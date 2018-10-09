 Родители бойца, погибшего на Донбассе, просят суд взыскать с РФ 120 тысяч евро

"В обосновании требований истцы указали, что сын в период с 31 июля 2014 года участвовал в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в Донецкой области. 9 февраля 2015 года - трагически погиб, выехав вместе с двумя ранеными бойцами, фельдшером и водителем, с блокпоста в г. Дебальцево Донецкой области и не доехав до г. Бахмут (до 2016 года г. Артемовск)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.

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Родители просят взыскать моральный ущерб в размере 1969200 грн каждому, что является эквивалентом 60 000 евро по официальному курсу НБУ на день подачи этого иска.

"Сам факт гибели военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы 9 февраля 2015 в г. Дебальцево Донецкой области в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины установлен решением Полонского районного суда от 3 июля 2017 года. Общеизвестным является тот факт, пишут родители, что в феврале 2014 года началась военная агрессия Российской Федерации против Украины, в результате которой была аннексирована территория Автономной республики Крым, частично оккупированы территории Донецкой и Луганской областей Украины. В результате указанных событий было нарушено неотъемлемое право на жизнь их сына, повлекшее тяжкие моральные страдания истцам: душевная боль, потеря покоя, ощущение незащищенности и разочарования, потери смысла жизни и веры в будущее", - сообщают в суде.

Дело назначено к рассмотрению на 6 ноября 2018 года.

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