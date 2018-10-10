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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3459) евроинтеграция (1868) Польша (4523) Евросоюз (12086) Северный поток (344) Дуда (243)

 Польша хочет, чтобы Украина и Грузия стали частью ЕС, - Дуда

Двери для Украины, Грузии и стран Балканского полуострова относительно членства в ЕС должны оставаться открытыми.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в университете Цюриха (Швейцария) заявил президент Польши Анджей Дуда, информирует РАР.

"Польша от начала членства в ЕС активно поддерживала действия по сближению восточных соседей к ЕС и Западу, особенно Украины, Грузии и Западных Балкан. Мы всегда подчеркивали, что двери в Евросоюз должны оставаться открытыми и хотим, чтобы эти страны в будущем стали частью ЕС",- заявил Дуда.

В контексте общих европейских ценностей польский лидер привел пример отсутствия европейской солидарности в отношении проекта "Северный поток-2".

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"У меня нет сомнений, что в Европе, которая будет опираться на общие ценности, не будет места проектам, которые будут полезными только для одной страны (Германия) и будут угрожать энергетической безопасности всех остальных",- заявил президент РП, отметив, что речь идет о "Северно потоке-2".

Ранее сообщалось, что в конце июля начались работы по прокладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германии. Также компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, которая отказалась согласовать строительство на своей территории.

В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода - 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта - €9,5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3090539
 
   
 Топ комментарии
 
Особисто для мене , перебування України в НАТО - набагато важливіше перебування України в ЄЕС..
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Кому нужна нищая коррумпированная страна с бандитской властью.
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Українці скоро майже всі стануть Європейцями,за виключенням мусорів,прокурорів,суддів та іншої наволочі,які не збудували навіть собачьої будки))Дуда зустрічай заробітчан,разом ми перегонемо Німечину,Францію та Британію))
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Украина по дороге в ЕС.Скоро будем в одной семье.
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Він в цивілізованому світі. До речі, а чому ;антифашистські; РФ та Донбас так євреїв бояться?
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Українці скоро майже всі стануть Європейцями,за виключенням мусорів,прокурорів,суддів та іншої наволочі,які не збудували навіть собачьої будки))Дуда зустрічай заробітчан,разом ми перегонемо Німечину,Францію та Британію))
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Вот когда ЕС прямо предложит Украине и обозначит конкретные сроки, Украина подумает.
А пока ЕС отказал Украине даже в перспективе членства и пусть это недоразумение под названием ЕС идет лесом, не очень и нужно.
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Не нужно никуда водить, Украина вполне самодостаточна и пусть остается там где есть, это лучше, чем пресмыкаться перед разными союзами.
Взять к примеру Турцию, имеют ассоциацию, общий рынок, живут со своей культурой, традициями и не лепят у себя европейский мир и наколени не позволяют себя ставить разным ЕС.
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Самодостатьня єкономіка може бути лише в країні з населенням більше ніж 3000 мільонів осіб.Турція залежна від багатьох,навіть від росії.
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Турки давно просятся в ЕС. Их 80 млн. Они заселили сегодня Германию . Они производят у себя ВСЕ немецкие разработки намного дешевле немецких.
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Британия, так та вообще вышла из ЕС. Не такой хороший ЕС, как его рисуют.
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Вот согласен. Многие путают две очень разные вещи - стандарты ЕС и само ЕС.
Например, нах нам всрались эти бармалеи дикие и ни на что непригодные генетически, кроме как мыло с них сварить для собак. А также пидерасам зеленый свет пусть у себя в ЕС дают. А у нас люди в церковь перестанут ходить, если там такой как в ЕС зашквар начнется типа пидоров венчать и т. п. Ну и пропаганда пидорства в дошкольных учреждениях и т. п. опомой. На зоне за это минимум опускают, а в ЕС это приветствуют.
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Согласен - главное это НАТО и стандарты ЕС, а само членство на данный момент приведет только к сплавлению всех конченых бармалеев из ЕС к нам. А нам такое членство и нах не всралось.
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Бармалеи не поедут в Украину тк вкалывать они не хотят а на пособие нет бабла,бюджет дырявый)))
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Так это Польша хочет,а Украине еще кацапские кураторы и олигархические рабовладельцы не позволяют.Знаете какие они убытки будут терпеть оплачивая рабам европейские зарплаты?
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Будут выделывться, получат в бубен)
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Так йоббики и против самого ЕС - им тварям не нравится, что их насильно обязывают очко бармалеям тупым и непригодным ни на что лизать и кормить их с почтением.
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Кому нужна нищая коррумпированная страна с бандитской властью.
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Страны- подписанты северного потока НЕ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ НА ВШИВОСТЬ ПО КОРРУПЦИИ . Вот это серьезная лакмусовая бумажка
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Особисто для мене , перебування України в НАТО - набагато важливіше перебування України в ЄЕС..
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Вот это правильно
Тоьько всяких блащиховских в правительство не берите
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Задумаемся - проект сев поток рашкин. А РАШКА СВОИ ВОПРОСЫ РЕШАЕТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КОРРУПЦИЮ. Значит страны, а вернее чиновники тех стран, которые ставили подписи и лоббировали- все получили по золотому батону. ВОТ ГДЕ НАДО рыть службам безопасности тех стран . Ну и Америка могла бы покопаться . Это - отдых, имущество, стил жизни приближенных к Сев потоку.
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У кулуарах ПАРЄ не обійшлося без провокацій із боку російських журналістів

https://www.youtube.com/watch?v=0V4cVnyWLPY
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Главными условиями для принятия Украины полноправным членом ЕС это выранивание цен и зарплат чтоб избежать трудовой миграции.Украина первое условие выполнила и даже перевыполнила а вот о втором и слышать не хочет мол экономика слабенькая.А куда деваются деньги от продажи продукции уже по европейским ценам? Если в европейских странах из продажи их товаров хватает и на достойные зарплаты народу и на прыбыль роботодателю и на рост экономики.Вывод напрашивается один рабам никто не заплатит а будут оплативать труд ровно столько чтоб раб имел силы работать не рабовладельца.
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Да, только рабы начали массово сбегать с плантаций. Работорговцы уже кричать "бедааа - не ехайте туда, там плохо, будьте патриотами - работайте за еду в Украине.
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Да,кричат но скорее побегут в правительство из кейсами бабла чтоб законодательно ограничили выезд специлистов из Украины чем заплатят достойные зарплаты.
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Так понятно, что жалеют уже во всю, что включили безвиз. Но ограничить выезд части населения не получится - не по ЕЕсски это. А вот полностью выключить безвиз вполне можно - намеренно нарушить условия предоставления и готово. Думаю, так оно и случится. Если бы Укараина сейчас вступила в ЕС, то у нас бы вообще никого не осталось - все бы дернули на заработки как из Польши поляки.
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А зачем отменять безвиз или нарушать договоры если достаточно будет каждому выезжающему из страны получать разрешение на выезд из военкомата где под разными предлогами будут массово отказывать а законодатели за баблосы примут закон об дезиртирсте за которое предусмотрен реальный срок.
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Ну, пока ЕС принимает пачками к себе диких бармалеев, которые из рэжют и убивают массово, и насильно обязывает делать это членов ЕС, то Украина пока к ЕС не готова. Потом посмотрим.
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Российская делегация вряд ли вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году. Об этом заявил во вторник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение ПАСЕ перенести рассмотрение доклада о правах национальных делегаций.
По словам российского парламентария, ПАСЕ "вновь пошла на поводу у русофобского меньшинства, а ход дискуссии по докладу о полномочиях национальных делегаций показал, насколько сильны все еще в Страсбурге деструктивные настроения". "ПАСЕ вновь проявила свою слабость и сдала позиции перед натиском антироссийской истерии. В таких условиях, перенос обсуждения резолюции на январь, по сути, ставит крест на возможности подачи заявки делегации РФ на участие в сессии ассамблеи 2019 года. С большой вероятностью мы туда в следующем году не вернемся", - подчеркнул он.
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К сожалению это зависит не только от поляков, а в большей степени от нас самих. Когда проведем реформы не из под палки МВФ и ЕС, а сами по своему желанию, тогда может быть....
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Украина не хочет( ее барыжная власть). Иначе "сядут усе" с конфискацией. А оно надо? Да и ещё придется всех до единого уголовников освободить из мест заключения иначе мест в тюрьмах не хватит для "эстеблишмента".
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