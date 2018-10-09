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 Переселенцы с инвалидностью смогут получить социальное жилье, - Порошенко подписал закон

Согласно документу, переселенцы с инвалидностью, у которых нет жилья, имеют право постановки на социальный квартирный учет.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который дает право внутренне перемещенным лицам с инвалидностью и членам их семей становиться на социальный квартирный учет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает, что правом постановки на социальный квартирный учет будут пользоваться внутренне перемещенные лица с инвалидностью и члены их семей, не имеющие жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории, или жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции.

"Документ будет способствовать обеспечению реализации права постановки на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине официально зарегистрированы 1,5 миллиона переселенцев из Крыма и Донбасса, – Минсоцполитики

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины предоставила право внутренне перемещенным лицам с инвалидностью, не имеющим жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории, вставать на социальный квартирный учет, поддержав законопроект (№7304) 18 сентября 2018 года.

"Указанными изменениями предусматривается расширение перечня категорий лиц, пользующихся правом постановки на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории", – говорится в пояснительной записке к документу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Для переселенцев в 2017 году по программе софинансирования закуплена всего 51 квартира, - Черныш

Источник: https://censor.net.ua/n3090518
 
   
 Топ комментарии
 
"трактористы" получившие ранения в бою с "карателями" поедут в Киев получать причитающееся им по праву социальное жилье, чо.
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там квартира, тут квартира.
там пенсия, тут пенсия.
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То есть детей,внуков и правнуков надо калечить,что бы инвалидами были?))
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разве после того что он допустил в ичне, его еще можно величать дебилом?
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хлопці, не сваріться, ви ж не порохоботи якісь.
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Сейчас попрёт вверх количество инвалидов. Переселенцы с инвалидностью смогут получить социальное жилье, - Порошенко подписал закон - Цензор.НЕТ 28
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там квартира, тут квартира.
там пенсия, тут пенсия.
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А хочешь я тебе там квартиру подарю,только с условием что ты там будешь жить до смерти?
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"трактористы" получившие ранения в бою с "карателями" поедут в Киев получать причитающееся им по праву социальное жилье, чо.
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А как же за все отвечает оккупант. Лучше об инвалидах АТО побеспокойтесь.
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зачем такое подписывать? Где жили там пусть и живут война не вчера началась.
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Первая ошибка, которую мы совершаем, это то, что мы думаем, что украинская власть совершает ошибки, некачественно выполняет обязанности. Она же выполняет свою работу очень хорошо. Просто присмотритесь, что она делает очень хорошо. Вот то, что делает хорошо - это и есть её задача.
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Скупает голоса тамженашилюдей за бюджетный счет.
Кстати, когда Порошенко "в скором времени освободит Донбасс и Крым" - у этих тамженашилюдей будет уже два жилья вместо одного?
Или он не планирует освобождать Крым и Донбасс даже в перспективе?
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поставлять на облік - тобто, не факт, що квартиру дадуть, але пообіцяють. Лише найкращі та найсолодші обіцянки - спеціально для вас, перед виборами.
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На референдум тоже инвалиды ходили с флажками страны оккупанта, когда инвалидность получили при каких обстоятельствах? Там им напишут что нужно. Проверять нужно каждого. А члены семьи тоже инвалиды , капец бюджету, поэтому повышения пенсий и зарплат не ожидается.
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Завтра практически все переселенцы документально станут инвалидами. Украина специфическая страна - любой каприз за ваши деньги
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПереселенцы с инвалидностью смогут получить социальное жилье, - Порошенко подписал закон
 
 
 
 
 
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