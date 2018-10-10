 Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый. ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на странице С14 news - резерв в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Алярм! Это уже не просто нападение! Теракт в жилье координатора С14 Сергея Мазура. Ему в квартиру в Борисполе бросили гранату. Ранен отец Сергея. Он потерял много крови, однако жив", - сообщили в организации.

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"Мазуру, координатору С14, забросили в дом гранату. Поставили лестницу. Вылезли на второй этаж. Там на трубу под окном. И оттуда забросили гранату РГД-5 в открытую небольшую форточку. Спас тюль. Граната срикошетила под стол. Весь массивный стол вхлам. Это спасло. Отец, который был в комнате Мазура получил многочисленные осколочные ранения. Потерял много крови, но состояние стабильное. Перед тем полторы недели звонили в домофон и на домашний телефон вечером в 1 и в 3 ночи и спрашивали Мазура. В 11 утра идем на ул. Богомольца под МВД с депутатами требовать надлежащего расследования. Приди поддержать. Война против активистов докатилась под Киев", - резюмировали в С14.













