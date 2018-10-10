EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  107  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7285) Донбасс (17127) водоснабжение (412) вода (193)

 Трубопровод насосной станции поврежден в результате обстрелов на Донбассе, для ремонта нужен "зеленый коридор", - "Вода Донбасса"

Насосная станция Южнодонбасского водопровода утром 9 октября подверглась обстрелу. Осколки повредили одну из трех ниток магистральных трубопроводов.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии "Компания "Вода Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Торецка остались без воды из-за обстрела Горловской фильтровальной станции, - замглавы ВГА Винник

"Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне сильных обстрелов. В результате попадания осколков боеприпасов повреждена одна из трех ниток магистральных трубопроводов. Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование "зеленого коридора", - сообщают в КП.

В то же время, насосная станция первого подъема находится в работе, вода подается по всем трем ниткам магистральных трубопроводов, включая поврежденную.

Источник: https://censor.net.ua/n3090532
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вода надо для сепаров, та хоть камни с неба. Как кто по херу.
 показать весь комментарий
 
 
лайкни себя еще раз - ну если вы так нравитесь друг другу...
 показать весь комментарий
 
интересно. кому это нада зеленый коридор?
 показать весь комментарий
 
 
я так понимаю ты крымчанин...
под кацапней живешь или нет все равно, но думаю да.
но вопрос, как к крымчанину - де ты был,
шо бы всех на свете сейчас обвинять?
 показать весь комментарий
 
не защитили тебя украинцы?
шо ж такое?
тебя где носило в ето время носило - крымчанин командировочный?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрубопровод насосной станции поврежден в результате обстрелов на Донбассе, для ремонта нужен "зеленый коридор", - "Вода Донбасса"
 
 
 
 
 
 вверх