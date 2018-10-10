 Суд над Януковичем: суд отказал адвокату в возобновлении следствия. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

15:3820 февраля 63 силовика получили огнестрельные ранения, – говорит адвокат. Трое из них погибли.

15:38Говорит, что только на фото и видео насчитали 29 единиц огнестрельного оружия. Среди них 2 автомата Калашникова либо карабина "Сайга".

15:36"Происходил обстрел военнослужащих и правоохраниетлей", - говорит адвокат. Вспоминает видео, на котором видно, что активисты используют огнестрельное оружие.

15:35"Ни Беркут, ни военнослужащие 18 и 20 числа не имели огнестрельного нарезного оружия, у них были только средства защиты – травматические ружья, светошумовые гранаты, – говорит адвокат.

15:35С 5.30 до 9.00 утра среди правоохраниетлей получают огнестрельные ранения 39 человек, 3 погибли, - говорит адвокат, не уточняя, о каком дне идет речь.

15:34Горошинский продолжает рассказывать, когда и где были ранены и убиты силовики. В ноябре 2013 - феврале 2014 убиты 13 правохранителей, 210 были ранены. Больше 900 получили различные повреждения, – снова повторяет цифры адвокат

15:33Девятко отказывается делать замечание Горошинскому. По его словам, адвокат имеет право говорить о событиях на Майдане, ведь прокуроры упоминают эти события в обвинительном акте.

15:32Горошинский протестует. "Цифры эти важны в контексте спланированныз действий и нападений на правоохранителей", – говорит адвокат.

15:31Прокурор Крым прерывает защитника, отмечает, что данные факты не являются предметом рассмотрения в этом процессе.

15:30Медики МВД зафиксировали, что с 30.11.2013 по 23.02.2014 были ранены 919 правоохранителей, из них 207 получили ранения с 18 по 20 февраля. Часть из них ранены из огнестрельного оружия, говорит Горошинский.

15:29Адвокат говорит, что из-за баррикад по линии ТЦ "Глобус" 20 февраля массово использовалось охотничье оружие.

15:28В ноябре 2014 четырех милиционеров убили из пистолетов Макарова, трех – из оружия калибром 7.62 (автоматов, карабинов или снайперских винтовок), остальных – из гладкоствольного охотничьего оружия, – Горошинский.

15:26В МВД сообщали, что 13 правоохраниетлей умерли от огнестрельных ранений с 18 по 20 февраля 2014. Часто пуля проходила насквозь, соответственно, нельзя точно установить калибр оружия.

15:25Эти данные были в доступе еще в апреле 2014 года, говорит Горошинский.

15:25Адвокат озвучивает цифры из письма МВД и данные международной совещательной группы, которые есть в свободном доступе. В период с 23.11.2013 по 22.02.2014 травмированы 944 правоохраниетлей и 12 погибли, говорит он. Еще в одном письме сказано, что около 1000 человек обратились за медпомощью, больше 200 с огнестрельными ранениями.

15:23По словам Горошинского, информация о погибших и раненых силовиках замалчивается. Известно лишь, что есть уголовное производство.

15:21Горошинский говорит, что СМИ всегда обсуждают события 20 февраля, забывая говорить о событиях 18 февраля. "Тогда какая-либо грань со стороны активистов майдана была перейдена", – говорит. Добавляет, что тогда было множество огнестрельных ранений у правоохранителей. "Именно тогда уже массово появилось огнестрельное оружие", – восклицает Горошинский.

15:16 Заседание возбновлено. Горошинский опять говорит о событиях на Майдане.

15:04 В заседании объявлен перерыв на 10 минут.

15:04Суд отказывает Горошинскому в удовлетворении ходатайства о допросе 72 свидетелей. И не стал возобновлять судебное следствие.

14:58Прокурор говорит, что сторона защиты злоупотребляет процессуальными правами и пытается затягивать рассмотрение дела.

14:56Рябовол поддерживает ходатайство, прокуратура – возражает.

14:54Адвокат Януковича просит приобщить к делу, рассмотреть и исследовать эти доказательства. Кроме этого, он ходатайствует о том, чтобы опять вызвать в суд свидетелей.

14:50Горошинский подводит итог: есть доказательства агрессивных действий участников протеста против силовиков.

14:39Горошинский отвечает, что хочет продолжить зачитывать текст ходатайства. По его мнению, тут важны отдельные формулировки. Правда, адвокат Януковича обещает в дальнейшем читать быстрее и не так углубляться в детали.

14:37Девятко прерывает Горошинского. Спрашивает его, есть ли смысл и далее зачитывать текст ходатайства – суд уже понял его суть.

14:26Адвокат перечисляет показания множества участников Майдана, в которых они рассказывают, как вступали в столкновения с силовиками, бросали в них брусчатку, и так далее.

14:20Также адвокат Януковича подчеркивает, что активистам отдавали команды лидеры Майдана. Значит, по его мнению, они специально планировали и организовывали провокации и столкновения.

14:12Горошинский зачитывает показания свидетелей – участников Майдана. Подчеркивает свидетельства, в которых говорилось, что майдановцы бросали брусчатку и бутылки с зажигательной смесью в силовиков, громили офис "Партии регионов", и так далее.

14:08Таким образом адвокат хочет показать, как нарастало противостояние на Майдане и как оппозиционные лидеры делали все, чтобы разжигать пыл участников протеста. Для этого они использовали провокаторов, говорит Горошинский.

14:07Горошинский говорит, что передал в канцелярию суда 6 томов данных, поддерживающих обоснованность его ходатайства.

14:06Он просит суд сначала изучить и проанализировать документы, а после опять вызвать в суд свидетелей.

14:05Горошинский подает в суд ходатайство о возобновлении проверки показаний свидетелей.

14:04Защитник Януковича подчеркивает: свидетели обвинения – это политические оппоненты его клиента, которые хотели физически устранить Виктора Федоровича.

14:02Цитирует показания Парубия, который говорил, что слышал: на Майдане есть оружие.

14:01Горошинский зачитывает показания Турчинова и Парубия. Они говорили о применении тогдашней властью силы и о том, как начали рушиться властные структуры.

13:59Горошинский заявляет комплекс ходатайств о возобновлении исследования доказательств. Адвокат Януковича хочет, чтобы суд исследовал факты насильного лишения бывшего президента власти.

13:58Заседание возобновляется.

13:05Адвокат просит перерыв на обед. Суд объявляет перерыв на 45 минут.

13:04Но Горошинский говорит, что его выступление в дебатах продолжится с еще одного ходатайства. Он просит приобщить к материалам дела документы, касающиеся "Беркута" и захвата административных зданий в Луцке.

13:03Но Горошинский говорит, что его выступление в дебатах продолжится с еще одного ходатайства. Он просит приобщить к материалам дела документы, касающиеся "Беркута" и захвата административных зданий в Луцке.

13:01Суд решает приобщить к материалам дела результаты экспертизы водометов и просит Горошинского вернуться к дебатам.

13:00Судья Девятко уточняет, при каких обстоятельствах использовались водометы. Горошинский отвечает, что они должны были тушить горящие шины.

12:56Адвокат отвечает, что такое решение обычно принимает руководство МВД региона (соответственно, города Киева). Так что, скорее всего, это был Федчук.

12:55Судья Девятко спрашивает у Горошинского, кто, когда и по чьему указанию использовал в Киеве водометы.

12:53Горошинский говорит, что он вступил в процесс только на стадии дебатов, раньше у него не было возможности заявлять ходатайство.

12:51Прокурор против: эти материалы не касаются данного криминального производства. К тому же, заявлять ходатайство во время судебный дебатов нельзя. Обвинитель просит судью Девятко сделать Горошинскому замечание.

12:50Горошинский просит приобщить к материалам дела выводы экспертизы, согласно которым майдановцы стреляли по водометам, пытаясь убить водителя и человека, направлявшего воду на протестующих. Адвокат Рябовол поддерживает.

12:47Участники Майдна не просто стреляли по водометам, они пытались убить водителя и лицо, направлявшее воду, говорит адвокат.

12:45На водометах, при помощи которых власть пыталась разогнать протестующих, обнаружили 57 пулевых отверстий от огнестрельного оружия, говорит Горошинский.

12:44Горошинский возвращается к событиям на Майдане. Говорит, что активисты не брали под защиту правительственный квартал, а фактически захватили его. И в том числе не дали Януковичу возможности исполнять свои трудовые обязанности президента.

12:38Суд соглашается приобщить к делу новые доказательства. Но отказывается возобновить следственные действия.

12:33Защитник Рябовол поддерживает требование Горошинского, а сторона обвинения выступает против.

12:32По мнению Горошинского, эти доказательства в том числе свидетельствуют о факте государственного переворота в Украине.

12:30Горошинский просит приобщить к материалам дела ряд доказательств. Речь идет о распоряжении Кабмина от 21.11.13, касающемся Соглашения об Ассоциации. Также он просит приобщить к материалам дела фотокопию Соглашения об урегулировании кризиса, видеозапись под названием "Янукович пояснил ситуацию в Евроинтеграции", видеозаписи под названием "Правый сектор грозит Крыму прислать поезда" и "Константинов хочет расширить полномочия власти Крыма", и ряд других видеозаписей, посвященный оккупации Крыма.

12:25Свидетели обвинения озвучивали информацию, противоречащую друг другу, а суд не исследовал это обстоятельство. Все это вместе свидетельствует о об ограничении права Януковича на защиту, говорит Горошинский.

12:24Януковичу не дали выступить в свою защиту в суде в порядке, предусмотренном УПК, – адвокат.

12:22Горошинский утверждает, что во время следствия не были изучены факты, важные для понимания полной картины происходящего. Кроме того, стороне защиты отказали в допросе Азарова, Захарченко, Шуляка и прочих соратников Януковича.

12:20Таким образом, делает вывод Горошинский, доказательства, представленные стороной обвинения, наоборот, свидетельствует о невиновности его клиента.

12:17В интервью Янукович говорил, что не поддерживает и осуждает оккупацию Крыма. Но считает причиной этого действия людей, "захвативших власть в Украине", – говорит Горошинский.

12:12Адвокат перечисляет интервью и пресс-конференций Януковича. Заявляет, что тот каждый раз говорил о необходимости сохранения территориальной целостности страны.

12:10Заседание возобновляется, Горошинский продолжает выступление. Собирается анализировать документы и доказательства, предоставленные стороной обвинения.

11:58Судья подчеркивает: повторное замечание может привести к прекращению выступления Горошинского. И объявляет перерыв на 10 минут. "Пожалуйста, сосредоточьтесь", – говорит Девятко.

11:57Девятко возражает: суд не перебивал его, когда он говорил о причинах и последствиях каких-либо событий. Но когда адвокат стал защищать Януковича в событиях, которые не являются предметом рассмотрения в этом деле, его остановили.

11:56К тому же, говорит адвокат, когда свидетели обвинения говорили о Майдане, их никто не останавливал. А по закону защита может приводить факты, доказывающие, что слова свидетелей обвинения являются неправдивыми.

11:55Горошинский возражает: ведь обвинение упоминает о событиях на Майдане. При этом прокуроры говорят, что там происходили "демократические" события. Адвокат говорит, что хочет напомнить, какими именно были эти события.

11:54"Я понимаю, что вы делаете", – говорит Девятко. Судья подчеркивает, что адвокату дают возможность полностью завершить свою дебатную речь, сколько бы времени это не заняло. Но выходить за пределы дела, которое рассматривает суд, не стоит. Ведь сейчас Януковича не обвиняют в преступлениях по отношению к участникам Майдана.

11:52Судья Девятко делает замечание Горошинскому. Говорит, что он выходит за границы данного криминального производства.

11:51 "Со стороны активистов происходило наступление, а со стороны власти происходила защита", – адвокат.

11:50Горошинский переходит к событиям на Майдане. Он утверждает, что у Януковича были силы и средства для того, чтобы разогнать протестующих. Но он не хотел насилия.

11:45Во всех своих выступлениях Янукович говорил о намерении сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины, Крым называл территорией Украины, – подводит итог Горошинский.

11:41Виктор Янукович обращался к властям Польши как гаранта Соглашения о мирном урегулировании. Но они никак не реагировали на его обращение. Значит, изначально был план отстранить тогдашнего президента от власти, – говорит Горошинский.

11:36А Россия наоборот была готова сотрудничать с украинским следствием. Но следователи не отправляли ей запроса на международное сотрудничество, – продолжает адвокат Януковича.

11:35Следователь запрашивал у США стенограмму выступления Чуркина на Совбезе ООН и копию письма Януковича. Но запрос был оформлен неправильно, и Генпрокуратура не стала отправлять его в США, – говорит Горошинский.

11:28Позиция защиты такова: что именно было в письме Януковича – неважно. Россия ввела бы войска в Крым независимо от наличия или отсутствия этого письма.

11:27Горошинский ссылается на интервью пресс-секретаря Путина Пескова. Тот говорил, что ничего не знает о письме Януковича и откуда его взял Чуркин – непонятно.

11:25Так что анализировать письмо или слова Чуркина каждый может так, как ему хочется. Самого его мы спросить, к сожалению, уже не можем, – продолжает Горошинский.

11:24А вот Чуркин на Совбезе ООН озвучил письмо Януковича. Но оригинал этого письма мы так и не видели, – Горошинский.

11:22И вообще неважно, было или не было обращение Виктора Януковича к российским властям. Они все равно приняли бы то решение, которое приняли по факту, – говорит адвокат.

11:20И на заседании Совета Федерации, на котором принимали решение использовать российские войска в Крыму, о Януковиче не говорили, – утверждает Горошинский.

11:15Путин внес в Совет Федерации предложение использовать войска, ссылаясь на опасность для граждан России и российских военных. На Януковича он не ссылался, – Горошинский.

11:13Судебное заседание возобновляется. Горошинский продолжает дебатную речь.

11:01Горошинский просит перерыв: устал читать. Судья Девятко объявляет перерыв на 10 минут.

10:59Россияне ввели в Крым военный контингент на основе решения Совета Федерации. Януковича на этом заседании не было, он ни с какими просьбами к этому органу не обращался. И даже между собой члены Совета Федерации никаких обращений Януковича не обсуждали, – говорит адвокат.

10:57С чего же тогда Генпрокуратура взяла, что Янукович вообще влиял на решения России?, – вопрошает Горошинский.

10:56Янукович не просил Совет Федерации России разрешить Путину использовать российские войска за границей. Он вообще ни разу не обращался к российской власти с официальными просьбами, – адвокат.

10:54Официальных обращений от Януковича к органам власти Российской Федерации не поступало, и никаких решений они на этом основании не принимали, – Горошинский.

10:51Янукович уведомил МИД РФ о своем фактическом отстранении от власти для того, чтобы российские дипломаты рассказали об этом на международном уровне, – Горошинский

10:49У тогдашней украинской власти была возможность сохранить Крым, но сделано это не было. Теперь гораздо легче снимать с себя ответственность, обвиняя во всем Януковича, – говорит Горошинский.

10:46Решение о выводе украинских сил с крымского полуострова принималось коллегиально на заседании СНБО, чтобы никто не мог нести за него личную ответственность, – говорит Горошинский.

10:43Кличко и его фракция отказались голосовать в парламенте, пока ему не достанется "кусок пирога", – говорит Горошинский.

10:42Яценюк и Кличко хотели не спасти страну, а сесть в кабинеты власти. Именно поэтому они до бегства Януковича вели с ним переговоры о том, чтобы занять кресло премьер-министра, – говорит Горошинский. Кто именно из двоих претендовал на эту должность, адвокат не уточняет.

10:40У Януковича с конца февраля 2014 года не было возможности влиять на армию и силовые органы. Значит, Крым "сдал" не он, – подводит итог Горошинский.

10:38Еще один аргумент защиты – интервью Сенченко, в котором тот говорил, что вина за события в Крыму лежит на Киеве. Горошинский делает из этого вывод: люди, пришедшие к власти после Януковича, сделали все, чтобы Крым "отошел" от Украины.

10:36Горошинский цитирует интервью Могилева, тогдашнего главы Совмина АРК. Тот говорил, что Крым можно было отстоять, но для этого ничего не было сделано.

10:33Горошинский говорит, что обвинение сформулировано неправильно: нельзя судить Януковича сразу и за госизмену, и за пособничество в ведении войны.

10:27В обращении Януковича не было ни единого слова, призывающего к военной агрессии и расколу, – говорит Горошинский. Наоборот, его клиент не допускал возможности какого-либо вторжения или военных действий на территории Украины, – утверждает защитник.

10:18В этом интервью Янукович говорил о том, что люди в Крыму недовольны, что мы стоим на грани раскола и гражданского противостояния, – подчеркивает Горошинский.

10:15Адвокат Александр Горошинский вспоминает интервью Януковича от 22.02.14. Говорит, что в этом его подзащитный выступал против раскола Украины и обещал сделать все возможное, чтобы урегулировать кризис мирным путем.

10:00 Судебное заседание объявляют открытым.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.