 САП инициировала перевод рассмотрения дела мэра Одессы Труханова в другой город. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе САП на запрос издания "theБабель", передает Цензор.НЕТ.

Если Верховный Суд удовлетворит ходатайство САП, дело заберут из Малиновского районного суда Одессы, в который передали обвинительной акт, и передадут в другой.

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Собеседники "theБабеля" в САП опасаются, что Труханов попытается влиять на суд в Одессе.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

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15 февраля Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.

30 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу против Труханова.