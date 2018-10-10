 Польша хочет, чтобы Украина и Грузия стали частью ЕС, - Дуда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в университете Цюриха (Швейцария) заявил президент Польши Анджей Дуда, информирует РАР.
"Польша от начала членства в ЕС активно поддерживала действия по сближению восточных соседей к ЕС и Западу, особенно Украины, Грузии и Западных Балкан. Мы всегда подчеркивали, что двери в Евросоюз должны оставаться открытыми и хотим, чтобы эти страны в будущем стали частью ЕС",- заявил Дуда.
В контексте общих европейских ценностей польский лидер привел пример отсутствия европейской солидарности в отношении проекта "Северный поток-2".
"У меня нет сомнений, что в Европе, которая будет опираться на общие ценности, не будет места проектам, которые будут полезными только для одной страны (Германия) и будут угрожать энергетической безопасности всех остальных",- заявил президент РП, отметив, что речь идет о "Северно потоке-2".
Ранее сообщалось, что в конце июля начались работы по прокладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германии. Также компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, которая отказалась согласовать строительство на своей территории.
В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода - 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта - €9,5 млрд.
А пока ЕС отказал Украине даже в перспективе членства и пусть это недоразумение под названием ЕС идет лесом, не очень и нужно.
Взять к примеру Турцию, имеют ассоциацию, общий рынок, живут со своей культурой, традициями и не лепят у себя европейский мир и наколени не позволяют себя ставить разным ЕС.
Например, нах нам всрались эти бармалеи дикие и ни на что непригодные генетически, кроме как мыло с них сварить для собак. А также пидерасам зеленый свет пусть у себя в ЕС дают. А у нас люди в церковь перестанут ходить, если там такой как в ЕС зашквар начнется типа пидоров венчать и т. п. Ну и пропаганда пидорства в дошкольных учреждениях и т. п. опомой. На зоне за это минимум опускают, а в ЕС это приветствуют.
Баба-ЯгаВенгрия против!
Тоьько всяких блащиховских в правительство не берите
https://www.youtube.com/watch?v=0V4cVnyWLPY
Российская делегация вряд ли вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году. Об этом заявил во вторник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение ПАСЕ перенести рассмотрение доклада о правах национальных делегаций.
По словам российского парламентария, ПАСЕ "вновь пошла на поводу у русофобского меньшинства, а ход дискуссии по докладу о полномочиях национальных делегаций показал, насколько сильны все еще в Страсбурге деструктивные настроения". "ПАСЕ вновь проявила свою слабость и сдала позиции перед натиском антироссийской истерии. В таких условиях, перенос обсуждения резолюции на январь, по сути, ставит крест на возможности подачи заявки делегации РФ на участие в сессии ассамблеи 2019 года. С большой вероятностью мы туда в следующем году не вернемся", - подчеркнул он.