 Жители Черниговщины, покинувшие дома из-за взрывов в Ичне, обеспечены всем необходимым, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер-министр отметил: "

Закончился рабочий день, который начался сегодня в 4 утра из-за чрезвычайной ситуации на Черниговщине. Лично убедился, что местные жители, которые уехали из дома из-за опасности, обеспечены всем необходимым.

Главное - избежать жертв, а все, что нужно будет - восстановим".

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.