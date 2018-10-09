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Все про:Миргород (19) побег (269) суд (21402) штраф (97)

 Экс-начальник конвоя полтавской ИВС Горобец заплатит штраф в 25,5 тыс.грн за помощь в побеге опасному преступнику Суржану

Осужден бывший начальник конвоя отделения конвойной службы ИВС №5 ГУНП в Полтавской области Николай Горобец решением суда также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

"25 сентября 2018 года судьей Миргородского горрайонного суда Полтавской области А.А.Городивским утверждено соглашение о признании виновности, заключенное 28 июля 2018 года между прокурором и подозреваемым Николаем Горобцом", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.

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Горобец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (принятие обещания и получения неправомерной выгоды должностным лицом для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием служебного положения). Ему "назначено согласованное сторонами наказание в виде штрафа в пользу государства в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25500 грн. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года".

До вступления приговора в законную силу Горобцу оставлена мера пресечения в виде залога в размере 140 960 грн.

Конфискована (в соответствии с положениями ст. 96-1 УК Украины) в собственность государства 1000 грн., изъятые у осужденного.

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"Наказание Горобцу Н. назначено пределах санкции ч. 1 ст. 368 УК Украины по которой обвинялся Горобец Н. Согласно ч.1 ст. 475 УПК Украины, суд вынес приговор, которым утвердил соглашение и назначил согласованное сторонами наказание в виде штрафа. Назначение судом наказания, не согласованного сторонами, является основанием для отмены приговора суда", - указано в тексте.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, 26 июня Николай Горобец осуществлял конвоирование из Полтавского учреждения исполнения наказаний №23 в Миргородский горрайонный суд содержащихся под стражей пять человек, в том числе Виталия Суржана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 УК Украины.

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Конвоир согласился на 1000 гривен снять наручники с рук Суржана и оставил его наедине с Марией Запорожец. Позже ее и еще двух сообщников задержали. Самого преступника поймали только в июле в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3090522
 
   
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Всего-то? Он должен компенсировать все затраты государства на его поиски и поимку.
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Потужно, с таким подходом завтра половина заключенных сбежит.
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Це якась абсурдно-ідіотична реальність... Хіба що мідаль, поки що, не видали за злочин.
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"По страховке получили сорок тысяч. Вычел свои 20, неплохо получилось.
По 5 на рыло - прибыльное дело, мы жадно оглядели жертвенное тело
Застрахуй, застрахуй братуху, застрахуй" (с)
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утверждено соглашение о признании виновности, заключенное 28 июля 2018 года между прокурором и подозреваемым Николаем Горобцом
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судьей Миргородского горрайонного суда Полтавской области А.А.Городивским утверждено соглашение
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не ясно слово соглашение? Сделка была с прокуратурой. Если прокурор просит за горобца, то суд не должен соглашаться?
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Николай Горобец решением суда также лишен права...
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вот это да! Соглашение! Чего, теперь и за уголовку - штрафом можно откупиться. Даже без условного. Что за цирк? Югик рулит. Всему своя цена штраф
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В чоколадном королевстве самое большое наказание это не расстрелять а уволить!!!
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а вспомнить способен, когда в последний раз расстреливали до чоколадного?
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Выгнали Овоща, и выбрали себе уродов похлеще...те хоть воровали не в условиях войны.
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Петрухи,спамьте дальше.Но изьятая 1000 грн у него ,это сильно)))онфискована (в соответствии с положениями ст. 96-1 УК Украины) в собственность государства 1000 грн., изъятые у осужденного.Источник: https://censor.net.ua/n3090522
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Пипец, во что барыга страну реформировал? Я даже слова подобрать не могу ,что бы назвать этот кондитерский шедевр Экс-начальник конвоя полтавской ИВС Горобец заплатит штраф в 25,5 тыс.грн за помощь в побеге опасному преступнику Суржану - Цензор.НЕТ 8166
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Мрак..."Конвоир согласился на 1000 гривен снять наручники..."
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А шо Вы хотели чтоб он сказал, за 3000$ ? Тогда б возвращать пришлось, а так 1/3 отдал и всё нормально.
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Оставить Суржана с Марией Запорожец в наручниках было бы негуманно, хотя справились бы и в них конечно.
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Это и есть "судебная реформа в действии"? Охренеть...
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Цирк! Отаке воно барижне "правосуддя". Застава загалом оцінюється розміром завданої шкоди, тобто отримав хабар 140 тис. відстігнув "согласовані сторонами" 25 тис. і все - чистий як папір. Оце так схема відмивання грошей і збагачення, і це з тільки за що спіймали... А через 2 роки повернеться туди ж щоб відбити і оті 25 тис...
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За УДО звичайному зека треба більше заплатити, аніж 25 тис.
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За предательство сегодня какой штраф?...
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Бизнес - класс! Надо понимать, что остальные 74,5 тысч останутся этому противному нарушителю Екс-начальник конвою полтавського ІТТ Горобець заплатить штраф 25,5 тис. грн за допомогу у втечі небезпечному злочинцю Суржану - Цензор.НЕТ 2178
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-начальник конвоя полтавской ИВС Горобец заплатит штраф в 25,5 тыс.грн за помощь в побеге опасному преступнику Суржану
 
 
 
 
 
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