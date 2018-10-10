 По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"По состоянию на 7:00 продолжаются мероприятия локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на 6-м арсенале. На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб Вооруженных Сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация контролируется", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6-го арсенала.
"По приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, продолжаются проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины.
Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ/Facebook
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Вы намекаете на то, что у Порошенко есть полномочия уволить российского генерала, но он не станет этого делать ?!
Или это не диверсия РФ ?
больше ни один склад не взорвется.
Петр Лексеевич их долго подбирал....
вот это неожиданно!усилили на четвертый год войны?
Везде где Кондитер назначает "своих" руководителей там полная лажа. Будь то Муженко генпроёб"ик боеприпасов, Гелетей с Иловайским котлом, Гонтарева курс 8-28, Гройсман торговец арбузами, Рева с диетой от обжорства. С этими убожествами невозможно достич процветания
как воровали, так и будут воровать!
и возглавляет эту вакханалию самый циничный президент за всю историю Украины - Вальцман!
Утрите сопли! Хватит зраду нести! То что нужно было сделать за 25 лет не возможно за 4 года в условиях войны, разворованного бюджета , набранных не понятно за чем долгах, распиленных стратегических предприятий, в т.ч. военных, растасканного имущества армии и пр!!!
Украина выстоит и победит, не смотря на агрессию Московии и вой шавак 5-й колоны!!!
Слава Украине! Слава Руси!
А тех кого я вижу были бы лучше Порошенко не имеют шансов! Хотелось бы : Омеляна, Зеркаль, Нефедов, много новых людей из бизнеса в министерствах! А к следующим выборам у них будут шансы!!!
тобі пояснювати щось немає сенсу - це вже було "обрання" - перший підрахуй, згадай)))
таке вже не пройде!
завжди є достойні люди - Садовий, Балашов)) і тд
А тех кого я вижу были бы лучше Порошенко не имеют шансов! Хотелось бы : Омеляна, Зеркаль, Нефедов, много новых людей из бизнеса в министерствах! А к следующим выборам у них будут шансы!!!
а вони ці, охорона з обороною)), точно в диверсіях не приймають участі?!
Хотя его получше чем стратегические склады охраняют.