 Почти 300 украинских моряков находятся в тюрьмах за границей, - МИД

В тюрьмах за границей находятся почти 300 украинских моряков. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев на конференции по презентации проекта по предупреждению привлечения моряков к преступлениям на море, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу департамента.

"Необходимость реализации проекта вызвана увеличением количества арестов правоохранительными органами иностранных государств украинских моряков по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, а также в контрабанде взрывчатых веществ и табачных изделий для третьих стран. По состоянию на 9 октября более 290 украинских моряков содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом", – сказал Погорельцев.

Украинских моряков подозревают в перевозке нелегальных мигрантов, а также в контрабанде взрывчатых веществ и табачных изделий в третьи страны.

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Председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев подчеркнул, что проблема втягивания моряков в преступления на море имеет глобальный характер и актуальна для большинства государств мира. В частности, суда с украинцами на борту задерживали в портах Греции, Италии, Франции, Испании, Ливии и Нигерии.

МИД и Профсоюз работников морского транспорта Украины представили проект мероприятий, направленных на совершенствование защиты прав арестованных украинских моряков и на предотвращение втягивания моряков в уголовные правонарушения.

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