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 Политика Украины, Общество
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Все про:автокефалия (149) Павленко Ростислав (4) Зоря (6)

 Вопрос Томоса для Украины Синод будет рассматривать завтра, - Евстратий Зоря

Говорить о том, что украинская церковь уже получила автокефалию, пока рано, – подчеркивают в УПЦ КП

Обсуждение вопроса о создании поместной церкви в Украине состоится только после отчета экзархов Вселенско Патриарха в Стамбуле, которое запланировано на среду, 10 октября. Об этом у себя в Facebook сообщил глава информационного управления УПЦ КП Евстратий Зоря, передает Цензор.НЕТ.

"Только сегодня (09.10) экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщения, что "Томос уже есть" – не соответствуют действительности, а информационно – вредны, потому что после волны "победы" пойдет волна "зрады", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", – написал Зоря.

Глава информационного управления УПЦ КП также цитирует слова директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины, советника президента Украины Ростислава Павленко. Тот высказался так: "Единственным надежным источником информации о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине являются официальные сообщения Вселенского Патриархата. Никакие другие источники или "источники"… информации не имеют, и поэтому не могут сообщить".

Павленко призывает всех ожидающих Томоса сохранять спокойствие, не создавать ожиданий и разочарований. И обещает, что "осталось недолго".

Напомним, сегодня, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине. 

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090519
 
   
 Топ комментарии
 
Томоса еще не предоставили, а кацапов уже бомбит) Ибо автокефалия помножит всю историю рашки на ноль))) Окажется, что к Киевской Руси они вообще никаким боком не привязаны)) Уже не говоря о православии)) Вот это завтра-послезавтра будет канонада))
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Ще не має, що святкувати..
Чекаємо.. Дасть Господь, отримаємо свою канонічну церкву.
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А "источники в АП" уже запустили откровенный фейк чтобы снять напряжение народа после очередного подрыва складов.
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Ще не має, що святкувати..
Чекаємо.. Дасть Господь, отримаємо свою канонічну церкву.
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Та пока рано Петра Алексеича так называть Вопрос Томоса для Украины Синод будет рассматривать завтра, - Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 9957
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Очень нехуректный комэнтар удалылы. Гуд найт, оксанко
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Томоса еще не предоставили, а кацапов уже бомбит) Ибо автокефалия помножит всю историю рашки на ноль))) Окажется, что к Киевской Руси они вообще никаким боком не привязаны)) Уже не говоря о православии)) Вот это завтра-послезавтра будет канонада))
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Ну посмотрим,как Тосмос поможет шайке барыжного выкинуть мацковских попов из главной святыни Украины,Киево-Печерской Лавры.
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Попы останутся в Лавре те же, только оторочки рясы вышиванками
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Сделают оторочки под вышиванки в смысле
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ахаха) Я знал, что два откровенных кацапа, которые тут пасутся сутками, здесь "отметятся". Я понимаю, что Робину (даже с великой буквы напишу) мозолят вышиванки, ибо это не кокошники с лаптямя. А костя пытается Пороха прилипнуть даже к теме, где задницу не подтерли)) Еще только рассмотрение вопроса, а пердаки у кацапов полыхают адским огнем)) Надо даже мне атеисту затем бутылочку винца выпить в честь автокефалии)) Кто будет это говно выкидывать. Со временем они сами перейдут в УПЦ. Кому захочется быть служить в церкви, которая раскольник.
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Ыщенко, у тебя копыто в клавише закрыть дужечку застряет?
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Посмотрим что ты запоешь в теме, когда Украина получит Томос) Я лично буду за тобой смотреть
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Работай,кто ж тебе мешает)))Не забывай про Лавру)))
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Ну куда нам до ментов от стеця Питання Томосу для України Синод розглядатиме завтра, - Євстратій Зоря - Цензор.НЕТ 7937.Мент и атеист это что то новое)))Наоборот все в воскресенье бегут,толпами)))
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Мля, слово "говно" оставили, а фамилию Офшорника удалили. Соглашусь пожалуй с решением модерации
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Боярой обпился что ли с горя уже?) Где тебе там мент привиделся?))
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Ну тебе ж кацапы привиделись,так чего обижаешься за ответку
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То не ходіть до "мацковских попов", не носіть їм гроші, то вони й самі підуть "из главной святыни Украины,Киево-Печерской Лавры".
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Это так же смешно,как и петино ,мы дипломатическим путем вернем даунбасс и срым))
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Це і є перевірка на вошивість. Ті хто цілують руки московським попам, ті хто у 2014 скандували: "путін, расія", сьогодні розказують, що петя щось їм не зробив.
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Мертвечук,тоже поддерживает кацапских попов.Почему на него не нападаете на первого?
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З ворогом Мертвечуком все ясно, він свою позицію чітко озвучив, на відміну від тих "патріотів", які на собі сорочку рвуть що так "люблять" Україну, а у спину їй ножа стромляють.
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Так а почему это чучело кацапское не в тюрьме?А гадит Украине 4 года в открытую и еще на переговорах с парашей главное цб.Его самолет спокойно летает на прямую в парашу.Не надо басни рассказывать как очкастый узник,что все по закону должно быть.
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Порошенко диакон мацковского потрохоната и соответственно целует руки мацковским попки, но я не знал что он скандировал "путин,расия". Спасибо за информацию!
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Молодец. А теперь давай фотку Порошенко - диакона мацковского патриархата. Я бы сам выложил, но с планшета пишу. Ни найти что то не выложить. На цензоре была соответствующая новость, поищи и кинь ссылку сюда.
Пусть люди знают, кто целует руки мацковским попам и призывает руцким мир.
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А їх не треба викидати, треба спокійно почекати, поки церковна громада не накаже їм пцти геть. Лавра передана у користування церковній громаді, їй і вирішувати.
Тут головне не поспішати, все має статися саме собою, тих і непомітно.
Кацапам, таким як ти, хотілося б, аби був гвалт.
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Гарна пропозиція.Але одне запитання ,а хто всі ці роки туди ходив.Якщо гарно придивитися,то там побувало все керівництво України за всі роки незалежності)))
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Названия кварталов центра Москвы "Крым город" и "Китай город", в центре якобы славянской и якобы христианской страны стоит город "Моска" - "mosque" (mɒsk) названный в честь великого количества мечетей, а абсолютное большинство топонимов в нем тюркские Арбат, Таганка, Болвановка, Басманка, Крутицы и многие многие другие.
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А "источники в АП" уже запустили откровенный фейк чтобы снять напряжение народа после очередного подрыва складов.
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не, он место сынку в парламенте гарантировал, а склад ему
по барабану, там же не конфеты
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Петя не причем, это дворник дядя Вася из поселка Дачное виноват.
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Канешна не причем! У него алиби - он в это время армию строил. С нуля! Питання Томосу для України Синод розглядатиме завтра, - Євстратій Зоря - Цензор.НЕТ 8170
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Не надо про нули, а то страшно становится.
Пятый арсенал взлетел на воздух, потеряны миллиарды долларов, коллосальный подрыв обороноспособности страны. Несколько дней назад на цензоре была статья о массовом уходе военнослужащих из ВСУ. Такими темпами к президентским выборам от армии ничего не останется. Добровольцев уничтожили в договорных окружениях, покидали по тюрьмам, дискредитировали и деморализовали. Кто страну защищать будет? Леха-минье...миномьет... Минометчик?
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Хоть 11 хоть 12 числа гундяй все равно подавится пасхальным яйцом и неизбежен массовый переход козломордых в буддизм, где их будут нещадно молотить бамбуковыми палками китайские братья за несоблюдение канонов.
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О предателях в генштабе и как с ними борются.
После каждой результативной задачи в зоне ООС, спецами ССО, все данные группы которые участвовали в зашкварах орков попадают к сепарне, причем они не стесняясь называют фамилии бойцов в своих новостях. В штабах всем пох... тишина.
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тю так тука уже сказал что томос есть.
ровно ка цеголко заявил что петя собирает екстренное заседание по взрывам в ичне которые произойдут через 5 часов
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В пять утра они ещё в хлам будут. Какое там заседание?
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Цеголко сообщил, что пеця собирает заседание по взрывам за пять часов до того как начались взрывы.
Нострадамус, блин.
Был один такой в кацапской Госдуре, с трибуны рассказывал о взорваных домоах которые произошли через несколько дней после рассказа.
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Чтоб перебить негатив со складами, Порошенко решил ближе к ночи запустить фейк про то, что Константинополь предоставил Томос.
В качестве его трансляторов выступил Мосийчук, замминистра Тука.
Первым опроверг порошенковский фейк - Киевский патриархат. Томос, сегодня на Синоде в Стамбуле не рассматривался. Будет завтра.
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На манеже все те же.И лешка дурчеренко рыг ко..ный сегодня в паре по заказу из ап "херойствовал"))
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Хоть бы не сглазил, гнида карамельная.
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А то такие как ты не смогут спать, фейк для этого ночью и запустили, наверно, а не завтра с утра ,например.
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Очень интересный момент. Я не думаю, что завтра будет вынесено решение. Но сам факт рассмотрения - очень интересен. гундяев может чего-то предпринять.
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В любом случае этих уродов скоро в Украине не будет.
Вопрос Томоса для Украины Синод будет рассматривать завтра, - Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 5999
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не думаю что все так просто. русню и палками из Украины не выгонишь. Мордва старается жить везде , кроме изгойки - 404.
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ну если арматурой или немецкими окопными метлами, тогда да. это возможно.
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завтра так завтра. подождем еще день.
дольше ждали...
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Это очень сука важный вопрос!
Не понятно какое отношение имеет государство к церкви?
Может ПАП просто станет священником и не будет мучить целую страну?!
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А какое тебе конкретно дело? Переживаешь за гундяевский сатанат? Так ваших здесь не стояло, когда Киевскую Русь крестили.
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Томасу быть. Кацапских попов за поребрик!
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Интересно откуда Тука и Мосийчук знают что уже дали Томос Украине, если не было ещё официального оповещения.
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Ну так с ап прислали телегу,а бабки надо ж отрабатівать.Разбераться в датах и времени некогда.Пьютин у ворот)))
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Да, не ожидали кацы такого поворота. Так это еще только начало - впереди НАТО и ядерные базы под боком у Педерации.
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Срочно в ленту!

Как сообщают источники, которые в теме,
в результате взрывов на складе,
ни одна шАкАладка рошен НЕ ПОСТРАДАЛА!!!

выкусите зрадофилы!
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ты просто нелегитимный удмуртъ. у тебя на мордовии томас есть?
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Для гундяя эта ночь не станет самой спокойной, будет сучить копытами, откидывать хвост, греметь рогами...
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Томос звичайно дадуть,але московитські попи все одно залишаться,хоча і втратять частину приходу.Самі вони ніколи не підуть з України,бо мають багато прихожан.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос Томоса для Украины Синод будет рассматривать завтра, - Евстратий Зоря
 
 
 
 
 
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