EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, За рубежом
  1529  7
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1004) происшествие (1666) Россия (70700) самолет (2116)

 "Сухой Суперджет" выкатился со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска

В среду, 9 октября, в аэропорту "Якутск" произошло выкатывание самолета RRJ-95 "Сухой Суперджет" авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росавиацию, "Суперджет" после приземления и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы. При этом подломились основные опоры шасси.

"На борту самолета находились 87 пассажиров и 5 Членов экипажа. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал. Первоначальные действия по расследованию обстоятельств и причин происшествия осуществляются силами аэропорта "Якутск" и Якутского межрегионального территориального управления Росавиации во взаимодействии с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

Источник: https://censor.net.ua/n3090527
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мегановость. Жаль вышла не в час пик для порохоботов
 показать весь комментарий
 
 
Якутский скульптор получил порцию сырья для новой скульптуры!
 показать весь комментарий
 
 
"Бухой Суперджет" выкатился с посадочной полосы.
 показать весь комментарий
 
 
при посадке выкатался за полосу и при этом подломились стойки, то есть он еще и упал на брюхо. А это может повлечь деформацию корпуса. Короче ремонт конкретный нужен, не считая замену обивки кресел.
 показать весь комментарий
 
Достойная новость, как раз достаточная, чтобы все забили на пожары на артскладах.
Как сказал Шкиряк "Денек погавкают и заткнутся".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Сухой Суперджет" выкатился со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска
 
 
 
 
 
 вверх