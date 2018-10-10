 Периодичность детонации боеприпасов под Ичней уменьшилась до одного взрыва в 10 минут, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай в эфире одного из телеканалов.

"По состоянию на 9:00 проведена разведка с целью мониторинга тех очагов, которые остались. Касательно периодичности, то тенденция идет на уменьшение. Сейчас мы наблюдаем один взрыв в десять минут", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одно сообщение о мародерстве под Ичней не подтвердилось, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, сейчас производится облет территории оперативной группой на вертолете.

"В ближайшее время планируется применение пожарной авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, чтобы проводить тушение очагов тления, которые остались на территории арсенала", - сообщил Чорнобай.

Кроме того, по его словам, на месте происшествия 4 пожарных танка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек и 133 единицы спецтехники, - Минобороны. ВИДЕО

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".