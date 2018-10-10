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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Борисполь (527) взрыв (4069) граната (612) Мазур Сергей (2) С14 (24)

 Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый. ФОТОрепортаж

В Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство, предположительно гранату.

Об этом сообщается на странице С14 news - резерв в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Алярм! Это уже не просто нападение! Теракт в жилье координатора С14 Сергея Мазура. Ему в квартиру в Борисполе бросили гранату. Ранен отец Сергея. Он потерял много крови, однако жив", - сообщили в организации.

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"Мазуру, координатору С14, забросили в дом гранату. Поставили лестницу. Вылезли на второй этаж. Там на трубу под окном. И оттуда забросили гранату РГД-5 в открытую небольшую форточку. Спас тюль. Граната срикошетила под стол. Весь массивный стол вхлам. Это спасло. Отец, который был в комнате Мазура получил многочисленные осколочные ранения. Потерял много крови, но состояние стабильное. Перед тем полторы недели звонили в домофон и на домашний телефон вечером в 1 и в 3 ночи и спрашивали Мазура. В 11 утра идем на ул. Богомольца под МВД с депутатами требовать надлежащего расследования. Приди поддержать. Война против активистов докатилась под Киев", - резюмировали в С14.

Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый 01
Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый 02
Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый 03
Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый 04
Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый 05
Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый 06
Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый 07

Источник: https://censor.net.ua/n3090541
 
 
 Топ комментарии
 
Это не неизвесные которые хорошо организованы и планомерно уничтожая активистов.А если они действительно неизвесные то это только указывает на бездействие СБУ или их курированием этой групировки.
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Это означает, что С14 на абсолютно правильном пути, раз враги Украины начали активный терроризм против организации.
Ну это не на тех напали - ответка последует с хорошими процентами.
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Коли вже курво будуть закидувати гранатами квартири сепарiв і прокацапських ублюдків ???Игра йде лише в одні ворота (((
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Это не неизвесные которые хорошо организованы и планомерно уничтожая активистов.А если они действительно неизвесные то это только указывает на бездействие СБУ или их курированием этой групировки.
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Никогда не понимал за какие деньги живут все эти С14. Ребята выглядят не голодающими, в модной одежде и при этом нигде не работают, но постоянно участвуют в каких-то акциях.
Может есть смысл рассматривать версию, что работодатель оплатил какую-то акцию, а ребята не выполнили заказ, а деньги присвоили?
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Патриот имеет полное право не работать. Он борется с ватниками.
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Вы лично со всеми членами С14 знакомы и точно знаете, что они не работают?
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Выкопаем батюжку андропова - будем сажать за тунеядство и проверять, почему в рабочее время рабы не на плантациях?)
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у декого за звичкою шия мерзне без ошийника
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А ты же живешь ни хрена не делая.Тебе платит работодатель за то что ты тут говном пырскаешься вот ты и живешь.
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тобто не сумніваєтесь, що то були москалі..
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Это означает, что С14 на абсолютно правильном пути, раз враги Украины начали активный терроризм против организации.
Ну это не на тех напали - ответка последует с хорошими процентами.
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В настоящее время броски гранат,стрельба из пистолета,дробовика то считается хулиганство.
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Коли вже курво будуть закидувати гранатами квартири сепарiв і прокацапських ублюдків ???Игра йде лише в одні ворота (((
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А с 14 это что за активисты такие?что они активировали?
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активирировали разгон цыганского лагеря, но постадали, возможно изза участия в бизнесразбрках, хотя вышивата все спишет, конечно, на всемогущую руку кремля
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Це мене одну дратує, часто вживане останнім часом, "неизвестные"? Ставити драбину до 2-го поверху, деритися по ній, чіплятися за трубу, і ніхто не бачив? Бориспіль глухе неасфальтоване село?
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Судя по квартире живут бездельники активисты
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тобі троль кацапський йти на путін-хуйло!!
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Хлопці з С 14 копають під ворогів України, ось ці гниди себе і показують... смерть ворогам України!!!!
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скорее всего они просто выполняют определенную работу за вполне определенные деньги , стройку там остановить , филиал банка прикрыть и тд, вы хоть сами верите что они там копают под кого то? ))
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що ви очікуєте, коли в Україні навіть стратегічні військові склади безкарно підривають?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНеизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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