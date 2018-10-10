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 Общество, За рубежом
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Все про:Германия (3174) депортация (289) мигранты (552) украинцы (2894)

 11 украинских граждан, пытавшихся получить политическое убежище, депортировали из Германии

Украинцы хотели получить в Баварии политическое убежище.

Власти Баварии выслали в Украину 11 украинских граждан, которые пытались получить в Германии политическое убежище. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

Зафрахтованный баварским правительством самолет доставил 11 граждан Украины из Мюнхена в Киев.

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Депортацию согласовали с федеральными властями. Кроме украинцев, в этот же день выслали в Италию трех человек, которые претендовали на статус беженцев. Все депортации провели согласно условиям Дублинского соглашения и оно предусматривает, что ответственность за беженца несет та страна, где он впервые зарегистрировался.

Источник: https://censor.net.ua/n3090549
 
 
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Всего 11?
Там тысячи украинцев попросили убежище.
Люди готовы на что угодно, лишь бы убежать из государства-вымогателя
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Выдумывай истории и придерживайся диеты! 11 украинских граждан, пытавшихся получить политическое убежище, депортировали из Германии - Цензор.НЕТ 723
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Ну да у меня бывшая побруга получила гражданство Германии. Она ватница ещё та, за Сталина и за Путина. Так она живет в Украине а там статус безработного просто ездит в Германию за баблом. Я так понимаю у 100% ватников-зрадофилов это места всей жизни. Но я думаю что скоро немцы прозреют и выгонят таких граждан ссаными тряпками на мороз!
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всем хочется нормально жить и быть уверенным в завтрашнем дне
какая разница ватница она или неватница?
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Нет тут не хочется жить, тут хочется на халяву пропетлять. Получать пособие по безработице и жить в своё удовольствие в Украине!
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в Украине после святого майдана общество разделилось на ватников и вышеватников ну и нейтральных часть но они все равно считаются ватой
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зато арабского сброда понапринимали....
шо за логика у бундесов.....
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Уверен, что больше половины просивших "политического убежища" - "донбасситы", которые если не "рвали глотки" в 2014-м году, за "русский мир", то стыдливо отнекивались, что им на проукраинские митинги ходить некогда - "работать надо"... Насмотрелся я на таких у себя дома - сначала позвали "русский мир", потом, его "наевшись", сбежали. А теперь ходят по всем учреждениям и "за горло берут", доказывая, что им "все должны"... Был в больнице как-то, говорил с медсестрой знакомой. Так она рассказывала, что нахальнее и горластее "беженцев", нет... "Наши сидят, ждут своей очереди, а эти прутся "внаглую", да ещё и нас во всех своих бедах обвиняют....".
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Так и есть. В Италии у меня случай был, приходит ко мне адвокат знакомая и просит перевести смс,а там такая история нарисовалась. Один украинец, сидит в СИЗО, в Италии,на него открыли уголовное дело,за то,что перевозил черножопых по морю и просит,политического убежища,типа он сепар и его будут прессовать, судить в Украине за его взгляды, сам он из Днепра. Ничего естественно у него не выйдет и будет успешно выслан из Италии. Вот таких, выслали и из Германии.
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А как ты хотел? Ведь "народ Донбасса" кормил нас столько лет! Интересно, чем кормил и как скоро мы с ними рассчитаемся по долгам?!!
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Натворили делов со своим " путин введи" и " мы не станем кормить гейропу", а теперь убежища ищут.
Нееет, будете восстанавливать что натворили, хер вам собачий из бамбаса, а не гейропы, политические проститутки.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество11 украинских граждан, пытавшихся получить политическое убежище, депортировали из Германии
 
 
 
 
 
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