 "Террористы продолжают изучать новые способы убивать нас на наших улицах", - Уоллес заявил, что вероятность химической атаки в Британии становится все выше

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, пишет Reuters.

"Террористы продолжают изучать новые способы убивать нас на наших улицах: химическое и биологическое оружие становится ближе. Они работали над улучшением арсенала. Мы должны быть готовы к тому дню, который может прийти на наши улицы", - сказал Уоллес.

В прошлом году в Британии произошло пять нападений, которые власти назвали терактами, четыре из них совершили исламистские боевики. В результате этих нападений погибли 36 человек.

Кроме того, полиция заявила, что еще 17 нападений были сорваны, а уровень национальной угрозы остался высоким, что означает, что атака считается весьма вероятной.

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"Эти вещи (химическое и биологическое оружие. - Ред.) использовались на поле битвы, и то, что используется на поле битвы, в конце концов будет адаптировано для использования на внутренней арене", - сказал Нил Басу, который возглавляет британское управление по борьбе с терроризмом .

"Поэтому я думаю, что он так же обеспокоен, как и я, и такие угрозы мы должны воспринимать очень серьезно, и мы должны убедиться, что мы правильно подготовились для борьбы с этой угрозой", - добавил он.