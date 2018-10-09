 Переселенцы с инвалидностью смогут получить социальное жилье, - Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который дает право внутренне перемещенным лицам с инвалидностью и членам их семей становиться на социальный квартирный учет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает, что правом постановки на социальный квартирный учет будут пользоваться внутренне перемещенные лица с инвалидностью и члены их семей, не имеющие жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории, или жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции.

"Документ будет способствовать обеспечению реализации права постановки на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины предоставила право внутренне перемещенным лицам с инвалидностью, не имеющим жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории, вставать на социальный квартирный учет, поддержав законопроект (№7304) 18 сентября 2018 года.

"Указанными изменениями предусматривается расширение перечня категорий лиц, пользующихся правом постановки на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории", – говорится в пояснительной записке к документу.

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