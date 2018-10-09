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 Сегодня в ПАСЕ поражение потерпела не только Россия, а и те, кто пытается ее "отмазывать", - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы поражение потерпела не только Российская Федерация, а и те, кто пытается ее "отмазывать" за нарушение основополагающих принципов международного права.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Решение против возвращения России в ПАСЕ является решением в пользу парламентских полномочий Совета Европы, его ценностей и принципов, как бы пафосно это ни звучало. Мы совместно отразили еще одну атаку. Это поражение не только России, но и тех, кто системно пытается ее "отмазывать", - заявил Климкин.

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Напомним, 9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

Источник: https://censor.net.ua/n3090516
 
   
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Пусть отдохнут до следующего поражения Сегодня в ПАСЕ поражение потерпела не только Россия, а и те, кто пытается ее "отмазывать", - Климкин - Цензор.НЕТ 9055
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня в ПАСЕ поражение потерпела не только Россия, а и те, кто пытается ее "отмазывать", - Климкин
 
 
 
 
 
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