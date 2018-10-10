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 Происшествия, За рубежом
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 Новый подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой задержан в Германии

В Германии задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой.

Об этом сообщают болгарские СМИ со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Подозреваемый — 21-летний житель города Русе Северин Красимиров. Его ДНК совпал с биологическим материалом с места преступления.

По неподтвержденным данным, следствие считает, что он не планировал заранее нападение на Маринову и совершил его спонтанно.

9 апреля стало известно о задержании болгарскими правоохранителями по подозрению в убийстве Мариновой румына украинского происхождения.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что перед смертью Маринова была изнасилована.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от Европейского союза.

Источник: https://censor.net.ua/n3090566
 
 
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заместитель гендиректора российского подразделения организации Илья Шуманов написали, что фигурантом одного из расследований хищений из европейских фондов в Болгарии оказался Валентин Златеев.
Златеев возглавляет болгарскую дочернюю компанию "Лукойла".
Кроме того, Маринова упоминала в своем расследовании российских бизнесменов с паспортами Болгарии, которые поддерживали деловые отношения с бывшим российским сенатором и вице-президентом "Лукойла" Ралифом Сафиным.
У Сафина или в "Лукойле" данную информацию пока что не комментировали.
Напомним, что последней темой, которой Маринова занималась перед смертью, было хищение средств из финансируемых ЕС инфраструктурных проектов, на которых зарабатывали консалтинговые фирмы. Одной из таких фирм была компания GP Group. Именно на примере ее документации стало известно, каким образом происходит хищение средств ЕС. Она обнаружила, что к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства, включая премьера Бойко Борисова.
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Её убили за расследование присвоения дотаций ЕС болгарскими властями. Все свалили на какого-то бомжа-насильника.
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Нашли руцький след. А раша несет вирус коррупции везде. Тем более инфраструктурные проекты - жто МИЛЬОНы откатов . Зря чтоли Дерипаска купил себе Штрабаг? Он влазит по все инфраструктурные объекты Европы. И явно везде отстегивает , чтобы потом урвать себе мильярд
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В ЕС ворья и без русских хватает. Ежегодные потери от коррупции в ЕС 120 миллиардов евро.
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Найти и казнить всех заказчиков, их семьи выгнать из Штатов и Европы и запретить въезд пожизненно. Всё имущество за поребриком конфисковать. Никаких "отдыхов" гламурным сучкам, их дочкам на островах, никаких шопингов в Европе!
Сэлфи будут делать у себя в недочерноземьи!
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А вчора з посиланням на жовтий британський листок "thomson reuters" писали на цензорі (потім видалили), що вбивця-гвалтівник - це румун українського походження ("Ukrainian origin").
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К вечеру появилось сообщение, что румына-украинца выпустили, подозрение не подтвердилось.
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И что? Южная Буковина в составе Румынии. Там каждый третий - этнический украинец. Это не имеет никакого отношения к нашей стране. Тем более, что это был ложный след.
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Взагалі-то всюди декларується, що етнічне походження злочинця не повинно висвітлюватися в ЗМІ, бо це роздмухує шовіністичну істерію серед населення. А тут не тільки висвітлили, а ще й якимось макаром оперативно встановили етнічне походження (origin). Мабуть череп їхні мусора затриманому вимірювали.
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Ща секель ТВ будет расказывать шо Бандеровцы румына завербовали шоб ушатать болгарскую журналистку.
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Наших відпочиваючих в Болгарії можуть за це накрити. Цю журналістку місцеві дуже сильно шанують.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНовый подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой задержан в Германии
 
 
 
 
 
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