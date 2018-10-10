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 Жители Черниговщины, покинувшие дома из-за взрывов в Ичне, обеспечены всем необходимым, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что все жители Черниговщины, покинувшие дома после взрывов на складах, обеспечены всем необходимым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер-министр отметил: "

Закончился рабочий день, который начался сегодня в 4 утра из-за чрезвычайной ситуации на Черниговщине. Лично убедился, что местные жители, которые уехали из дома из-за опасности, обеспечены всем необходимым.

Главное - избежать жертв, а все, что нужно будет - восстановим".

Жители Черниговщины, покинувшие дома из-за взрывов в Ичне, обеспечены всем необходимым, - Гройсман 01

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090525
 
   
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-podpisal-zakon-ob-obespechenii-sotsialnym-zhilem-pereselentsev-2499313.html
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Уря надо кричать прямо сразу или после публикации насколько много вдруг стало инвалидов в Украине? Лучше было бы во сто крат, если бы это подписало закон об таком обеспечении всех, кто реально воевал на передке....
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Гносик там лично побывал и дал им таки немножечко счастья
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На диво нормальна, навіть непогана реакція влади. Переміщені 12000 людей, без істеричних криків в Facebook "сусідці відірвало ногу, але швидка не приїжджає вже годину". Сама по собі евакуація такої маси людей без конфліктів і травм вимагає навчених служб, значить вони є.

Що стосується складів ... Відкритий склад це проблема, тому що детонація одного боєприпасу викликає детонацію наступного. Щоб запобігти такому сценарію склади повинні бути закритими і бажано підземними, з метою унеможливити диверсію. Для цього потрібні значні кошти. Якщо склади відкриті, значить їх площа повинна бути збільшена до розмірів, коли одна група здетонувавших боєприпасів не викликає детонацію наступних. Чи є у Міноборони стільки землі питання риторичне.

А так згоден, всіх звільнити і покарати)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители Черниговщины, покинувшие дома из-за взрывов в Ичне, обеспечены всем необходимым, - Гройсман
 
 
 
 
 
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