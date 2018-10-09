 Экс-начальник конвоя полтавской ИВС Горобец заплатит штраф в 25,5 тыс.грн за помощь в побеге опасному преступнику Суржану

"25 сентября 2018 года судьей Миргородского горрайонного суда Полтавской области А.А.Городивским утверждено соглашение о признании виновности, заключенное 28 июля 2018 года между прокурором и подозреваемым Николаем Горобцом", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.

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Горобец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (принятие обещания и получения неправомерной выгоды должностным лицом для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием служебного положения). Ему "назначено согласованное сторонами наказание в виде штрафа в пользу государства в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25500 грн. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года".

До вступления приговора в законную силу Горобцу оставлена мера пресечения в виде залога в размере 140 960 грн.

Конфискована (в соответствии с положениями ст. 96-1 УК Украины) в собственность государства 1000 грн., изъятые у осужденного.

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"Наказание Горобцу Н. назначено пределах санкции ч. 1 ст. 368 УК Украины по которой обвинялся Горобец Н. Согласно ч.1 ст. 475 УПК Украины, суд вынес приговор, которым утвердил соглашение и назначил согласованное сторонами наказание в виде штрафа. Назначение судом наказания, не согласованного сторонами, является основанием для отмены приговора суда", - указано в тексте.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, 26 июня Николай Горобец осуществлял конвоирование из Полтавского учреждения исполнения наказаний №23 в Миргородский горрайонный суд содержащихся под стражей пять человек, в том числе Виталия Суржана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 УК Украины.

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Конвоир согласился на 1000 гривен снять наручники с рук Суржана и оставил его наедине с Марией Запорожец. Позже ее и еще двух сообщников задержали. Самого преступника поймали только в июле в Киеве.