 "Террористы продолжают изучать новые способы убивать нас на наших улицах", - Уоллес заявил, что вероятность химической атаки в Британии становится все выше

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, пишет Reuters.
"Террористы продолжают изучать новые способы убивать нас на наших улицах: химическое и биологическое оружие становится ближе. Они работали над улучшением арсенала. Мы должны быть готовы к тому дню, который может прийти на наши улицы", - сказал Уоллес.
В прошлом году в Британии произошло пять нападений, которые власти назвали терактами, четыре из них совершили исламистские боевики. В результате этих нападений погибли 36 человек.
Кроме того, полиция заявила, что еще 17 нападений были сорваны, а уровень национальной угрозы остался высоким, что означает, что атака считается весьма вероятной.
"Эти вещи (химическое и биологическое оружие. - Ред.) использовались на поле битвы, и то, что используется на поле битвы, в конце концов будет адаптировано для использования на внутренней арене", - сказал Нил Басу, который возглавляет британское управление по борьбе с терроризмом .
"Поэтому я думаю, что он так же обеспокоен, как и я, и такие угрозы мы должны воспринимать очень серьезно, и мы должны убедиться, что мы правильно подготовились для борьбы с этой угрозой", - добавил он.
Особенно учитывая точно такое же деление земель мира христианами.
Сирия - земля куда уже ступила нога христианина,но еще не установила свою власть.
Правящая в Сирии семья Асадов - алавиты (какая-то смесь шиизма ещё с чем-то, я не спец).
Алавиты это самая близкая и понятная христианству ветвь и поэтому Франция поставила алавитов править мусульманами в своей бывшей колонии.
Но из связь с отравлениями "новичком" пока не раскрыта.
Выглядит как горячечный бред.
Сыровато.Надо как то раскрыть эту связь.
Может быть путин мусульманин?
В Ливию переброшены российские подразделения для поддержки сил под командованием генерала Хафтара, контролирующего восток страны, сообщила The Sun. Отправка солдат и техники проходила в течение последних месяцев. В Москве официально опровергают эти данные, но неофициально подтверждают.
Речь идет о подразделениях ГРУ и десантных войсках. Об этом пишет The Sun со ссылкой на неназванные источники на Даунинг-стрит. По данным газеты, русские занимаются в том числе и подготовкой кадров армии генерала Хафтара (который объявил себя маршалом), и которому Москва также поставляет тяжелое вооружение.
В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием банды наемников Вагнера, пишет The Sun.
Данные о переброске подразделений в Ливию подтвердили журналистам РБК источники в МО, уточнив, что российский «контингент» в этой стране представлен в том числе десантными подразделениями, переправленными в восточную область из частей в Подмосковье.
Между тем глава российской контактной группы по т.н. «внутриливийскому урегулированию» Лев Деньгов совсем не убедительно попытался опровергнуть данные о переброске российских войск, назвав их вымыслом.
Напомним, что после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии так и не появился единый центр управления страной. На западе власть находится в руках президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с премьером Фаизом Сараджем. ПНС было сформировано весной 2016 года на основе Схиратского соглашения при поддержке Совета Безопасности ООН.
Восток и частично юг страны контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как «правительство в Тобруке». Его поддерживает т.н. «национальная армия» Ливии во главе с Хафтаром. В феврале он обращался к России за военной помощью.
Кроме того, в Ливии действуют подразделения муджахидов, а также народных (региональных) ополчений. Юго-запад страны и некоторые населенные пункты на юге контролируются национальными меньшинствами, в частности туарегами, тубу и зувайа.
По данным The Sun, об активности России в Ливии была оповещена премьер-министр Тереза Мэй. Если Москва получит контроль над северным побережьем страны, то сможет контролировать интенсивность миграционных потоков из Африки в Европу, сказал изданию британский чиновник.
«Факт заключается в том, что мы крайне уязвимы к потокам миграции и колебаниям на рынке нефти, которые зависят от ситуации в Ливии», - предупредил источник британской газеты. И подчеркнул: поддерживая Хафтара, Путин хочет сделать из североафриканской страны «новую Сирию».
Глава комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат назвал деятельность Москвы «тревожной, но ожидаемой».
«Русские, без сомнения, попытаются использовать контроль над миграционными маршрутами в Африке в своих политических целях», - сказал парламентарий, которого цитирует The Sun.
Вечером 8 октября ряд влиятельных депутатов призвали Мэй принять срочные меры для «противодействия российской угрозе» в Ливии. «Мы не можем это игнорировать», - прокомментировал публикацию The Sun британский депутат и зампредседателя правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центрhttps://kavkazcenter.com/russ/content/2018/10/09/117378/ikhtamnet-2--putin-vvyazalsya-v-esche-odnu-vojnu--na-etot-raz-v-livii.shtml
путь все об этом помнят!....
А чего беженцам африканским на россии гавном что ли намазано?
Вы меня конечно извините,но эта паника уж больно какая то подозрительная.
> А чего беженцам африканским на россии гавном что ли намазано?
Росгвардией намазано. Закатают в грязь, и всё, уж поверьте.
Это когда россияне с Асадом начали бомбить Сирию.
Так если строить с россией северный поток разве нельзя будет по нему беженцев отправлять к путину?
У Германии за то есть северный поток что бы не покупать дорогой американский газ.
Извините,но сложно разобраться кто на ком стоял.Травили их вроде россияне,а виноваты ливийские беженцы.
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