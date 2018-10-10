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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
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 По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

В связи пожаром и последующей детонацией боеприпасов на складах в районе 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба усилена охрана и оборона складов и арсеналов по всей территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 7:00 продолжаются мероприятия локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на 6-м арсенале. На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб Вооруженных Сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация контролируется", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6-го арсенала.

По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб 01

"По приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - сообщили в ведомстве.

По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб 02

Кроме того, продолжаются проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории склада под Ичней наблюдаются взрывы разной интенсивности, эвакуационные мероприятия продолжаются, - ГСЧС

По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб 03
Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб 04

Источник: https://censor.net.ua/n3090545
 
 
 Топ комментарии
 
І після вибуху в Сватово посилювали охорону.. І після вибуху в Балаклії посилювали охорону.. І після вибуху в Калинівці посилювали охорону.. Тепер посилили і після вибуху в Ічні.. Потужно!
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Жирный полководцы с котячими и свинными мордами, с потужным совдеповским образованием планомерно гробят армию и страну. Воры, хапуги и сраколизы.
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грубо но честно - походу так и есть - система не то что прогнила - практически скелет остался от государства - а все крадут и крадут зная, что есть второе гражданство , дворец за границей и себя и семью если что - вывезут
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як посилють, так і попустять.... це показуха десь на місяць, далі буде усе за звичайним сценарієм!!
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Барыга на выборы идёт на трёх китах - мова, церковь, армия, поэтому не ждите - ни один генерал, даже самый уёбок, даже тот кто подрывал склады, уволен не будет, а будет урочисто награждён потрохом на телевизор. У власти быдло - хули.
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ни один генерал, даже самый уёбок, даже тот кто подрывал склады, уволен не будет

Вы намекаете на то, что у Порошенко есть полномочия уволить российского генерала, но он не станет этого делать ?!
Или это не диверсия РФ ?
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Да ладно... А что случилось-то хоть, что вы вдруг на ровном месте решили с бухты барахты усилить охрану складов?
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необходимо реформирование всей сферы производства и хранения боеприпасов.
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правильно. инженеров на Малышева, к примеру, послать на переподготовку.
больше ни один склад не взорвется.
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Якщо генштаб взяв під охорону рештки зброї, то зброю вже не врятувати. Шпигуни її донищять. В нашому роспоряджені залишились вила і граблі.
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Пізно ви, дядечку, перепрошую на грубому слові, всралися!
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Муженко говнокомандувач? А хто такий порохер! Звільнити за ненадібністю і на палю!
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Муженко увольнять не можно.... - он большой спец по вылизыванию шоколадной задницы..., делает это не хуже Гелетея....
Петр Лексеевич их долго подбирал....
По всій території України посилено охорону та оборону складів і арсеналів, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7822


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Ыыыыыы. В генштабе, судя по всему сидят либо особо упоротые долбоебы, либо негодяи на которых клейма негде ставить. Кому они втирают этот бред. Усилена охрана и оборона... ну не идиоты ли? А после Сватово, а Балаклеи, Калиновки не усиляли? Тогда где аресты, расстрелы? Или у нас не война пятый год идет? Ах, да... Забыл. Какая нах война! На пероне жд как то постоял час - насчитал 3 !!!!! товарных состава РЖД. Партнеры.
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ннда?? осталось что охранять?? а охрану с рошеновских складов сняли??
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По всій території України посилено охорону та оборону складів і арсеналів, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2431

вот это неожиданно!усилили на четвертый год войны?
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Сделать бетонные бункеры, обваловку, пройтись тракторком по периметру, убрать легковоспламеняющиеся материалы и все будет ок.
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За то МОЛОТЫ не будут взрываться, мин то нэма. Теперь их можно клепать сколько душе захочется.
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Генштаб усилит? История показывает что Генштаб может только громко обосраться.
Везде где Кондитер назначает "своих" руководителей там полная лажа. Будь то Муженко генпроёб"ик боеприпасов, Гелетей с Иловайским котлом, Гонтарева курс 8-28, Гройсман торговец арбузами, Рева с диетой от обжорства. С этими убожествами невозможно достич процветания
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шокорыгам по%уй
как воровали, так и будут воровать!
и возглавляет эту вакханалию самый циничный президент за всю историю Украины - Вальцман!
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Поздно Боржоми пить. Парашостан присылает Чепиг - Башировых с украинскими паспортами напечатанными в ОРДЛО и Крыму для совершения диверсий плюс им манкурт помогает. Отпечатки пальцев при пересечении границы с манкуртов никто не берет потому что у них Украинский паспорт и т. д
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Вчера на все сепарье на ТВ устроила торжественные оргии, вся мразь которая реально "ЗА МЫР" критиковала власти! ВСе обосравшиеся в прошлом чиновники и воен. начальники рассказывали как они бы сделали!!!!
Утрите сопли! Хватит зраду нести! То что нужно было сделать за 25 лет не возможно за 4 года в условиях войны, разворованного бюджета , набранных не понятно за чем долгах, распиленных стратегических предприятий, в т.ч. военных, растасканного имущества армии и пр!!!
Украина выстоит и победит, не смотря на агрессию Московии и вой шавак 5-й колоны!!!
Слава Украине! Слава Руси!
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Сергей1967 ))), це ви добре сказали - тобто нема чого обирати ваше чоколятне божество на другий термін - часу не буде, що зробити! По всій території України посилено охорону та оборону складів і арсеналів, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9510
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а ваше божество ходит на каблуках и пользуется ботоксом?
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А кого? Юлю Григян подругу Путлера? Гриценка (у которого работал замом мой бывший шеф Слава Кредисов ворюга!)? Мусорный мер Садовой? Бывшие зеки Вадим Габинович или Шляшко? Бойко от Жопаблока? Эта вся братия реально имеет шансы!
А тех кого я вижу были бы лучше Порошенко не имеют шансов! Хотелось бы : Омеляна, Зеркаль, Нефедов, много новых людей из бизнеса в министерствах! А к следующим выборам у них будут шансы!!!
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не треба перераховувати крадіїв при владі - їм треба цугундер!
тобі пояснювати щось немає сенсу - це вже було "обрання" - перший підрахуй, згадай)))
таке вже не пройде!
завжди є достойні люди - Садовий, Балашов)) і тд
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А кого? Юлю Григян подругу Путлера? Гриценка (у которого работал замом мой бывший шеф Слава Кредисов ворюга!)? Мусорный мер Садовой? Бывшие зеки Вадим Габинович или Шляшко? Бойко от Жопаблока? Эта вся братия реально имеет шансы!
А тех кого я вижу были бы лучше Порошенко не имеют шансов! Хотелось бы : Омеляна, Зеркаль, Нефедов, много новых людей из бизнеса в министерствах! А к следующим выборам у них будут шансы!!!
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Можно и за 1 день! Взорвав их! То что вы пишите полный бред! Из Ични вывезли 40% боеприпасов и это составило 50 эшелонов 1200 вагонов!!! И это только вывезти!!! Вдумайтесь в масштаб!!!
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"...усилена охрана и оборона складов и арсеналов по всей территории Украины.Источник:https://censor.net.ua/n3090545"
а вони ці, охорона з обороною)), точно в диверсіях не приймають участі?! По всій території України посилено охорону та оборону складів і арсеналів, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8210
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Причина " в связи с пожаром" может быть только после первого пожара, а после пятого только "в связи с полным похуи?мом".
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ти будку не качай, а то пожежників)) і їх шефів)))- нудить!!! і сприяє тому по-їзму))) По всій території України посилено охорону та оборону складів і арсеналів, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4638
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Это в который раз уже "усилит"? Гляжу от этих "усилений" только хуже становится.
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Все версии пусть себе засунут в известное место. Есть только две: Если виноваты кацапы - наша власть - сплошные кретины и преступники, если виноваты наши - наша власть сплошные дебилы и преступники.
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А никто в ближайших полгода и не будет их подрывать. Надо было все эти "усиления" делать ДО ВЗРЫВА арсенала - а не ПОСЛЕ него.
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Одевать памперсы после того как усрались, дурное дело.
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та нема ким усіляти, - всього 400.000 силовиків )))
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одной мне кажется, что слегка не вовремя…, хотя лучше поздно, чем никогда… одно радует, что оперативно вывезли людей...
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шиком для диверсантов будет подорвать министра.
Хотя его получше чем стратегические склады охраняют.
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Представники вонючої нацменшини Вальцман, Гройсман та їм подібні доводять Україну до остаточного краху: в країні остаточно зруйнована система управління.
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Теперь если и получится поджечь арсенал, то только с 3-х сторон, а не как раньше в Ичне - с 4-х.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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