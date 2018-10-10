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 Политика Украины
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Все про:субсидия (415) Министерство социальной политики (591) евробляхи (4)

 "Это невозможно использовать в официальной статистике", - Минсоцполитики не будет учитывать наличие евроблях при предоставлении субсидий

Министерство социальной политики не сможет учитывать машины на еврономерах при начислении субсидий, ведь невозможно установить факт принадлежности такого имущества конкретному лицу.

Об этом на брифинге сказал директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Автомобиль на евробляхах - проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество. Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это невозможно использовать в официальной статистике", - сказал Музыченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090554
 
 
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Проблема у Украине не евробляхи,а власть грабящая народ через эти субсидии и тарифы
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Який народ, така і влада у нього. Аксіома.
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Які 54% народу, така і влада у всього народу.
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Интересно,есть ещё дэбилы,которые будут голосовать за Тимошенко,Порошенко,Рабиновича,Ляшка?
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Есть и очень много еще и за бойку.с медведчуком найдутся дебилы.
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Ещё один плюс евробляхам? Или минус нашей власти?
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Субсидии воспринимаются уже как что-то обычное, обыденное и распространенное, хотя это помощь государства тем семьям, которые не в состоянии заплатить даже за коммуналку - то есть самым беднейшим гражданам, беднее только бездомные.
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Поскольку большинство населения составляют беднейшие граждане - это закономерно...
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це що заклик до євробляхерів голосувати за владу?! "Это невозможно использовать в официальной статистике", - Минсоцполитики не будет учитывать наличие евроблях при предоставлении субсидий - Цензор.НЕТ 8002
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Вот тут депутаты оплошали.Ездили бы на евробляхах и тоже бы субсидию оформляли.
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Очередное подтверждение главного принципа нашего государства - соблюдают законы и платят налоги только лохи. Быть законопослушным невыгодно и наказуемо. С точностью до наоборот к тому, что должно быть при дееспособном государстве.
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.....нормально ВАЩЕ !!!! у меня во дворе 099 и без субсидий НИ-КА-КИХ !!! у соседа еврокорыто х5 ( Бе-Эм-Ве ) и субсидии даже на ВОДУ !!!! главное шоб не было ВОЙНЫ ((((
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Тобто той хто порушив Закон має більше пільг у державі, ніж той хто його не порушив? Ось тому так і живемо. Держ органу простіше витратити незаконно кошти платників податків, чим з'ясовувати та розробляти механізми контролю...
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красавцы! 300 гривен прибавки к бабкиной пенсии они будут учитывать(и уменьшать "субсидию"), пенсионеру с "ланосом" они будут ОТКАЗЫВАТЬ в "субсидии", а вот челу на "опеле" или "бмв" это не грозит - нет у них оказывается возможности "учитывать"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это невозможно использовать в официальной статистике", - Минсоцполитики не будет учитывать наличие евроблях при предоставлении субсидий
 
 
 
 
 
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