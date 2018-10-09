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 Почти 300 украинских моряков находятся в тюрьмах за границей, - МИД

Их подозревают в перевозке нелегалов и контрабанде сигарет и взрывчатки.

В тюрьмах за границей находятся почти 300 украинских моряков. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев на конференции по презентации проекта по предупреждению привлечения моряков к преступлениям на море, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу департамента.

"Необходимость реализации проекта вызвана увеличением количества арестов правоохранительными органами иностранных государств украинских моряков по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, а также в контрабанде взрывчатых веществ и табачных изделий для третьих стран. По состоянию на 9 октября более 290 украинских моряков содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом", – сказал Погорельцев.

Украинских моряков подозревают в перевозке нелегальных мигрантов, а также в контрабанде взрывчатых веществ и табачных изделий в третьи страны.

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Председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев подчеркнул, что проблема втягивания моряков в преступления на море имеет глобальный характер и актуальна для большинства государств мира. В частности, суда с украинцами на борту задерживали в портах Греции, Италии, Франции, Испании, Ливии и Нигерии.

МИД и Профсоюз работников морского транспорта Украины представили проект мероприятий, направленных на совершенствование защиты прав арестованных украинских моряков и на предотвращение втягивания моряков в уголовные правонарушения.

Также на Цензор.НЕТ: Директор крюинговой компании организовал переправку моряков в оккупированный Крым для трудоустройства на судах Молдовы и Танзании, - прокуратура АРК

Источник: https://censor.net.ua/n3090521
 
 
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Бесстыжие иностранцы
"подозревают в перевозке нелегалов и контрабанде сигарет и взрывчатки"
да у нас за такое как минимум в облраду садят.
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пацаны шли к успеху.... т.е. бабки по легкому срубить на нелегалах хотели.... ну вот и расплачиваются... это все наш ментальный пофигизм!
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Цифра дня - 15. Президенту Южной Кореи дали 15 лет тюрьмы за коррупцию. И 15 миллиардов гривен вытянули Ахметов и Порошенко из карманов украинцев по схеме "Роттердам +". Чтобы не сесть, Порошенко пока президент хочет уничтожить НАБУ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 300 украинских моряков находятся в тюрьмах за границей, - МИД
 
 
 
 
 
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