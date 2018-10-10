 Новый подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой задержан в Германии

Об этом сообщают болгарские СМИ со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Подозреваемый — 21-летний житель города Русе Северин Красимиров. Его ДНК совпал с биологическим материалом с места преступления.
По неподтвержденным данным, следствие считает, что он не планировал заранее нападение на Маринову и совершил его спонтанно.
9 апреля стало известно о задержании болгарскими правоохранителями по подозрению в убийстве Мариновой румына украинского происхождения.
Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что перед смертью Маринова была изнасилована.
Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от Европейского союза.
Златеев возглавляет болгарскую дочернюю компанию "Лукойла".
Кроме того, Маринова упоминала в своем расследовании российских бизнесменов с паспортами Болгарии, которые поддерживали деловые отношения с бывшим российским сенатором и вице-президентом "Лукойла" Ралифом Сафиным.
У Сафина или в "Лукойле" данную информацию пока что не комментировали.
Напомним, что последней темой, которой Маринова занималась перед смертью, было хищение средств из финансируемых ЕС инфраструктурных проектов, на которых зарабатывали консалтинговые фирмы. Одной из таких фирм была компания GP Group. Именно на примере ее документации стало известно, каким образом происходит хищение средств ЕС. Она обнаружила, что к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства, включая премьера Бойко Борисова.
Сэлфи будут делать у себя в недочерноземьи!