 Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 39 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 39 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка , Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию 152-мм калибра враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Новотошковского, а 122-мм калибра - в районе населенного пункта Водяное. Позиции Объединенных сил в районе Луганского, Гнутово и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-мм калибра, а по опорным пунктам вблизи Крымского, Новотошковского, Золотого, Новозвановки, Луганского, Новолуганское и Водяного вел огонь из минометов 82-мм калибра. По защитникам Крымского и Новозвановки кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты БМП-1. Позиции Объединенных сил в районе Золотого были обстреляны также противотанковыми управляемыми ракетами.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и пятеро ранены.

"С начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.