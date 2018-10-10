 Польша хочет, чтобы Украина и Грузия стали частью ЕС, - Дуда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в университете Цюриха (Швейцария) заявил президент Польши Анджей Дуда, информирует РАР.

"Польша от начала членства в ЕС активно поддерживала действия по сближению восточных соседей к ЕС и Западу, особенно Украины, Грузии и Западных Балкан. Мы всегда подчеркивали, что двери в Евросоюз должны оставаться открытыми и хотим, чтобы эти страны в будущем стали частью ЕС",- заявил Дуда.

В контексте общих европейских ценностей польский лидер привел пример отсутствия европейской солидарности в отношении проекта "Северный поток-2".

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"У меня нет сомнений, что в Европе, которая будет опираться на общие ценности, не будет места проектам, которые будут полезными только для одной страны (Германия) и будут угрожать энергетической безопасности всех остальных",- заявил президент РП, отметив, что речь идет о "Северно потоке-2".

Ранее сообщалось, что в конце июля начались работы по прокладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германии. Также компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, которая отказалась согласовать строительство на своей территории.

В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода - 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта - €9,5 млрд.