 Вопрос Томоса для Украины Синод будет рассматривать завтра, - Евстратий Зоря

Обсуждение вопроса о создании поместной церкви в Украине состоится только после отчета экзархов Вселенско Патриарха в Стамбуле, которое запланировано на среду, 10 октября. Об этом у себя в Facebook сообщил глава информационного управления УПЦ КП Евстратий Зоря, передает Цензор.НЕТ.
"Только сегодня (09.10) экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщения, что "Томос уже есть" – не соответствуют действительности, а информационно – вредны, потому что после волны "победы" пойдет волна "зрады", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", – написал Зоря.
Глава информационного управления УПЦ КП также цитирует слова директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины, советника президента Украины Ростислава Павленко. Тот высказался так: "Единственным надежным источником информации о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине являются официальные сообщения Вселенского Патриархата. Никакие другие источники или "источники"… информации не имеют, и поэтому не могут сообщить".
Павленко призывает всех ожидающих Томоса сохранять спокойствие, не создавать ожиданий и разочарований. И обещает, что "осталось недолго".
Напомним, сегодня, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Чекаємо.. Дасть Господь, отримаємо свою канонічну церкву.
Пусть люди знают, кто целует руки мацковским попам и призывает руцким мир.
Тут головне не поспішати, все має статися саме собою, тих і непомітно.
Кацапам, таким як ти, хотілося б, аби був гвалт.
по барабану, там же не конфеты
Пятый арсенал взлетел на воздух, потеряны миллиарды долларов, коллосальный подрыв обороноспособности страны. Несколько дней назад на цензоре была статья о массовом уходе военнослужащих из ВСУ. Такими темпами к президентским выборам от армии ничего не останется. Добровольцев уничтожили в договорных окружениях, покидали по тюрьмам, дискредитировали и деморализовали. Кто страну защищать будет? Леха-минье...миномьет... Минометчик?
После каждой результативной задачи в зоне ООС, спецами ССО, все данные группы которые участвовали в зашкварах орков попадают к сепарне, причем они не стесняясь называют фамилии бойцов в своих новостях. В штабах всем пох... тишина.
ровно ка цеголко заявил что петя собирает екстренное заседание по взрывам в ичне которые произойдут через 5 часов
Нострадамус, блин.
Был один такой в кацапской Госдуре, с трибуны рассказывал о взорваных домоах которые произошли через несколько дней после рассказа.
В качестве его трансляторов выступил Мосийчук, замминистра Тука.
Первым опроверг порошенковский фейк - Киевский патриархат. Томос, сегодня на Синоде в Стамбуле не рассматривался. Будет завтра.
дольше ждали...
Не понятно какое отношение имеет государство к церкви?
Может ПАП просто станет священником и не будет мучить целую страну?!
Как сообщают источники, которые в теме,
в результате взрывов на складе,
ни одна шАкАладка рошен НЕ ПОСТРАДАЛА!!!
выкусите зрадофилы!