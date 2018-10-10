 Трехлетний ребенок умер в Харькове: избивавший его отец осужден на десять лет, морившая голодом мать - на восемь

Судья Октябрьского районного суда Харькова 9 октября вынесла приговор по уголовному делу № 639/7625/17 по обвинению харьковчан в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст.166 УК Украины), в умышленных тяжких телесных повреждениях (ст. 121 УК Украины ), истязании (ст.127 УК Украины), вследствие чего ребенок умер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Осужденный в период с ноября 2016-го по конец августа 2017 года сознательно и намеренно причинял сильные физические и психологические страдания малолетнему сыну, чтобы ограничить его "в возможности нормального отдыха и сна". "Пользуясь своей безнаказанностью из-за невозможности совершить сопротивление или сообщить о совершении противоправных действий в правоохранительные органы его сыном в силу малолетнего возраста, неоднократно в присутствии и с молчаливого согласия сожительницы - матери ребенка, в ночное время суток, применяя физическую силу, совершал его неоднократные избиения, в том числе и ремнем по различным частям тела, а также неоднократно душил ребенка", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что длительное время ребенок голодал. Родители умышленно ограничивали доступ сына к пище почти в течение месяца.

"Согласно приговору, установлена вину матери пострадавшего мальчика, которая не обеспечивала должного питания, наблюдения за состоянием здоровья, воспитания, а также не обеспечивала малолетнему сыну уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Желая угодить своему сожителю (осужденному по делу), женщина не обращала внимания на то, что последний бьет их трехлетнего сына, не вызывала скорую помощь, длительное время скрывала состояние ребенка от посторонних, оставалась проживать вместе с сожителем в одной квартире, ограничивала доступ ребенка к еде. Бездействие матери и привело к наступлению тяжких последствий - смерти ребенка", - отмечают в суде.

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Судебно-медицинские экспертизы показали, что причиненные тяжелые телесные повреждения имеют характер особого мучения потерпевшего.

"В больницу ребенок попал в состоянии комы, по причине голода с признаками дистрофии, отсутствия жировой клетчатки и многими другими негативными изменениями в организме вследствие пищевой недостаточности, только в сентябре 2017 по вызову соседки осужденных. Не приходя в сознание 27 сентября 2017 года ребенок умер", - констатируют в пресс-службе.

Оба родителя признаны виновными в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, носящего характер особого мучения, совершенного группой лиц, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст.121 УК Украины).

Отец умершего ребенка также признан виновным в пытках и нанесении умышленных средней тяжести телесных повреждений. Суд назначил окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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Мать умершего ребенка признана виновной в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Ей назначено окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Оба родителя взяты под стражу. Продолжается срок для апелляционного обжалования приговоров.