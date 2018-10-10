 11 украинских граждан, пытавшихся получить политическое убежище, депортировали из Германии

Власти Баварии выслали в Украину 11 украинских граждан, которые пытались получить в Германии политическое убежище. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.
Зафрахтованный баварским правительством самолет доставил 11 граждан Украины из Мюнхена в Киев.
Депортацию согласовали с федеральными властями. Кроме украинцев, в этот же день выслали в Италию трех человек, которые претендовали на статус беженцев. Все депортации провели согласно условиям Дублинского соглашения и оно предусматривает, что ответственность за беженца несет та страна, где он впервые зарегистрировался.
Там тысячи украинцев попросили убежище.
Люди готовы на что угодно, лишь бы убежать из государства-вымогателя
какая разница ватница она или неватница?
шо за логика у бундесов.....
Нееет, будете восстанавливать что натворили, хер вам собачий из бамбаса, а не гейропы, политические проститутки.