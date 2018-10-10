 Донецкая фильтровальная станция приостановит работу из-за планового ремонта, - ВГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
"Вниманию жителей Авдеевки. Завтра днем будет остановлена Донецкая фильтровальная станция. Причина – ремонт оборудования", - написал он.
По его словам, запуск ДФС планируется на четверг, 11 октября.
Напомним, ДФС расположена между Ясиноватой и Авдеевкой. Станция обеспечивает водой около 300 тысяч потребителей по обеим сторонам линии соприкосновения. ДФС неоднократно обстреливали, в связи с чем ее работа прекращалась.
NB. ЕБРР - крупнейший международный инвестор в Украине. Он взял на себя обязательства на 12,1 млрд евро в рамках 400 проектов. Нам уже верят, но ещё внимательно наблюдают - коррупция хоть и уменьшилась со времен Януковича, но сдаваться пока не спешит.
2. Сегодня будет решаться вопрос об изменении правил ПАСЕ. Если правила изменят, делегация РФ сможет вернуться в Ассамблею в январе 2019-го.
NB. Расклад такой: группа консерваторов (третья по численности) и группа либералов (четвёртая) - против изменения правил. Группа ЕНП (вторая) колеблется, но её председатель на нашей стороне. Держим кулаки, хотя европейцы - те ещё коллаборационисты. И 30-е годы прошлого столетия иммунитет привили далеко не всем.
3. Сегодня же начинается Синод Вселенского патриархата, на котором может быть принято решение о предоставлении нам Томоса.
NB. В последние дни на Варфоломея давление со стороны Кремля и его шавок в рясах увеличилось стократно. К травле подключены Белорусская и Антохийская церкви, а Гундяй назвал сегодня Томос "угрозой национальному единству Украины". Между тем, Фанар вооружился историческими документами, которые дают право принять решение об автокефалии. Кроме того, политические гарантии Константинополю дали Госдеп и Эрдоган, поэтому справедливость победит. Не сегодня, так в ближайшие дни, максимум - недели.
Что касается "беспокойства" Гундяя о нашем единстве, то это - беспокойство о своей заднице, которую его ботоксный хозяин нещадно дерёт кремлёвским кадилом. Бог же, если он есть, даёт людям лишь удочки и никому не позволит присвоить права на весь рыболовный клуб.
4. Сийярто обвинил французского министра по европейским делам Луазо в "открытой агрессии" в отношении Венгрии.
NB. Будапешт сейчас напоминают собаку, которая отгавкивается во все стороны - в последнее время ей повсталяли пистоны СЕ, НАТО, Вашингтон и румыны.
Лично я ничего не имею против венгров, но скоро они точно доиграются в "сверхдержаву", ибо выглядят, как Залесье в миниатюре - кругом враги, а их чардаш - самый пушистый.
- Короче говоря, мадьяры - шв*ль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
Ярослав Гашек ©
5. Рейтинг доверия Путину, согласно социологии "Левада-центр", упал до 39%. Опрос проведен с 20 по 26 сентября.
NB. Это не рейтинг упал, а камни с неба рухнули. Но то, что крымнашенская истерия переходит в скулёж, а холодильник начал побеждать дебилизор, более, чем очевидно. Та и хрен с ним, с этим окурком - тот народец его заслужил.
Об эмпатии. Если натовцы завоюют Россию, они отберут у народа нефть и газ, накупят себе яхт, особняков, Бентли и дорогих проституток. А народ сделают рабами и будут смеяться над ним! Господа русофобы, вы этого хотите?
6. Выборы в Латвии: избирательный барьер преодолели 7 политсил, победила пророссийская партия "Согласие".
Uyt Nik. Спокойствие. Если почитать росСМИ, то "Согласие" во главе с мэром Риги Ушаковым одержала убедительную победу, набрав 20% голосов. Но, если обратить внимание на выборы 2014 года, выяснится, что та же партия победила с результатом 23% и осталась в оппозиции, ибо "проигравшие" объединились в коалицию, собрав 63% голосов.
То есть, "Согласие" ухудшила свой прежний результат. Но расслабляться с нашей ватой - зась, ибо бывших "рузьких" не бывает, и это не зависит от их национальности. Тем более, что Кремль изменил тактику - он катализирует создание у нас всеможных "партий мира", являющихся теми же рыгами, вид сбоку.
7. Яценюк встретился с Меркель. Обсуждали поддержку Берлином Киева в МВФ, а также "Северный поток-2". Меркель пообещала быть в Киеве 1 ноября.
NB. Мне Яценюк импонирует тем, что после травли, организованной Михо, и своей отставки, не уподобился многим обиженным и не начал поливать власть, а уже несколько лет активно лоббирует интересы Украины на всех международных площадках. Верю в их союзнические отношения с президентом и в то, что его политсила поддержит Порошенко на президентских выборах. Как минимум, во втором туре.
8. Рабинович: "То, что Тимошенко проголосовала за уничтожение СМИ, находится за гранью добра и зла."
NB. Люблю батлы жаб и гадюк за этой самой гранью добра и зла. Напомню, кстати, что в октябре 2015-го петиция за назначение Тимошенко послом в Гондурасе набрала необходимые 25 тыс подписей.
Тогда требование народа как-то замылили, но сейчас, опираясь на успешное прохождение петиции о закрытии антиукраинских каналов, предлагаю повторить попытку. Гондурас, конечно, ни в чём не виноват, так что можно предложить другие страны.
- Любі мої, не підкажете - як починається текст Присяги Президента?
- Для Вас, пані Юля, так: "Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость.")
Если кому интересно, сегодня День провозглашения корейского алфавита, а также ДР у Джона Леннона и Люси Янукович (свят-свят). Для всех же нас - ещё один день, который приближает Украину к победе. Але нам для перемоги ще багато свого робити. Тому шануймося й закінчуємо чубитись серед своїх - будьмо мудрішими.