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Все про:Верховный Суд (647) Одесса (5179) Труханов Геннадий (150) САП (894)

 САП инициировала перевод рассмотрения дела мэра Одессы Труханова в другой город. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Верховный Суд изменить подсудность дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом говорится в ответе САП на запрос издания "theБабель", передает Цензор.НЕТ.

Если Верховный Суд удовлетворит ходатайство САП, дело заберут из Малиновского районного суда Одессы, в который передали обвинительной акт, и передадут в другой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханову и еще семерым фигурантам дела завода "Краян" вручили обвинительный акт

Собеседники "theБабеля" в САП опасаются, что Труханов попытается влиять на суд в Одессе.

САП инициировала перевод рассмотрения дела мэра Одессы Труханова в другой город 01

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Также читайте: НАБУ завершило расследование в отношении мэра Одессы Труханова

15 февраля Соломенский райсуд отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Труханова.

30 мая НАБУ и САП завершили расследование по делу против Труханова.

Источник: https://censor.net.ua/n3090515
 
 
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Невже крім харківської "Санта Барбари" , ще й одеська буде?
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Хернеса уже "осудили" и трухана ,тоже так "осудят".Эти бандиты для пети на фоне его рейтингов,лучшие друзья,которые и должны обеспечить ему перемогу на местах.Все в лучшем стиле северных соседей.
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Украина получила томос об автокефалии

Будущая поместная Украинская православная церковь только что получила томос об автокефалии
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Прекрасная новость...но цензор молчит может ждут когда Петя голос подаст.
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Да завтра твитеру и фейсу оппа.Вся шоколадная рать будет умирать от перемоги))).Ну и петя со всех каналов будет не слазить,с "личной" перемогой)))
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вибухи і жертви - то фігня , головне - Термос буде ...
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Ну теперь все наладиться,мацковские попы сами с..ться ,трухан сядет на пожизненное,склады перестанут рваться и т.д. и т.п.
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"Лише сьогодні (09.10) Екзархи Вселенського Патріарха відбули з Києва до Стамбулу. Завтра (10.10) звітуватимуть, лише після цього можливе обговорення питання Томосу", - написав Зоря.
Він також зазначив, що "повідомлення, ніби "Томос вже є" - не відповідають дійсності, а інформаційно - шкідливі, бо після хвилі "перемоги" піде хвиля "зради", коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив".
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Собеседники "theБабеля" в САП опасаются, что Труханов попытается влиять на суд в Одессе.

То есть, судебная реформа тоже прошла успешно. САП ініціювала переведення розгляду справи мера Одеси Труханова в інше місто - Цензор.НЕТ 2790
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Труханов це сепар, якого обрали. Суд в Одесі такий, як Ківаловська юридична Академія 🤔
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Труха кроме "Краяна" везде белый и пушистый? Начиная с бандитских разборок конца 1980-х и вербовки туда "торпед" (по нынешнему- "титушек")? И это тоже не о нём?

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"Чим особливі склади зброї на Чернігівщині
6-й арсенал військової частини А1479 вважається третім (!) складом в Україні за кількістю (!) боєприпасів після складів поблизу Балаклії і Калинівки, які вже вибухали минулого року. Призначенням усіх цих складів є зберігання боєприпасів, стрілецької зброї та засобів ближнього бою. А головним завданням особового складу військової частини поблизу Ічні є забезпечення боєготовності у будь-який час доби та будь-яких обставин. Задача не лише зберігати військове майно, а й гарантувати його належну якість та придатність до використання. У військовій частині на Чернігівщині з цим навряд чи впорались. Боєприпаси там зберігались на площі 682 гектари. А от дані про їх кількість суттєво різняться: відкриті джерела говорять: там було близько 130 тис. тонн боєприпасів. Від набоїв, стрілецької зброї до реактивних систем залпового вогню."
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСАП инициировала перевод рассмотрения дела мэра Одессы Труханова в другой город. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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