 Трубопровод насосной станции поврежден в результате обстрелов на Донбассе, для ремонта нужен "зеленый коридор", - "Вода Донбасса"

Об этом сообщили на коммунальном предприятии "Компания "Вода Донбасса", передает Цензор.НЕТ.
"Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне сильных обстрелов. В результате попадания осколков боеприпасов повреждена одна из трех ниток магистральных трубопроводов. Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование "зеленого коридора", - сообщают в КП.
В то же время, насосная станция первого подъема находится в работе, вода подается по всем трем ниткам магистральных трубопроводов, включая поврежденную.
под кацапней живешь или нет все равно, но думаю да.
но вопрос, как к крымчанину - де ты был,
шо бы всех на свете сейчас обвинять?
шо ж такое?
тебя где носило в ето время носило - крымчанин командировочный?