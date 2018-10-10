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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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 На территории склада под Ичней наблюдаются взрывы разной интенсивности, эвакуационные мероприятия продолжаются, - ГСЧС

По состоянию на 7:00, благодаря своевременному оповещению населения и оперативном привлечению 35 автобусов удалось в кратчайшие сроки эвакуировать более 12 тыс. 500 человек из г. Ичня и 30 близлежащих населенных пунктов, находящихся в 16-километровой зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С центральной районной больницы эвакуированы 163 больных в лечебные учреждения г. Парафиевка.

Сообщается, что для приема эвакуированных подготовлено 18 приемных пунктов в помещениях школ, домов культуры и других учреждений Ичнянского (10 пунктов), Прилуцкого (4 пункта), Бахмачского (2 пункта), Нежинского (1 пункт) районов и г. Прилуки (1 пункт).

В 11 эвакуационных пунктах размещены 2 тыс. 277 человек, из них 256 детей. В пунктах приема организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Также в ГСЧС отметили, что для предупреждения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах вблизи склада органами власти приняты следующие меры:

- отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района;
- временно прекращено движение поездов через станцию ​​Ичня;
- направлен автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации;
- закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

"С целью проведения первоочередных спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки было сосредоточены силы и средстваю

В случае осложнения оперативной обстановки создан резерв ГСЧС численностью 109 чел. и 23 ед. пожарной техники, приведены в готовность два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что подразделениями ГСЧС ликвидировано 5 пожаров за пределами арсенала, возникшие вследствие попадания боеприпасов, в пгт. Ичня, в с. Августовка.

В настоящее время на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности.

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В резерве находятся 7 пожарных поездов на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая.

После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В настоящее время информации о погибших и пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации на территории военного склада не поступало.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090536
 
   
 Топ комментарии
 
А шо, вони повинні були хвалу проспівати потужному реформатору, котрий просрав вже 5-й склад з боєприпасами? На території військового складу під Ічнею спостерігаються вибухи різної інтенсивності, евакуаційні заходи тривають, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7667
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Так порохоботи так і кажуть - нікто столько нє сдєлал за 25 (26,27,28) лєт как Пьотр Ліксєєч
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Муженке Офшорник ещё по звезде повесит, шоб ему, гаду, тяжелей ходить было
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одна взорванная ракета Град, Бук и прочие которые там хранились стоит от пятнадцати тысяч долларов и выше.
1-это намного больше , чем получает пенсионер за все время своего дожития.
2-теперь все эти установки и комплексы Град, Бук, Гром и тд.....можно смело сдавать в утиль
потому как боеприпасы можно купить только в мордоре.(свои не выпускаем, на пятом году войны нет да же патронного завода)
это все что надо знать о потужных перемогах головнокомандуючого.
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на сколько лярдов в этот раз опустились..??
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Раздать населению на хранение боеприпасы.И никто не взорвет все сразу.У меня в гараже немного места есть.
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Та ти шо! А якщо населення під соєву кодлу почне підкладати? Лячно ж.. На території військового складу під Ічнею спостерігаються вибухи різної інтенсивності, евакуаційні заходи тривають, - ДСНС - Цензор.НЕТ 449
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тогда на следующий день взлетит на воздух Банковая и суды.
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Хочешь чтобы тебе гараж взорвали? Агенты Кремля не спят, беспилотники постоянно клепают, только и думают как бы чего взорвать в Украине. Пятро Ляксеич постоянно об этом говорит, да и Шкиряк с Зоряном это подтверждает. А они врать не будут.
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На Генассамлее ООН Порошенко четыре раза сказал "конфликт в Украине" и ни одного раза не произнес слова ВОЙНА!



це все що потрібно хутіну.


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Я, кажется начинаю понимать, что имели ввиду порохоботы, когды грили, что лексеич относительно армии сделал больше, чем все вместе взятые за предыдущие 27 лет...
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12500чел/35 автобусов, получаем 357 ходок, возьмем условно чисто время на погрузку/разгрузку 10 мин/ходку.
Получаем3570минут или 60 часов - то есть почти трое суток указанное количество людей потратит только на погрузку/разгрузку... не учитывая время движения.
Поэтому можно сделать простой вывод - это сообщение шоколадная брехня.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории склада под Ичней наблюдаются взрывы разной интенсивности, эвакуационные мероприятия продолжаются, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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