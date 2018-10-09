 Новый украинский вертолет показали на выставке в Киеве. ФОТО

На выставке "Оружие и безопасность-2018", открывшейся сегодня в Киеве, представили новый украинский вертолет МСБ-2 "Надія". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

"Надія" – продукт запорожского предприятия "Мотор-Сич". Над вертолетом работали 10 лет. Это вертолет легкого класса, но он может перевозить от 7 до 9 пассажиров. "Надія" сможет подниматься на высоту до 5000 метров. Дальность ее полета с основными баками – 730 километров.

Вертолет можно оснастить системой пожаротушения, оборудованием для медицинской эвакуации, оптико-электронными системами или поисковым прожектором.

Сейчас МСБ-2 "Надія" проходит сертификацию в Госавиаслужбе и Межгосударственном авиационном комитете. Сертификация должна завершиться до конца этого года.







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