 САП инициировала перевод рассмотрения дела мэра Одессы Труханова в другой город. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе САП на запрос издания "theБабель", передает Цензор.НЕТ.
Если Верховный Суд удовлетворит ходатайство САП, дело заберут из Малиновского районного суда Одессы, в который передали обвинительной акт, и передадут в другой.
Собеседники "theБабеля" в САП опасаются, что Труханов попытается влиять на суд в Одессе.
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.
15 февраля Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.
30 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу против Труханова.
Будущая поместная Украинская православная церковь только что получила томос об автокефалии
Він також зазначив, що "повідомлення, ніби "Томос вже є" - не відповідають дійсності, а інформаційно - шкідливі, бо після хвилі "перемоги" піде хвиля "зради", коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив".
То есть, судебная реформа тоже прошла успешно.
6-й арсенал військової частини А1479 вважається третім (!) складом в Україні за кількістю (!) боєприпасів після складів поблизу Балаклії і Калинівки, які вже вибухали минулого року. Призначенням усіх цих складів є зберігання боєприпасів, стрілецької зброї та засобів ближнього бою. А головним завданням особового складу військової частини поблизу Ічні є забезпечення боєготовності у будь-який час доби та будь-яких обставин. Задача не лише зберігати військове майно, а й гарантувати його належну якість та придатність до використання. У військовій частині на Чернігівщині з цим навряд чи впорались. Боєприпаси там зберігались на площі 682 гектари. А от дані про їх кількість суттєво різняться: відкриті джерела говорять: там було близько 130 тис. тонн боєприпасів. Від набоїв, стрілецької зброї до реактивних систем залпового вогню."