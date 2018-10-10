 Суд над Януковичем: судья прервал дебаты адвоката. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

18:47 Говорит, что пришло ходатайство от Байдыка, где он сообщает, что хочет закончить выступление в дебатах (ранее он заявил, что заболел), просит перерыв, чтоб явится и закончить выступление. Это ходатайство поддерживают и адвокаты, и прокуроры. Судьи удовлетворяют. И объявляют перерыв до 10 утра 12 октября для окончания вступления Байдыка и последнего слова для Януковича.

18:46 Девятко объявляет: из-за того, что заранее были согласованы даты дебатов с адвокатом, из-за нормы о разумных сроках, "беря во внимание, что есть обязанность добросовестно использовать права", чтоб не допустить затягивания, а также ссылается на то, что адвокат выходил за рамки дела, суд останавливает выступление Горошинского. И отмечает, что речь, особенно в первый и второй день, отличалась глубиной анализа и просит предоставить письменный текст.

18:44 Судья спрашивает, хватит ли адвокату перерыва еще на 10-15 минут. "Суд в последний раз предлагает вам продолжить выступление в дебатах!", - Девятко. Адвокат говорит, что нет.

18:43 "Злоупотреблений с моей стороны не было!", - заявляет адвокат. Снова говорит о том, что не было у него времени подготовиться. "Уважаемый адвокат, вы очень качественно выступаете. Суд не принимает ваших аргументов об усталости, поскольку вы отлично выступаете. Третий раз предлагаем вам продолжить выступление!", - Девятко.

18:39 Говорит, что имел право на заявление об отводе и что в своей речи говорил вещи, которые необходимо знать суду в этом деле.

18:38 "Но суд не прерывал. Предлагаем сам продолжить ваше выступление в судебных дебатах", - судья Девятко. Горошинский отвечает на претензии судьи. Говорит, что по закону Рябовол не имел право участвовать в суде, ибо были защитники по договору, тогда не должно быть государственного адвоката.

18:36 Судья Девятко: "Суд постановил отказать защитникам в оглашении очередного перерыва". Объясняет, что адвокат мешал выступать адвокату Рябоволу, что пытался через отвод судьям якобы начать слушать дело заново, требовал три месяца для ознакомления, что ему говорили, что он выходит за границы данного дела и дает ненужную информацию.

18:34 "Мы слышим от обвинения заученные фразы! Я не готовил заранее заявления. После того, как сообщил, что мне нужно время, мне помощники принесли, привезли эти заявления, а я их просто подписал!", - говорит адвокат. Заявляет, что его финальная речь может звучать 15-20 минут, может быть, час. Говорит, что прокуроры лучше бы обращали внимания на свою работу, на свои дебаты, на свой сбор доказательств.

18:33 Прокурор Крым: "Сам факт того, что эти заявления напечатаны заранее, свидетельствует о его неискренности!". Говорит, что весь день адвокат обещал, что закончит и обманул. И что это является злоупотреблением права на защиту.

18:32 Рябовол поддерживает коллегу и говорит, что это его право.

18:31 Просит суд дать время для окончания выступления в дебатах. Во втором заявлении указывает, что окончился рабочий день, и у него есть право подготовиться к финальной речи. Говорит, что физически уже не способен продолжать из-за усталости и что ему нужно время на подготовку. Передает эти ходатайства.

18:30 "В связи с этим, говорить, что с моей стороны были злоупотребления, нельзя. Я честно выполнял свои обязанности. Я вынужден обратиться с двумя документами, заявлениями, ходатайствами, согласно с которыми я расцениваю как ограничение меня в праве выступления в дебатах в этой части", - сообщает адвокат.

18:29 Говорит, что уже окончено рабочее время. Просит учесть, что он еще принимает участие в других делах, к ним тоже нужно готовиться. "Я объективно качественно сегодня не могу подготовить финальную речь своих судебных дебатов", - подчеркивает Горошинский. Говорит, что не злоупотреблял, не повторял что-то постоянно, не дублировал одни и те же показания.

18:27 Адвокат говорит, что помнит, что ему отводили три дня. Но отмечает, что есть несколько обстоятельств. Во-первых, качество. "Качество предоставления правовой помощи и защиты. Суд сказал о разумных сроках, эта норма есть. Но разумные сроки выходят из сложности дела, объема. Нужно от этого отталкиваться для качественной подготовки. Судебные дебаты - это не просто процессуальная стадия, она финализирует процесс и на ней каждая из сторон приходит к выводам путем анализа всех доказательств. Объем дела - 56 томов. Сколько по времени показания свидетелей - мне даже сложно представить, если их переслушивать и пересматривать. Более того, обратите внимание, в данном судебном процессе были самоотводы из-за сложности. Мы работали с вами с самого утра. Усталость дает о себе знать. Это все говорит о качестве моей речи, моего анализа", - говорит адвокат.

18:24 В зале - тишина. Заходит адвокат Горошинский. Просит прощения.

18:22 Зашли судьи, однако нет адвоката Горошинского. Попросили судебного распорядителя его отыскать. Вещи его и помощница остались в зале.

18:10 "Суд внимательно вас выслушал, мы с вами согласовали срок вашего выступления. И суд не прерывал, осознавая, что вы понимаете, что делаете", - говорит Девятко. Объявляет перерыв на 10 минут, говорит, что за это время адвокат должен "сосредоточиться, чтоб закончить свою речь".

18:08 Адвокат сообщает, что не успел полностью ознакомиться с делом и проанализировать его. "Мое задание в том, чтоб дать суду все возможные аргументы для принятия законного решения. Я три дня выступал, я считаю, что заслуживаю немного времени для подготовки к финализированию своей речи", - говорит адвокат. Судьи совещаются.

18:04 Адвокат говорит, что знает, что ему выделяли всего три дня. Но, тем не менее, просит время на подготовку резюмирования дебатной речи. "Я уже не в состоянии полноценно выступать", - отмечает Горошинский.

18:03"Я также хотел обратить внимание на отдельное направление, которое развивала сторона защиты – факты покушение на жизнь Президента, применения огнестрельного оружия по кортежу", – говорит адвокат

18:02По словам Горошинского, ему непонятно, откуда взялись цифры в экономической экспертизе. Прокуроры подавали ее, чтобы продемонстрировать убытки, вызванные действиями Януковича.

17:59Адвокат говорит о протестах в Крыму, о том, что крымчане не приняли новую власть.

17:56"Целью было схватить его и заставить отказаться от власти. Но им это не удалось", – говорит Горошинский. И продолжает слвоами о том, что прокуратура не доказала, что существовало письмо Януковича к Путину об использовании войск РФ на территории Украины. Адвокат утверждает, что прокуроры игнорируют существование большого письма к Путину от Януковича, о существовании которого Януковичу заявил лишь в 2018 году, в Москве.

17:55Горошинский говорит о том, что Янукович пытался найти компромис6 с "и сделать несколько заявлений с трибуны в Харькове". Указывает, что Янукович покинул Киев, отправившись в командировку в регионы Украины. И вспоминает, что его клиенту угрожали, требуя посадить "самолеты" (на самом деле, вертолеты, – ред.).

17:52Снова вспоминает показания разных свидетелей о том, как отходили силовики с Майдана. В частности, цитирует показания Турчинова.

17:49Вспоминает показания экс-начальника охраны Януковича Кобзаря о том, что Янукович должен был встречаться с лидерами оппозиции и представителями стран-гарантов этого Соглашения. И что Янукович "пошел на все условия оппозиции".

17:49Адвокат делает все больше пауз. Читает с бумаги. Часто произносит, начиная читать: "Не буду повторяться, от этом мы уже говорили".

17:48Вспоминает показания свидетеля Сенченко, который говорил о том, что после побега Януковича была разрушена вертикаль власти. И подчеркивает, что это произошло из-за лидеров оппозиции. Снова говорит о захвате зданий.

17:47Горошинский вновь возвращается к показаниям свидетелей, которые говорили, что майдановцы захватывали административные здания.

17:44Вспоминает показания Герман в части отказа от подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС.

17:43Напоминает о показаниях экс-министра иностранных дел Кожары, который говорил, что Соглашение об Ассоциации противоречило другим международным соглашениям Украины.

17:40Горошинский также говорит, что суд отказался от допроса не только тех, кто находится за пределами Украины, но и тех, кто пребывает на территории нашей страны.

17:39Кроме того, адвокат считает, что ряд доказательств - например, фотокопии – был оформлен с нарушениями.

17:39Также, говорит адвокат, нарушения в том, что судьи отказались от перекресного допроса ряда свидетелей – например, Порошенко и Яценюка.

17:38В частности, на подготовительном заседании должны были подниматься вопрос о том, чтоб дело рассматривал суд присяжных. Януковича настаивал на этом через своих адвокатов. Однако его мнения не учли, дело рассматривает коллегия из трех судей.

17:35Горошинский говорит, что если суд – заочный, то на подготовительном заседании все равно должен был быть Янукович.

17:33"Тяжело назвать судебное рассмотрение полным", – говорит адвокат. Указывает на нарушение прав Януковича, ведь его не было на подготовительном заседании, и не была использована процедура международно-правовой помощи.

17:31Горошинский: "Резюмирую сегодняшнее выступление. Закон гласит, что судебное решение должно быть мотивированным и законным".

17:30 Заседание возобновляется.

17:20Адвокат Януковича просит перерыв. "Усталость уже. Голос садится. И нужно поднять бумаги, прежде чем подводить итоги сегодняшнего дня", – говорит Горошинский. Суд объявляет перерыв на 10 минут.

17:18Горошинский резюмирует: отстранение Януковича было незаконным, потому что процедура "самоустранения" отсутствует в Конституции.

17:17Судья прерывает Горошинского и говорит, что уже читал эту стенограмму. "Я все внимательно слушаю, и помню. Читали", - говорит Девятко. "Да-да, я не проверяю суд", – шутит адвокат.

17:16Адвокат цитирует свидетелей, которые утверждают, что Янукович якобы отправлял представителям стран-гарантов Соглашения с оппозицией письма с просьбой выполнить гарантии.

17:13Далее упоминает показания бывшего охранника Януковича Бернацкого.

17:12Теперь Горошинский цитирует показания бывшего начальника охраны Януковича Кобзаря.

17:08Цитирует Михаила Добкина, занимавшего тогда должность губернатора Харьковской области.

17:07Горошинский говорит, что во время подписания Соглашения, кроме представителей Польши, Франции и Германии, присутствовал представитель России. Однако он отказался подписывать Соглашение, хоть и принимал участие в его разработке. "Значит, Янукович, делая свои обращения, исходил из того, что проинформировать международное сообщество должны были и представители подписавших, и России", – говорит адвокат

17:04И показания Герман: она говорила, что как только Янукович убрал всю охрану с госзданий, на Майдан вышел Парасюк и призвал людей к штурму.

17:02Теперь адвокат Януковича цитирует бывшего начальника генштаба Ильина.

17:01Горошинский цитирует показания свидетелей, которые рассказывали о том, что власть якобы выполняла условия соглашения с оппозицией, а оппозиция – нет.

16:55Он снова цитирует допрос Шуляка, который говорил о Соглашении с оппозицией о мирном урегулировании.

16:43Заседание продолжается. Горошинский собирается говорить о постановлении об отстранении Януковича.

16:42 "Блок Майдана я закончил, перейду к следующему направлению", – говорит адвокат и просит перерыв на 5 минут. Судья объявляют перерыв на 10 минут.

16:40"Нынешние представители власти – они же и свидетели обвинения. У них множество инструментов, чтоб преподносить иначе факты, которые происходили зимой 2014", – говорит адвокат. Утверждает, что власть нынче замалчивает правду о Майдане.

16:38Говорит, что это все были провокации "лидеров Майдана", цель которых – сорвать подписание Соглашения о мирном урегулировании конфликта.

16:37Теперь Горошинский перешел к показаниям свидетеля Никифорова.

16:31Цитирует показания Медиевой – еще одной участницы Антимайдана. Она рассказывала о том, как майдановцы якобы нападали на силовиков

16:27Переходит к цитированию показаний свидетеля Луговского – участника Антимайдана. Этот свидетель рассказывал, что ни них якобы напали активисты Майдана.

16:25Адвокат цитирует показания Шуляка.

16:18Горошинский вспоминает показания свидетелей о событиях на Майдане. Экс-командующий ВВ Шуляк говорил, что протесты не были мирными.

16:16Заседание возобновляется. Горошинский продолжает выступление.

16:06По просьбе Горошинского суд объявляет перерыв на 10 минут.

16:05Горошинский рассказывает о якобы имевшем место нападении на автобусы с участниками Антимайдана под Корсунь-Шевченковским. Утверждает, что лидеры оппозиции призывали к массовым беспорядкам и угрожали Януковичу, называет в этом контексте имена Тягнибока, Луценко, Кличко, Пашинского. Утверждает, что Луценко подтверждал: у протестующих есть оружие.

16:03Ссылается на выводы некого профессора Качановского, который утверждает, что активистов и правоохраниетлей расстреливали из одних и тех же секторов.

16:00Руководил ими Пашинский и Парубий, а также Парасюк, – говорит Горошинский.

15:59Адвокат Януковича утверждает, что некие иностранцы по указанию тогдашней оппозиции стреляли по обоим сторонам и провоцировали конфликт.

15:59Горошинский рассказывает о применении оружия на Майдане, о "поджоге офиса "Партии регионов"", о том, что там был убит охранник. Также рассказывает о захвате митингующими областных администрации и других админзданий в регионах.

15:51Адвокат Януковича говорит о захвате оружия протестующими в Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской областях, а также в Печерском районе Киева.

15:49Адвокат вспоминает о письме, в котором говорится о захвате военных частей. Во Львовской области было захвачено оружие, –напоминает Горошинский.

15:48Горошинский возвращается к водометам, по которым, по его словам, стреляли протестующие. Но судья делает замечание – говорит, что адвокат выходит за границы этого судебного процесса. "Мы уже второй или третий раз возвращаемся к этим водометам", – говорит Владислав Девятко.

15:44Подводит к тому, что из-за этих событий и применения оружия люди в Крыму и на востоке Украины не принимали Майдан и тогдашнюю оппозицию. Что силу применяли не только по отношению к правоохранителям, но и по отношению к участникам "Антимайдана".

15:44Адвокат вспоминает, как 1000 человек в Ровно захватили базу "Беркута".

15:41Горошинский начинает перечислять конкретные случаи: например, как старший сержант был ранен на дороге около баррикад. Далее перечисляет другие случаи ранений силовиков. Говорит о характере травм.

15:39Ранения и травмы силовиков начинаются с января, – говорит адвокат. Это травмы и ранения разного характера.

15:3820 февраля 63 силовика получили огнестрельные ранения, – говорит адвокат. Трое из них погибли.

15:38Говорит, что только на фото и видео насчитали 29 единиц огнестрельного оружия. Среди них 2 автомата Калашникова либо карабина "Сайга".

15:36"Происходил обстрел военнослужащих и правоохраниетлей", - говорит адвокат. Вспоминает видео, на котором видно, что активисты используют огнестрельное оружие.

15:35"Ни Беркут, ни военнослужащие 18 и 20 числа не имели огнестрельного нарезного оружия, у них были только средства защиты – травматические ружья, светошумовые гранаты, – говорит адвокат.

15:35С 5.30 до 9.00 утра среди правоохраниетлей получают огнестрельные ранения 39 человек, 3 погибли, - говорит адвокат, не уточняя, о каком дне идет речь.

15:34Горошинский продолжает рассказывать, когда и где были ранены и убиты силовики. В ноябре 2013 - феврале 2014 убиты 13 правохранителей, 210 были ранены. Больше 900 получили различные повреждения, – снова повторяет цифры адвокат

15:33Девятко отказывается делать замечание Горошинскому. По его словам, адвокат имеет право говорить о событиях на Майдане, ведь прокуроры упоминают эти события в обвинительном акте.

15:32Горошинский протестует. "Цифры эти важны в контексте спланированныз действий и нападений на правоохранителей", – говорит адвокат.

15:31Прокурор Крым прерывает защитника, отмечает, что данные факты не являются предметом рассмотрения в этом процессе.

15:30Медики МВД зафиксировали, что с 30.11.2013 по 23.02.2014 были ранены 919 правоохранителей, из них 207 получили ранения с 18 по 20 февраля. Часть из них ранены из огнестрельного оружия, говорит Горошинский.

15:29Адвокат говорит, что из-за баррикад по линии ТЦ "Глобус" 20 февраля массово использовалось охотничье оружие.

15:28В ноябре 2014 четырех милиционеров убили из пистолетов Макарова, трех – из оружия калибром 7.62 (автоматов, карабинов или снайперских винтовок), остальных – из гладкоствольного охотничьего оружия, – Горошинский.

15:26В МВД сообщали, что 13 правоохраниетлей умерли от огнестрельных ранений с 18 по 20 февраля 2014. Часто пуля проходила насквозь, соответственно, нельзя точно установить калибр оружия.

15:25Эти данные были в доступе еще в апреле 2014 года, говорит Горошинский.

15:25Адвокат озвучивает цифры из письма МВД и данные международной совещательной группы, которые есть в свободном доступе. В период с 23.11.2013 по 22.02.2014 травмированы 944 правоохраниетлей и 12 погибли, говорит он. Еще в одном письме сказано, что около 1000 человек обратились за медпомощью, больше 200 с огнестрельными ранениями.

15:23По словам Горошинского, информация о погибших и раненых силовиках замалчивается. Известно лишь, что есть уголовное производство.

15:21Горошинский говорит, что СМИ всегда обсуждают события 20 февраля, забывая говорить о событиях 18 февраля. "Тогда какая-либо грань со стороны активистов майдана была перейдена", – говорит. Добавляет, что тогда было множество огнестрельных ранений у правоохранителей. "Именно тогда уже массово появилось огнестрельное оружие", – восклицает Горошинский.

15:16 Заседание возбновлено. Горошинский опять говорит о событиях на Майдане.

15:04 В заседании объявлен перерыв на 10 минут.

15:04Суд отказывает Горошинскому в удовлетворении ходатайства о допросе 72 свидетелей. И не стал возобновлять судебное следствие.

14:58Прокурор говорит, что сторона защиты злоупотребляет процессуальными правами и пытается затягивать рассмотрение дела.

14:56Рябовол поддерживает ходатайство, прокуратура – возражает.

14:54Адвокат Януковича просит приобщить к делу, рассмотреть и исследовать эти доказательства. Кроме этого, он ходатайствует о том, чтобы опять вызвать в суд свидетелей.

14:50Горошинский подводит итог: есть доказательства агрессивных действий участников протеста против силовиков.

14:39Горошинский отвечает, что хочет продолжить зачитывать текст ходатайства. По его мнению, тут важны отдельные формулировки. Правда, адвокат Януковича обещает в дальнейшем читать быстрее и не так углубляться в детали.

14:37Девятко прерывает Горошинского. Спрашивает его, есть ли смысл и далее зачитывать текст ходатайства – суд уже понял его суть.

14:26Адвокат перечисляет показания множества участников Майдана, в которых они рассказывают, как вступали в столкновения с силовиками, бросали в них брусчатку, и так далее.

14:20Также адвокат Януковича подчеркивает, что активистам отдавали команды лидеры Майдана. Значит, по его мнению, они специально планировали и организовывали провокации и столкновения.

14:12Горошинский зачитывает показания свидетелей – участников Майдана. Подчеркивает свидетельства, в которых говорилось, что майдановцы бросали брусчатку и бутылки с зажигательной смесью в силовиков, громили офис "Партии регионов", и так далее.

14:08Таким образом адвокат хочет показать, как нарастало противостояние на Майдане и как оппозиционные лидеры делали все, чтобы разжигать пыл участников протеста. Для этого они использовали провокаторов, говорит Горошинский.

14:07Горошинский говорит, что передал в канцелярию суда 6 томов данных, поддерживающих обоснованность его ходатайства.

14:06Он просит суд сначала изучить и проанализировать документы, а после опять вызвать в суд свидетелей.

14:05Горошинский подает в суд ходатайство о возобновлении проверки показаний свидетелей.

14:04Защитник Януковича подчеркивает: свидетели обвинения – это политические оппоненты его клиента, которые хотели физически устранить Виктора Федоровича.

14:02Цитирует показания Парубия, который говорил, что слышал: на Майдане есть оружие.

14:01Горошинский зачитывает показания Турчинова и Парубия. Они говорили о применении тогдашней властью силы и о том, как начали рушиться властные структуры.

13:59Горошинский заявляет комплекс ходатайств о возобновлении исследования доказательств. Адвокат Януковича хочет, чтобы суд исследовал факты насильного лишения бывшего президента власти.

13:58Заседание возобновляется.

13:05Адвокат просит перерыв на обед. Суд объявляет перерыв на 45 минут.

13:04Но Горошинский говорит, что его выступление в дебатах продолжится с еще одного ходатайства. Он просит приобщить к материалам дела документы, касающиеся "Беркута" и захвата административных зданий в Луцке.

13:03Но Горошинский говорит, что его выступление в дебатах продолжится с еще одного ходатайства. Он просит приобщить к материалам дела документы, касающиеся "Беркута" и захвата административных зданий в Луцке.

13:01Суд решает приобщить к материалам дела результаты экспертизы водометов и просит Горошинского вернуться к дебатам.

13:00Судья Девятко уточняет, при каких обстоятельствах использовались водометы. Горошинский отвечает, что они должны были тушить горящие шины.

12:56Адвокат отвечает, что такое решение обычно принимает руководство МВД региона (соответственно, города Киева). Так что, скорее всего, это был Федчук.

12:55Судья Девятко спрашивает у Горошинского, кто, когда и по чьему указанию использовал в Киеве водометы.

12:53Горошинский говорит, что он вступил в процесс только на стадии дебатов, раньше у него не было возможности заявлять ходатайство.

12:51Прокурор против: эти материалы не касаются данного криминального производства. К тому же, заявлять ходатайство во время судебный дебатов нельзя. Обвинитель просит судью Девятко сделать Горошинскому замечание.

12:50Горошинский просит приобщить к материалам дела выводы экспертизы, согласно которым майдановцы стреляли по водометам, пытаясь убить водителя и человека, направлявшего воду на протестующих. Адвокат Рябовол поддерживает.

12:47Участники Майдна не просто стреляли по водометам, они пытались убить водителя и лицо, направлявшее воду, говорит адвокат.

12:45На водометах, при помощи которых власть пыталась разогнать протестующих, обнаружили 57 пулевых отверстий от огнестрельного оружия, говорит Горошинский.

12:44Горошинский возвращается к событиям на Майдане. Говорит, что активисты не брали под защиту правительственный квартал, а фактически захватили его. И в том числе не дали Януковичу возможности исполнять свои трудовые обязанности президента.

12:38Суд соглашается приобщить к делу новые доказательства. Но отказывается возобновить следственные действия.

12:33Защитник Рябовол поддерживает требование Горошинского, а сторона обвинения выступает против.

12:32По мнению Горошинского, эти доказательства в том числе свидетельствуют о факте государственного переворота в Украине.

12:30Горошинский просит приобщить к материалам дела ряд доказательств. Речь идет о распоряжении Кабмина от 21.11.13, касающемся Соглашения об Ассоциации. Также он просит приобщить к материалам дела фотокопию Соглашения об урегулировании кризиса, видеозапись под названием "Янукович пояснил ситуацию в Евроинтеграции", видеозаписи под названием "Правый сектор грозит Крыму прислать поезда" и "Константинов хочет расширить полномочия власти Крыма", и ряд других видеозаписей, посвященный оккупации Крыма.

12:25Свидетели обвинения озвучивали информацию, противоречащую друг другу, а суд не исследовал это обстоятельство. Все это вместе свидетельствует о об ограничении права Януковича на защиту, говорит Горошинский.

12:24Януковичу не дали выступить в свою защиту в суде в порядке, предусмотренном УПК, – адвокат.

12:22Горошинский утверждает, что во время следствия не были изучены факты, важные для понимания полной картины происходящего. Кроме того, стороне защиты отказали в допросе Азарова, Захарченко, Шуляка и прочих соратников Януковича.

12:20Таким образом, делает вывод Горошинский, доказательства, представленные стороной обвинения, наоборот, свидетельствует о невиновности его клиента.

12:17В интервью Янукович говорил, что не поддерживает и осуждает оккупацию Крыма. Но считает причиной этого действия людей, "захвативших власть в Украине", – говорит Горошинский.

12:12Адвокат перечисляет интервью и пресс-конференций Януковича. Заявляет, что тот каждый раз говорил о необходимости сохранения территориальной целостности страны.

12:10Заседание возобновляется, Горошинский продолжает выступление. Собирается анализировать документы и доказательства, предоставленные стороной обвинения.

11:58Судья подчеркивает: повторное замечание может привести к прекращению выступления Горошинского. И объявляет перерыв на 10 минут. "Пожалуйста, сосредоточьтесь", – говорит Девятко.

11:57Девятко возражает: суд не перебивал его, когда он говорил о причинах и последствиях каких-либо событий. Но когда адвокат стал защищать Януковича в событиях, которые не являются предметом рассмотрения в этом деле, его остановили.

11:56К тому же, говорит адвокат, когда свидетели обвинения говорили о Майдане, их никто не останавливал. А по закону защита может приводить факты, доказывающие, что слова свидетелей обвинения являются неправдивыми.

11:55Горошинский возражает: ведь обвинение упоминает о событиях на Майдане. При этом прокуроры говорят, что там происходили "демократические" события. Адвокат говорит, что хочет напомнить, какими именно были эти события.

11:54"Я понимаю, что вы делаете", – говорит Девятко. Судья подчеркивает, что адвокату дают возможность полностью завершить свою дебатную речь, сколько бы времени это не заняло. Но выходить за пределы дела, которое рассматривает суд, не стоит. Ведь сейчас Януковича не обвиняют в преступлениях по отношению к участникам Майдана.

11:52Судья Девятко делает замечание Горошинскому. Говорит, что он выходит за границы данного криминального производства.

11:51 "Со стороны активистов происходило наступление, а со стороны власти происходила защита", – адвокат.

11:50Горошинский переходит к событиям на Майдане. Он утверждает, что у Януковича были силы и средства для того, чтобы разогнать протестующих. Но он не хотел насилия.

11:45Во всех своих выступлениях Янукович говорил о намерении сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины, Крым называл территорией Украины, – подводит итог Горошинский.

11:41Виктор Янукович обращался к властям Польши как гаранта Соглашения о мирном урегулировании. Но они никак не реагировали на его обращение. Значит, изначально был план отстранить тогдашнего президента от власти, – говорит Горошинский.

11:36А Россия наоборот была готова сотрудничать с украинским следствием. Но следователи не отправляли ей запроса на международное сотрудничество, – продолжает адвокат Януковича.

11:35Следователь запрашивал у США стенограмму выступления Чуркина на Совбезе ООН и копию письма Януковича. Но запрос был оформлен неправильно, и Генпрокуратура не стала отправлять его в США, – говорит Горошинский.

11:28Позиция защиты такова: что именно было в письме Януковича – неважно. Россия ввела бы войска в Крым независимо от наличия или отсутствия этого письма.

11:27Горошинский ссылается на интервью пресс-секретаря Путина Пескова. Тот говорил, что ничего не знает о письме Януковича и откуда его взял Чуркин – непонятно.

11:25Так что анализировать письмо или слова Чуркина каждый может так, как ему хочется. Самого его мы спросить, к сожалению, уже не можем, – продолжает Горошинский.

11:24А вот Чуркин на Совбезе ООН озвучил письмо Януковича. Но оригинал этого письма мы так и не видели, – Горошинский.

11:22И вообще неважно, было или не было обращение Виктора Януковича к российским властям. Они все равно приняли бы то решение, которое приняли по факту, – говорит адвокат.

11:20И на заседании Совета Федерации, на котором принимали решение использовать российские войска в Крыму, о Януковиче не говорили, – утверждает Горошинский.

11:15Путин внес в Совет Федерации предложение использовать войска, ссылаясь на опасность для граждан России и российских военных. На Януковича он не ссылался, – Горошинский.

11:13Судебное заседание возобновляется. Горошинский продолжает дебатную речь.

11:01Горошинский просит перерыв: устал читать. Судья Девятко объявляет перерыв на 10 минут.

10:59Россияне ввели в Крым военный контингент на основе решения Совета Федерации. Януковича на этом заседании не было, он ни с какими просьбами к этому органу не обращался. И даже между собой члены Совета Федерации никаких обращений Януковича не обсуждали, – говорит адвокат.

10:57С чего же тогда Генпрокуратура взяла, что Янукович вообще влиял на решения России?, – вопрошает Горошинский.

10:56Янукович не просил Совет Федерации России разрешить Путину использовать российские войска за границей. Он вообще ни разу не обращался к российской власти с официальными просьбами, – адвокат.

10:54Официальных обращений от Януковича к органам власти Российской Федерации не поступало, и никаких решений они на этом основании не принимали, – Горошинский.

10:51Янукович уведомил МИД РФ о своем фактическом отстранении от власти для того, чтобы российские дипломаты рассказали об этом на международном уровне, – Горошинский

10:49У тогдашней украинской власти была возможность сохранить Крым, но сделано это не было. Теперь гораздо легче снимать с себя ответственность, обвиняя во всем Януковича, – говорит Горошинский.

10:46Решение о выводе украинских сил с крымского полуострова принималось коллегиально на заседании СНБО, чтобы никто не мог нести за него личную ответственность, – говорит Горошинский.

10:43Кличко и его фракция отказались голосовать в парламенте, пока ему не достанется "кусок пирога", – говорит Горошинский.

10:42Яценюк и Кличко хотели не спасти страну, а сесть в кабинеты власти. Именно поэтому они до бегства Януковича вели с ним переговоры о том, чтобы занять кресло премьер-министра, – говорит Горошинский. Кто именно из двоих претендовал на эту должность, адвокат не уточняет.

10:40У Януковича с конца февраля 2014 года не было возможности влиять на армию и силовые органы. Значит, Крым "сдал" не он, – подводит итог Горошинский.

10:38Еще один аргумент защиты – интервью Сенченко, в котором тот говорил, что вина за события в Крыму лежит на Киеве. Горошинский делает из этого вывод: люди, пришедшие к власти после Януковича, сделали все, чтобы Крым "отошел" от Украины.

10:36Горошинский цитирует интервью Могилева, тогдашнего главы Совмина АРК. Тот говорил, что Крым можно было отстоять, но для этого ничего не было сделано.

10:33Горошинский говорит, что обвинение сформулировано неправильно: нельзя судить Януковича сразу и за госизмену, и за пособничество в ведении войны.

10:27В обращении Януковича не было ни единого слова, призывающего к военной агрессии и расколу, – говорит Горошинский. Наоборот, его клиент не допускал возможности какого-либо вторжения или военных действий на территории Украины, – утверждает защитник.

10:18В этом интервью Янукович говорил о том, что люди в Крыму недовольны, что мы стоим на грани раскола и гражданского противостояния, – подчеркивает Горошинский.

10:15Адвокат Александр Горошинский вспоминает интервью Януковича от 22.02.14. Говорит, что в этом его подзащитный выступал против раскола Украины и обещал сделать все возможное, чтобы урегулировать кризис мирным путем.

10:00 Судебное заседание объявляют открытым.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.