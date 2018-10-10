 Нам нужен сильный сигнал из Европы, что Украина является равноправным партнером: неопределенность со стороны ЕС вооружает пророссийские силы, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, выступая на круглом столе в Королевском институте международных дел Chatham House в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что на протяжении последних лет Украине удалось плавно начать ряд структурных реформ, которые охватывают почти все сферы общественной жизни - от здравоохранения и образования, государственного управления и децентрализации, судебной системы, безопасности институтов и правоохранительных органов. "Мы делаем больше, чем закрепляем позвоночник демократии; мы наращиваем мышцы на кости", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр признала, что темпы реформ в Украине не такие быстрые, как хотелось бы. Однако приоритетом должна быть постоянная эволюция, а не радикальные неподготовленные изменения, которые могут иметь негативный эффект или быть легко отменены после очередных выборов.

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Она отметила, что реформы в Украине - это не только изменение законов, правил и процедур. Речь идет о преодолении советского и имперского наследия, противостояние клептократии власти и патриархальных тенденций украинского общества. "Мы спасаемся от влияния идей "русского мира", которые Кремль пытался навязать нам веками", - отметила Вице-премьер-министр.

По ее словам, сотрудничество между Украиной и ЕС является чрезвычайно насыщенной, однако Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в 2019 году, поскольку и Украина, и ЕС входят в избирательный сезон, ЕС должен и в дальнейшем быть четко и активно поддерживать реформы в Украине.

"Нам нужен сильный сигнал из Европы, что Украина является равноправным партнером, что наше будущее - в европейской семье", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что сейчас популисты всех типов используют тезисы о якобы несбывшиеся ожидания от европейской и евроатлантической интеграции. "Они будут пытаться убедить, что ЕС не заботится об Украине, что там нас никто не ждет и подобное. И в этом контексте любая неопределенность со стороны ЕС лишь подрывает усилия украинских реформаторов и вооружает пророссийских и популистские силы аргументами против европейского будущего Украины".

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Иванна Климпуш-Цинцадзе подробно рассказала о планах по дальнейшей интеграции с ЕС и отметила, что цель Украины - сделать европейскую интеграцию хорошо спланированным, системным, положительно-бюрократическим процессом, который способен выстоять при любых политических условиях.

Среди важных примеров успеха Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала экономическую пользу от антикоррупционных мер, которые составили, по данным Института экономических исследований и политических консультаций, 6% ВВП или свыше 6 млрд долларов, экономию до 39% стоимости лекарств из государственного бюджета благодаря введению закупки через международные организации, соответственно - увеличения закупки медицинского оборудования, в частности, стентов сердца, что впервые за много лет привело к уменьшению смертности от сердечных приступов. Еще одним достижением она назвала подъем Украины за барометром Open Data на второе место среди стран, добившихся наибольшего прогресса за последние четыре года в сфере открытых данных.

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"Украина может стать положительным примером для своих соседей и даже для мира. Мы можем показать нашим коллегам, как бороться с проблемой коррупции через малые прагматичные шаги. Я верю, что эти разного уровня воздействия меры будут иметь эффект "снежного кома", дав импульс дальнейшим реформам", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.