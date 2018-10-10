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Все про:Великобритания (2003) химическое оружие (235) биологическое оружие (5) Скрипаль (445) Уоллес (4)

 "Террористы продолжают изучать новые способы убивать нас на наших улицах", - Уоллес заявил, что вероятность химической атаки в Британии становится все выше

В Великобритании вероятность теракта с применением химического или биологического оружия становится все более реальной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, пишет Reuters.

"Террористы продолжают изучать новые способы убивать нас на наших улицах: химическое и биологическое оружие становится ближе. Они работали над улучшением арсенала. Мы должны быть готовы к тому дню, который может прийти на наши улицы", - сказал Уоллес.

В прошлом году в Британии произошло пять нападений, которые власти назвали терактами, четыре из них совершили исламистские боевики. В результате этих нападений погибли 36 человек.

Кроме того, полиция заявила, что еще 17 нападений были сорваны, а уровень национальной угрозы остался высоким, что означает, что атака считается весьма вероятной.

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"Эти вещи (химическое и биологическое оружие. - Ред.) использовались на поле битвы, и то, что используется на поле битвы, в конце концов будет адаптировано для использования на внутренней арене", - сказал Нил Басу, который возглавляет британское управление по борьбе с терроризмом .

"Поэтому я думаю, что он так же обеспокоен, как и я, и такие угрозы мы должны воспринимать очень серьезно, и мы должны убедиться, что мы правильно подготовились для борьбы с этой угрозой", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3090542
 
 
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більше пускайте в Британію кацапів - і ще й не те буде! "Террористы продолжают изучать новые способы убивать нас на наших улицах", - Уоллес заявил, что вероятность химической атаки в Британии становится все выше - Цензор.НЕТ 2635
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Потрібно арештувати майно всіх російських громадян наближених до путлєра, заморозити рахунки в банках і не видавати візи.
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а убивает и обучает, пидоРашка!
путь все об этом помнят!....
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Потрібно арештувати майно всіх російських громадян наближених до путлєра, заморозити рахунки в банках і не видавати візи.
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У мусульман есть своих шесть десятков государств, но они упорно ломятся на чужие земли.
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А они, как и "кацапы", думают, что "в чужих руках и "длиннее" и "толще"...". Мне тут некоторые готовы были "глаза повыдирать", когда я написал, что арабы, захватив Ближний Восток, в том числе и территорию Палестины, ничего кардинально не сделали для улучшения земледелия, а когда евреи, выкупив у них землю предков, сделали из неё "лялю", арабы "обиделись" и пытаются её вернуть. (Это естественно для вчерашних кочевников. Я убедился в этом на примере казахов... Видел просто разницу между их "аилами", украинскими "сёлами" и немецкими "посёлками" в Казахстане... Надо, чтобы сменилось несколько поколений, чтобы "осевший на землю" человек её воспринял, не как "пастбище", а как "источник жизни"...).
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На самом деле, арабские претензии на землю Израиля носят сугубо религиозный характер. Согласно исламу, все земли мира делятся на три категории: Дар-эль-Ислам (земли где уже установлено исламское правление); Дар-эль-Харб (земли куда ступила нога мусульманина, но на которых ещё нет исламской власти, и потому идёт война за неё; так они, например, рассматривают Западную Европу); и Дар-эль-Куфр ("земля греха", т.е. земли на которые ещё предстоит прийти и завоевать). Согласно той же доктрине, ни одна часть Дар-эль-Ислам не может превратиться в остальные две. Палестина на протяжении веков находилась под исламским правлением (под Османами, а до них - под Мамлюками). А тут вдруг приехали евреи, и превратили пустыню в цветущий сад. Это - полное крушение доктрины непрерывного расширения Дар-эль-Ислам; что чревато внутриполитическими потрясениями в исламском мире (то же самое как для СССР - смена власти с просоветской на прозападную в одном из сателлитов). Поэтому, пока конфликт находится в религиозном пространстве, он не имеет никакого решения.
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Поэтому пока конфликт находится в религиозном пространстве он не имеет никакого решения.
Особенно учитывая точно такое же деление земель мира христианами.
Сирия - земля куда уже ступила нога христианина,но еще не установила свою власть.
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Христиане давно не занимаются навязыванием своей религии силой, не фантазируйте.
Правящая в Сирии семья Асадов - алавиты (какая-то смесь шиизма ещё с чем-то, я не спец).
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Так почитайте что ни будь.
Алавиты это самая близкая и понятная христианству ветвь и поэтому Франция поставила алавитов править мусульманами в своей бывшей колонии.
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Может быть, Вы и правы. Только у меня немного другой взгляд на подобное... Читал как-то роман одного казахского писателя об эпохе Чингиз-хана. Там главный герой говорит примерно так: "Многие люди думают, что войны затевают правители... Это не так... Войны затевают миллионы пустых животов, миллионы жадных рук и завистливых глаз...". Просто у кочевников, даже несколько поколений, как оседлых, менталитет другой. У них размыта граница понятий "своё" и "чужое"... В пограничье, у них, лежит "понятие промежуточное" - "плохо лежащее чужое"... А религиозные доктрины (так же, как и государственные идеологии) - всего-навсего, "отмазки", оправдание грабежа... Вспомните идеологию национал-социализма, фашизма... Да ту же идеологию СССР...
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більше пускайте в Британію кацапів - і ще й не те буде!
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Парадокс у тому, що об'єктами кремлівського і ісламістського тероризму є демократичні і успішні країни. У кремлівських виродків діти і родичі живуть, навчаються, відпочивають у цих країнах.
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Парадокс у тому що успішні країни з радістю дають прихисток крадіям всіх країн світу, захищають крадене. Результат розкрадання - бідність, корупція, занепад, смертність, війни. Успішне королівство зберігає тільки російських пів-трильйона доларів, добре розуміючи що це за гроші, бо тільки тепер дуже обережно наїхали на Абрама. А інших полякали, що і їх перевірять. Так що успішні країни зараз сіють вітер, грабуючи більшу частину світу, але неминуче пожнуть бурю
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если такие страны под угрозой атак разного вида,то что говорить об Украине во время войны.
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Кстати, следите за событиями. В ближайшее время миллионы африканцев попрут в Европу через Ливию.
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Похоже на то. Но европлуги продолжают упорото тормозить!
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Там у власти - нечистый союз леваков и исламских агентов. Меркель всегда в брюках, и никогда в юбке, кстати.
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Про опасных арабов уже понятно откуда ветер дует.
Но из связь с отравлениями "новичком" пока не раскрыта.
Выглядит как горячечный бред.
Сыровато.Надо как то раскрыть эту связь.
Может быть путин мусульманин?
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Так же особо рьяным кремлеботам напоминаю, что крымские татары суниты и вас уже должны бы были побанить на украинском ресурсе за разжигание.
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Русня над эскалацией в Ливии уже давно работает. Абамка с Трампоном не остановили ее в Сирии - теперь заработали очередной очаг, взрощенный Сколеновстаном в Ливии.

В Ливию переброшены российские подразделения для поддержки сил под командованием генерала Хафтара, контролирующего восток страны, сообщила The Sun. Отправка солдат и техники проходила в течение последних месяцев. В Москве официально опровергают эти данные, но неофициально подтверждают.
Речь идет о подразделениях ГРУ и десантных войсках. Об этом пишет The Sun со ссылкой на неназванные источники на Даунинг-стрит. По данным газеты, русские занимаются в том числе и подготовкой кадров армии генерала Хафтара (который объявил себя маршалом), и которому Москва также поставляет тяжелое вооружение.
В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием банды наемников Вагнера, пишет The Sun.
Данные о переброске подразделений в Ливию подтвердили журналистам РБК источники в МО, уточнив, что российский «контингент» в этой стране представлен в том числе десантными подразделениями, переправленными в восточную область из частей в Подмосковье.
Между тем глава российской контактной группы по т.н. «внутриливийскому урегулированию» Лев Деньгов совсем не убедительно попытался опровергнуть данные о переброске российских войск, назвав их вымыслом.
Напомним, что после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии так и не появился единый центр управления страной. На западе власть находится в руках президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с премьером Фаизом Сараджем. ПНС было сформировано весной 2016 года на основе Схиратского соглашения при поддержке Совета Безопасности ООН.
Восток и частично юг страны контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как «правительство в Тобруке». Его поддерживает т.н. «национальная армия» Ливии во главе с Хафтаром. В феврале он обращался к России за военной помощью.
Кроме того, в Ливии действуют подразделения муджахидов, а также народных (региональных) ополчений. Юго-запад страны и некоторые населенные пункты на юге контролируются национальными меньшинствами, в частности туарегами, тубу и зувайа.
По данным The Sun, об активности России в Ливии была оповещена премьер-министр Тереза Мэй. Если Москва получит контроль над северным побережьем страны, то сможет контролировать интенсивность миграционных потоков из Африки в Европу, сказал изданию британский чиновник.
«Факт заключается в том, что мы крайне уязвимы к потокам миграции и колебаниям на рынке нефти, которые зависят от ситуации в Ливии», - ​предупредил источник британской газеты. И подчеркнул: поддерживая Хафтара, Путин хочет сделать из североафриканской страны «новую Сирию».
Глава комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат назвал деятельность Москвы «тревожной, но ожидаемой».
«Русские, без сомнения, попытаются использовать контроль над миграционными маршрутами в Африке в своих политических целях», - сказал парламентарий, которого цитирует The Sun.
Вечером 8 октября ряд влиятельных депутатов призвали Мэй принять срочные меры для «противодействия российской угрозе» в Ливии. «Мы не можем это игнорировать», - прокомментировал публикацию The Sun британский депутат и зампредседателя правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центрhttps://kavkazcenter.com/russ/content/2018/10/09/117378/ikhtamnet-2--putin-vvyazalsya-v-esche-odnu-vojnu--na-etot-raz-v-livii.shtml
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а убивает и обучает, пидоРашка!
путь все об этом помнят!....
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Британия - на острове, ей будет легче прикрыться от грядущего африканского нашествия. А вот континенту придётся очччень сурово. Мухомор предупреждал что его страна - единственная преграда на пути идущей чумы; но кто-то хорошо снарядил НАТО на разрушение Ливии.
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Не врятує її протока. Для біженців море не перепона. Їх поки що стримує океан, але думаю що не надовго
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От количества беженцев зависит. Ну и от воли британцев к сопротивлению, конечно.
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Сколько всего той Британии по площади.
А чего беженцам африканским на россии гавном что ли намазано?
Вы меня конечно извините,но эта паника уж больно какая то подозрительная.
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Вообще-то процесс давно успешно обкатан - помните пришествие миллиона (как минимум) арабов в Германию несколько лет назад ? Никто и не пикнул. Канцперина вместе с ними селфи делала. Так что репетиция прошла успешно; сейчас настоящее представление начинается.
> А чего беженцам африканским на россии гавном что ли намазано?
Росгвардией намазано. Закатают в грязь, и всё, уж поверьте.
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Конечно помню.
Это когда россияне с Асадом начали бомбить Сирию.
Так если строить с россией северный поток разве нельзя будет по нему беженцев отправлять к путину?
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Ну вот, тот же сценарий и в Ливии можно провернуть, если кто захочет. Побомбить где надо, и опять будет массовое бегство в Европу.
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Ну ничего страшного.
У Германии за то есть северный поток что бы не покупать дорогой американский газ.
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Хехе, вони ж продавали реактиви Асаду для хімічної зброї. Так що якщо їх потравлять як тарганів, то це буде цілком справедливо та стилістично довершено.
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Ливийские беженцы "новичком" потравят?
Извините,но сложно разобраться кто на ком стоял.Травили их вроде россияне,а виноваты ливийские беженцы.
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Хімзброю застосовував сирійський уряд - росіяни з'явилися пізніше.
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Они там всегда были еще со времен существования СССР.
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Больше принимайте кацапов у себя. Один раз кацап-вечный ватник.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Террористы продолжают изучать новые способы убивать нас на наших улицах", - Уоллес заявил, что вероятность химической атаки в Британии становится все выше
 
 
 
 
 
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