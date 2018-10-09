 Россия никогда не пойдет на выдачу даже раскрытых своих агентов, так как "посыпется вся система", - Грицак

Грицак давал комментарий "Голосу Америки" в Лондоне в день, когда независимые расследователи заявили о личности второго российского гражданина, которого Великобритания обвиняет в применении нервно-паралитического яда класса "Новичок", передает Цензор.НЕТ.

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Председатель СБУ выразил убеждение, что Россия никогда не пойдет на выдачу своих агентов, потому что это было бы ударом по системе работы российских спецслужб.

"Слишком много людей в России были замешаны в, так сказать, грязной работе. Если они сдадут кого-то одного, то посыпется вся система", - сказал генерал Грицак.

Он также подчеркнул, что, несмотря на ошибки российских агентов, которые стали причиной для насмешек над компетентностью спецслужб Кремля, не стоит "недооценивать врага".

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"Начало конца - это недооценка того, что умеет делать враг. Я бы списал это на то, что они расслабились и допустили ошибки. На самом деле, мы имеем дело с одной из самых мощных спецслужб в мире. Вероятно, они недооценили возможности британцев", - предположил Василий Грицак.

Он сказал, что его подчиненные сотрудничают с западными коллегами для выявления преступлений граждан России в других странах, чтобы злоумышленники были обнаружены и наказаны.

"Общественные организации и в Украине также часто помогают нам деталями, которых не хватает. Они нам дают очень интересные сведения, которые затем перерастают в процессуальные доказательства", - сказал Грицак.

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Глава СБУ признал, что украинские спецслужбы также могут совершать ошибки, которые помогают противнику получать информацию, которую его работники хотели бы держать в тайне от противника.

"К сожалению, бывают такие случаи, когда из-за несостоятельности военнослужащих или представителей специальных служб, или членов их семей, в интернете размещают информацию, которая может нанести вред тому же сотруднику", - рассказал Василий Грицак.

Напомним, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

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Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".