатанисту гундяеву, он и благославит и полюбит вас лохов с колен встающих.
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Пускай в гривнах держат.гривна стабильнее.
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- Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это - семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса
Человек, лишенный матраца, - жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним - они не любят идеалистов.(с)
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Нафига раисянам деньги если на них нечего будет покупать?
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Пусть учат слова известной песни" Хутин хуйло, Ла Ла Ла Ла Ла Ла "
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ВАТАНОГОЛОВОЕ лишнехромосомное быдло ведут на убой под улюлюкивание РПЦ которая является СЕКТОЙ!
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Хм, так у них там много на счетах оказывается.
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зашевелились крысы позорные, не скрепно как то пиндосовские гос знаки в банках держать, не по православному, несите из банков сатанисту гундяеву, он и благославит и полюбит вас лохов с колен встающих.
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Так бешено забирають вклады. что приток увеличился на 3,5% Искусство заголовка
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Дык забирают в последние дни, а приток считают за год. Недавно был больше приток
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Так і я о том - циплят по осени считают (банки - по итогам года, а не по сезонам)
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Там сейчас подобных оксюморончиков выше крыши.
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Пять месяцев 28-летняя жительница Саратова не могла получить рецепт на льготные лекарства в местной поликлинике. Ее родственники пытались решить проблему, покупали дорогостоящие препараты, но их было меньше, чем требовалось. В результате у больной возникла почечная недостаточность, в состоянии комы ее доставили в больницу, врачи спасти ее не смогли.

...Ранее в том же Саратове организацию, которая помогает больным сахарным диабетом, признали иностранным агентом по жалобе местного студента-медика Никиты Смирнова.
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за то Крым их
зачем им лекарства от диабета ? если есть Крым и росгвардия.
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Реформы есть, а денег как не было - так и нет.
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В банках рыфы ввели ограничение на выдачу налички - не больше одного ведра в руки...
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дык, страусов поддерживать пластиковыми накладно.
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Неее, ты шо...
цинк нынче там в дефиците...

Деревянное...)))
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ни хера не патриоты - та креплее рупеля (или крепше?) - валюты нет.
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рупель это обрубок гривны соответственно-гавно.
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Нефть зашкалила за $84 за бочку. Пока нефть будет дорогой и у запоребрика будут ее покупать, никакие санкции не страшны.
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тссс, тут нельзя такое говорить, надо писать что Рашка вот-вот загнется и вообще последний хрен без соли доедает. Иначе вышивата заспамит.
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ты сейчас иронизируя что имеешь в виду Россию или Москву ? это как бы два разных мира . и живут они по разному
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Так и Киев с Липниками по разному живет.
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в 1978-80 году цены на нефть росли с 50 до 100 баков. СССР вторгся в Афганистан.
К 85 году цена вернулась на 50, и началась перестройка.
После 1985 года цены упали до 40 на несколько лет подряд, и СССР отбросил копыта.
Далее цена вернулась к отметке 50 уже в 2005, и пошел рост - а также вторжение РФ в Грузию, Украину. Да, пока цены на нефть высоки. Но надолго ли?.. Да и сто баков образца 1980 года вовсе не современные сто баков...
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Тем не менее, нам уже 5-й год кричат изо всех утюгов что "Рашка разваливается". А по факту, денег в пересчете на доллары, у Рашки сейчас в 2 раза больше чем было еще 3 года назад. И нет особой разницы между долларом 2015 и 2018 года по покупательской способности.
Рашка еще опустила рубль на снутреннем рынке, и покупательская способность доллара сейчас выше чем была в "жирные" годы.
Так что наблюдать как "Рашка вот-вот загнется" будем еще долго.
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ти тільки один факт забув, що рашка живе на старих запасах нафти та газу та вимушена відмовитися від розробки нлвих ресурсів бо під санкціями, не може отримати не обладння для свердловин нових ані технологій болт)) так що цей сектор скоро піде донизу.
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та щось уже 5-й рік чуємо це "скоро", а воно ж все ніяк, навпаки тільки зростає.
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так пенсійний вік на рашке зростає вже 65 років, санкції працюють.
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ну это проблема не только Рашки, население стареет и дыра в пенсионном фонде есть везде, но на Рашке могут повысить планку до 65 потому что народ - быдло безмолвное и проглотит, так почему бы этого не сделать?
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"никакиесанкциинестрашны","искандерысмеются"....это ты Дерипаске скажи про нефть за 84.
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Да, конкретных особей (в т.ч. Дерипаску) прищемили, но государство в целом не слишком пострадает, ибо нефтедоллары никуда не деваются. Или надежда на дворцовый переворот?
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санкции вообще-то конкретных особей и касаются, проблема только в том что эти конкретные особи держат у себя всю экономику недостраны, поэтому и побежало население за баксами в банки
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При тоталитарном правлении особям лишь кажется, что они что-то имеют. На самом деле имеют их. Ходорковский со мной бы согласился.
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так оно побежало, что аж приток вкладов +3,5%.
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Статья о том, что этот приток ожидался в 7-9%, поэтому 3.5% за поребриком расценивают как проблему.
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Это среднее по году.
За последний месяц отток в пол трлн
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ага, тебе "роснефть" привет передавал когда пролетал куда-то в сторону дна
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Молжно ссылку про негаразды роснефти?
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че то Венесуэле высокая цена на нефть не сильно помогает
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Венесуэла - страна-загадка. Все время думаю: а что бы с ними стало, если бы не нефть?
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лучше подумать что с ними сталось бы если бы у Чавеса еще в молодости разок не раскрылся парашут а Мадуро разбился на автобусе
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Вот здесь сомнений нет - было бы то же самое. Роль личности в истории не стоит преувеличивать, тут причина в стране в целом.
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Украина тоже стремительно наращивает закупки нефтепродуктов у "бензоколонки"
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А всего то надо взять и вывести свои войска из Крыма и Донбасса, казалось бы чего проще. Ан нет, будут вяличие на киселе натягивать, пока жопа не лопнет.
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ну теперь уже не только это. Есть еще ответственность (выдача виновников и возмещение ущерба) за МН-17 и Скрипалей, за вмешательство в выборы десятка стран и кибератаки, за военные преступления на Донбассе, есть восстановление Донбасса и Крыма, есть репарации Украине, есть вывод войск из Грузии и Приднестровья...
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и где она, эта ответственность? Наверное в Европе, где тянут Северный поток? Или в Австрии, где Путин на свадьбе министра вытанцовывал? Или в ПАСЕ, где мечтают Рашку вернуть назад и снять санкции?
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ага, так мечтают в ПАСЕ вернуть, что в очередной раз вчера на *ер послали
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В панике бросились забирать деньги, но приток вкладов составил 3,5%. Как-то нелогично.
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80% каментаторов статью не читали, только заголовок
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По данным Банка России, за первое полугодие 2018 вклады выросли на 2,5%
https://ria.ru/economy/20180807/1526054923.html

Какие нафиг 7-9%.
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Их кризис, в украинских реалиях это пэрэмога.
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Попробуйте прочесть текст, следующий за цифрой 3,5%. Эти проценты - от начала года, даже в августе было увеличение вкладов. А сентябрь уже чистый отток денег.
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Ахахахха Кацапи, хавчик скуповуйте! Це ви добре умієте !
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Хорошо им, хоть есть что забирать. Мне после "рехформ" уже и забрать нечего, хотя работать не прекращал.
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Парашники, вкладывать срубли надо правильно (в новые крипто-технологии):
Росіяни в паніці кинулися забирати гроші з банків на тлі очікуваних жорстких санкцій США, - "Комерсант" - Цензор.НЕТ 887
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Якщо США захочуть то вони рашку у кам'яний вік запхають економічними санкціями: заборона розрахунків у $ то тільки один крок, а далі вимкнення свіфт, GPS, інтернет, ціни на нафту можуть знизити домовившись з опек як це Рейган зробив зруйнував СРСР. А рашка нічого не зможе заподіяти США.
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ключове "якщо захочуть". Вже 5-й рік "хочуть".
Ніхто не зацікавлений щоб Рашка розвалилась. Мяка передача влади більш поміркованому керманичу - так, а розвал - ні.
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Да в Лаптестане всё так замечательно что они засекретили свой ВВП. Я так понимаю что-бы никто не завидовал! Росіяни в паніці кинулися забирати гроші з банків на тлі очікуваних жорстких санкцій США, - "Комерсант" - Цензор.НЕТ 2433
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а что, в Венесуэле сменилась власть?
Вон Северная Корея вообще без нефти, рис только по праздникам едят, и что, развалились они?
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Россия многонациональная страна и много религиознаяю Класическая империя как Великобритания была. Как думаешь долго региональные элиты будут терпеть центр который не соответствуетих ожиданиям и не удолетворяет их потребности? В Ингушетии потихоньку уже началось! Совок кстати тоже стоял стоял и развалился!
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Да, в Венесуэле совсем крах экономики. ВВП на душу населения всего 6700 дол.
В Украине 2500 дол.
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Да, инфляция есть. Но и доходы растут пропорционально. Так бывает.
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Да и очередя в магазинах растут за продуктами и так бывает!
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Очереди понятно откуда. У них есть товары по социальным ценам, т.е по ценам раз в 10 ниже рынка. Это как если у Вас продавали бы ограниченное количество говядины по 10 гривен за килограмм. Представляете, какие были бы очереди? Но Ваше руководство гораздо умнее и не продает по таким ценам народу говядину. Вот и нет очередей.
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Песионный возраст тоже подняли потому что цены на нефть высокие?
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А Вам так важно знать какое у Вас или у "соседа" ВВП? Мне например больше другой показатель нравится - покупательская способность. Мне гораздо интереснее знать сколько у меня денег от зарплаты останется после того как я оплачу коммуналку, потрачу в месяц на бензин и на продукты, оплачу детям бассейны, фигурное катание и английский! И мне плевать какой там у моей Страны ВВП!
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А мне по фиг что там в РФ. Меня больше беспокоит то, что наши депутаты решили лишить меня моей машины введя "возрастное налогообложение на железо". Я оказывается виноват в том что вместо того чтобы купить новую машину отдавал деньги на каски, броники и тепловизоры для армии... И теперь моя двадцатитрехлетняя Витара будет стоить мне 25 000 в год и чиновники планируют отобрав у меня эту сумму выплатить ее МВФ за долги. Так я долгов не брал! И хрен что они с меня получат!!! По сути это "налог на бедность"! Каждый кто имеет возможность купить новую машину на старой ездит не станет, но таких "успешных" у нас только 2%...
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А мне знаешь не пофиг что в Лаптестане. Потому что когда распадется лаптестан сразу и война закончится. И не ври что ты отдавал деньги на армию тогда и тебе было бы не похрен!
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Ты там живешь, номерной, пусть тебя и волнует, а "нам своє робить". Я не могу "разогнать федерацию хуйлостана" (да и зачем мне это? - попрут кацапские беженцы), зато я могу сменить правительство Украины. Либо путем голосования, либо очередным майданом Линча.
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Я живу в славном городе Харьков и мы своих каллабрационистов при помощи Авакова разогнали ссаными тряпками. А беженцев можно тупо не пускать на границе. Хлопци которые на это согласятся а главное спроможни у нас есть!
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Хорошо, что у нас гривна по-отношению у доллару дорожает! Каждый год за гривну можно купить всё больше долларов! Спасибо Петру Алексеевичу за потужность в реформах!
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Конечно будет дорожать идет ведь война. Но по отношению валюты главного врага тоеть Лаптестана гривна у нас стабильна. Значить и им не легко!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссияне в панике бросились забирать деньги из банков на фоне ожидаемых жестких санкций США, - "КоммерсантЪ"
 
 
 
 
 
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