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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Периодичность детонации боеприпасов под Ичней уменьшилась до одного взрыва в 10 минут, - Минобороны

На складах 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области по состоянию на 9:00 среды наблюдается уменьшение периодичности взрывов до одного взрыва в 10 минут.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай в эфире одного из телеканалов. 

"По состоянию на 9:00 проведена разведка с целью мониторинга тех очагов, которые остались. Касательно периодичности, то тенденция идет на уменьшение. Сейчас мы наблюдаем один взрыв в десять минут", - рассказал он.

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По его словам, сейчас производится облет территории оперативной группой на вертолете.

"В ближайшее время планируется применение пожарной авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, чтобы проводить тушение очагов тления, которые остались на территории арсенала", - сообщил Чорнобай.

Кроме того, по его словам, на месте происшествия 4 пожарных танка.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3090556
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
но есть и хорошие новости....
типа маленькая победа....
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У них с дитером концерт - скоро подъедут...)))
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это хорошая новость от наших военных...
Значит за 10 минут минус примерно 1000 баксов всего с бюджета Украины...., вчера было в разы хуже..., тогда это было в секунду....
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Так снаряды делались ещё при загнивающем СССР
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Олег Петрович ed2c8e0a - ага..., когда они закончатся (скоро уже), тогда придется покупать у проклятых капиталистов именно за такие бабки....

Патронный заводик где снаряды делают в промышленных масштабах у нас в Украине мы наверное так и не дождемся....(а если и дождемся, то цена будет не намного ниже)
Эти единичные экземпляры всего, что показывает гений Турчинов нас не спасут...
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вернулся за свой основной стол - видно ремонт у тебя в кабинете сделали...)))
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За четыре года войны Украины с Московией пришлось отправить в бан на Фейсбуке около двух тысяч русскоговорящих жителей Валдайской возвышенности и долины реки Мокши, которые «ржали» в своих комментариях над расстрелом украинских военных в «зеленом коридоре» смерти под Иловайском.
Тролли Пригожина из Питера, в комментариях помещают картинки, на которых изображен улыбающийся Президент Украины Петр Порошенко с фингалами (гематомами) под глазами, а ниже изображают гроб с трупом убитого украинского военного на Донбассе, накрытый желто-голубым полотнищем.
Под гробом крупными буквами текст:
«В каждую семью по «Герою Украины».
Таким кощунственным образом православные россияне дают понять, что цель Кремля - уничтожить всех глав семейств, защищающих Украину от российских оккупантов.
Ничего святого у российских православных обнаружить невозможно.
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Чукча не читатель, чукча писатель?)
пришлось отправить в бан на Фейсбуке около двух тысяч русскоговорящих жителей Валдайской возвышенности и долины реки Мокши
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Поздравляю Порошенка , какая организационная мощь, какой стратегический гений и тактик исполнения! Вот это реформаторский размах, прямо 145 реформа в действии. То ничего что боеприпасы проеб!л но как устраняет последствия. Уже интенсивность взрывав уменьшил до 1 за десять минут. Красава. Респект.
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Может там уже взрываться нечему? Все уже украдено до нас?
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Матіос з групою Поліграфологів саджае на Детектор Лжі війсковослужбовців які сиділи в засідках....А вірніше було б з Муженка починати.
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Лио Кат - ТРОЛЬ фсб. В связи с диверсией под Ичней, Пригожин вызвал его из отпуска гадить на Цензоре.
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Ну да, это же "Лео Кот" обосрался с охраной складов. Во всём виноват "троль", только бы не снять нимб с Кондитера.
Чё, стрёмно признать что главком ВСУ полное говно? Дел сделал на десятки млн. а просрал на миллиарды. Нуту у него яиц, так две конфетки. Турист Мальдивский, а не Президент
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Антипа Пилигримов - не вспоминай меня всуе порохосос за деньги....

Періодичність детонації боєприпасів під Ічнею зменшилася до одного вибуху на 10 хвилин, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1171 Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 3 ч.3 часа назад
Михаил Шнайдер #Facebook Наша Действительность, это Когда Магазины "Roshen" охраняют Лучше, чем Стратегические склады Боеприпасов.

Періодичність детонації боєприпасів під Ічнею зменшилася до одного вибуху на 10 хвилин, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9983
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Периодичность детонации боеприпасов под Ичней уменьшилась до одного взрыва в 10 минут, - Минобороны - наверное в 10 раз приврали, иначе не может быть.
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Перш ніж розганяти зраду, зайдіть хоча б в Ічнянські групи, де вся ситуація описується. Вже самі жителі офігели від диванних експертів міністерства зради, то бочка з аміаком рвонула, то бомби, бля, авіаційні зараз будуть на 80 км розлітатись.
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так , сьогодні -завтра , АП запустить для лохів якусь ІНШУ інформ "волну" ...- цю потрібно "збивати"...- все передбачувано
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у нас Міністерство Оборони чи статистичне управління?
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Слава богу... Вот теперь начнёт работать Нежин. Правда, ребята "стояли на крыле" и вчера, но если взрывы затихают, то и пожарные "борта" можно поднимать... Благо, всё "под боком" - "плечо" 30 км... Затушат пожары, а там и дожди осенние "на подходе"... Главное - чтобы все снаряды отыскали разлетевшиеся, до снегопадов...
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Там недалеко живуть мої знайомі. Чудові місця, але є ліси, річки, болота...Важко все знайти Періодичність детонації боєприпасів під Ічнею зменшилася до одного вибуху на 10 хвилин, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7902
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До вечера все должно взорваться.А с утра нужно пойти и посмотреть,может чего осталось.
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Знатная днюха у Муже(ложе)нки образовалась, а фейерверк - зачётнейший, ну просто дивная феерия!
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А сколько складов оружия осталось, кто-нибудь в курсе?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПериодичность детонации боеприпасов под Ичней уменьшилась до одного взрыва в 10 минут, - Минобороны
 
 
 
 
 
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