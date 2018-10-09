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Все про:вертолет (538) выставка (320)

 Новый украинский вертолет показали на выставке в Киеве. ФОТО

Вертолет легкого класса "Надія" сможет подымать 7-9 пассажиров на высоту 5000 метров.

На выставке "Оружие и безопасность-2018", открывшейся сегодня в Киеве, представили новый украинский вертолет МСБ-2 "Надія". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Новый украинский вертолет показали на выставке в Киеве 01

"Надія" – продукт запорожского предприятия "Мотор-Сич". Над вертолетом работали 10 лет. Это вертолет легкого класса, но он может перевозить от 7 до 9 пассажиров. "Надія" сможет подниматься на высоту до 5000 метров. Дальность ее полета с основными баками – 730 километров.

Вертолет можно оснастить системой пожаротушения, оборудованием для медицинской эвакуации, оптико-электронными системами или поисковым прожектором.

Сейчас МСБ-2 "Надія" проходит сертификацию в Госавиаслужбе и Межгосударственном авиационном комитете. Сертификация должна завершиться до конца этого года.


Новый украинский вертолет показали на выставке в Киеве 02
Новый украинский вертолет показали на выставке в Киеве 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3090514
 
   
 Топ комментарии
 
Майбутня помісна Українська православна церква щойно отримала томос про автокефалію
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А навіщо тоді аваков закупив гвинтокрили у Франції?
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Вот это родные еб@нища доктора Мишкина. Понятно, что после такого "солсберецкий" шпиль 123 метра - это нечто запредельное. Кстати, на фото - это и есть тот самый "русский мир", который они пытаются нести в Украину, страны Балтии, Западную Европу.

Новый украинский вертолет показали на выставке в Киеве - Цензор.НЕТ 15
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Совет форумчанПравила форума
 
Молодцы. Скорей разрабатывайте основной ударный вертолет.
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Эта "новость" на этом сайте всплывает уже раз 5 за последние 4 года, как только какая я то выставка так и "изобретают". Ну вот така я ж новость за 2016 год
https://oleg-leusenko.livejournal.com/4270632.html
вот за 2014

http://ipress.ua/ru/news/voennie_provely_yspitanyya_modernyzyrovannogo_vertoleta_my2_97714.html
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Это, ребята, Богуслаев, Герой Украины. Потому и вертолетик раскрашен в цвета роисского флага. Вы поищите в интернете его телеканал "Алекс" - много интересного узнаете. Не "НьюсВан", но тоже не хило ... На прошлой неделе, например, лукавый поп Лука, Мелитопольско-Запорожский архирей, вещал на богуслаевском "Алексе" на счет губительности автокефалии Украинской церкви... Плохо вы знаете этого падлу....
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А навіщо тоді аваков закупив гвинтокрили у Франції?
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Потому что они сейчас нужны. А эта машина первое детище отечественных вертолетостроителей и обязательно будут присутствовать так называемые "детские болезни". Сам потом орать будешь зачем его купили!
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Это детище - это усовершенствованный Ми-2. Практически все пилоты вертолетов с него начинали.
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Да, 20 лет вертолеты для мусоров были не нужны, а сейчас - позарез нужны.
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в приусах кофе пили, в мициках пили, а айрбасах не пили)
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Для чего они нужны ну прям сейчас? Жопы генеральские возить?
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Ну не только Аваков жопу рвал за этот контракт, но и Порубий лоббировал голосование в Раде. А как урвать денежек по-быстрому, только закупив что-то "нужное, значимое", а влаживая в Мотор-Сич быстро и не привлекая внимания нельзя урвать бабки по-быстрому, ну а так гоп-стоп и вертолеты куплены.
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Майбутня помісна Українська православна церква щойно отримала томос про автокефалію
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Восхвалим бога нашего Исуса Христа. Дай нам боже сил и надхнення побороти зовнишного и внутрошного ворога!
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Цензор пiдтвердження буде? Вже не менше 20 хвилин минуло як мiнiмум
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и что это дало??цены снизились.доллар упал.Война закончилась.складыперестали взрывать.корупцию победили????????в Бога нужно верить душой и для себя а не попам бабло носить
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сектанты упц, которые курят и на пасху святят водку, с вами не согласны.
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А кто водку святит? Новий український гвинтокрил показали на виставці в Києві - Цензор.НЕТ 3585
Хотел бы я видеть как бы вы у нас на Закарпатье в церкви такой кошик принесли...
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киевская область. и водку святили, и вино.
люди дураки, попу и его прислуге пофиг, на место никого не ставят и водку освятят,, по 20 раз за ночь с колокольчиком возле тебя пробегут.
посмотрев на этот разврат, уже 10 лет не хожу на это сборище
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Ви зрівняли набожне Закарпаття із тисячолітніми традиціями з Київською областю, де комуняки церкви взривали, ікони на табурети різали і голодомором винищили сотні тисяч?
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Что это дало. Да по сути НОЛЬ. Обнулило "тысячелетнюю историю" московской церкви. И то что они кричали что будто они оплот православия, а по сути сектанты-еретики.
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православие вообще то зародилось в Византии (Римской империи)каким боком орда??
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Они вообще самозванцы и томоса у них нет. Живьем брать демонов.
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Розмовляти з кацапом про Бога, все одно що з проституткою про дівочу цноту..
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Это таки историческое событие! Очень рада.
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Сьогодні (09.10) Екзархи Патріарха відбули з Києва. Завтра (10.10) звітуватимуть, лише після цього можливе обговорення питання Томосу. Тому повідомлення, ніби «Томос вже є» - не відповідають дійсності
Боролися за автокефалію 100 років - тож можемо ще трохи побути стриманими!
Yevstraty Zoria - Архієпископ Чернігівський, речник Київської Патріархії
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Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на джерела в АП.
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Не вірте всьому написаному. Дуже багато провокацій. Інформаційну війну проти України ніхто не скасовував. Не підганяйте події. Наберіться терпіння і все буде томос.
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"Лише сьогодні (09.10) Екзархи Вселенського Патріарха відбули з Києва до Стамбулу. Завтра (10.10) звітуватимуть, лише після цього можливе обговорення питання Томосу", - написав Зоря.
Він також зазначив, що "повідомлення, ніби "Томос вже є" - не відповідають дійсності, а інформаційно - шкідливі, бо після хвилі "перемоги" піде хвиля "зради", коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив".
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мусорам западло на таких летать(( "Надія", извини, подвинься.
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теперь найдите инвестора который поведётся на наши вертолёты если мы сами покупаем на лярды у франции.
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За 10 лет собрать один вертолет. Це перемога. Новый украинский вертолет показали на выставке в Киеве - Цензор.НЕТ 3743
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Вот это родные еб@нища доктора Мишкина. Понятно, что после такого "солсберецкий" шпиль 123 метра - это нечто запредельное. Кстати, на фото - это и есть тот самый "русский мир", который они пытаются нести в Украину, страны Балтии, Западную Европу.

Новый украинский вертолет показали на выставке в Киеве - Цензор.НЕТ 15
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Там еще железная дорога есть узкоколейная! Новий український гвинтокрил показали на виставці в Києві - Цензор.НЕТ 4670
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Такое чувство, что у него на родине Новичок с самолета распыляли...
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Один маленький нюанс, это село расположено в таких местах, где люди вообще жить не должны!
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Мені не подобаються кольори-кацапські.
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Это французские! А, вообще, молодец. Нех триколор использовать.
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А как по мне, на флаг Тайланда больше похоже...
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Джон Сміт
23 год ·
Я рекомендую всем изучать историю повстанческой борьбы 20-х годов. Особенно ту ее часть, как рашисты уничтожали это повстанческое движение (напр по этой теме:
"Операція "Заповіт". Чекістська справа №206" - Роман Коваль). Рекомендую изучать потому, что когда читаешь, начинаешь понимать, как хитро враг действовал. Вообще когда видишь как эти наши сотни и тысячи отличных ребят постепенно погибали, становится очень жаль.Так вот когда вы изучите этот период нашей истории, вы четко и ясно поймете, что привело к поражению.
Многие из повстанцев спохватились после первых ленинских продразверсток, ушли в подполье начали организовываться в отряды и бороться с лапотной сволочью.
Но игра уже была проиграна. Враг уже был в доме. Он уже развернул свой государственный и силовой аппарат на нашей территории, а наш государственный и силовой аппарат на этой территории был ликвидирован и действуя заграницей утратил возможность быстро оценивать ситуацию и принимать оперативные решения. А дальше уже было делом времени. Внедренные в среду повстанцев провокаторы были людьми далеко не глупыми. Они оценивали обстановку быстрее, поняли, что повстанческое движение ждет действий из-за кордона готовое к всеукраинскому восстанию. И агенты быстро перехватывали инициативу, сами начали организовывать это восстание. Тех, отаманов, что им не доверяли, дискредитировали и отодвигали, доверившихся купили на идею, а потом организовали съезд отаманов, на котором всех и повязали.
Повстанческое движение лишилось ярких лидеров. Оно, конечно, не сошло на нет сразу, но уже стало слабее, чем до того. А потом еще слабее, и еще, и Голодомор.
Так вот корень поражения был не в том, что доверились провокаторам "Гамалию" и "Заверюхе". Корень был вот тогда - в 18-19-20м, когда потеряли свою УНР. Плохую державу, которая всем не нравилась. Тогда, точно так же как и сейчас, было полно сволочи среди политикума, которые валили единую систему (во время войны!) под красивыми лозунгами, точно как и сейчас играли на комплексах населения, рассказывали, что "Генеральний секретаріат зветься так бо там самі генерали", что Скоропадский - царский генерал и олигарх, и тд. Чуваки начали скидать друг друга, переключились на борьбу внутри, вместо работы на усиление государства и армии, и в итоге рашисты воспользовались развалом.
Потом все эти хорошие ребята пошли в леса, где и полегли.
А началось с развала системы.
Сейчас мы к счастью проскочили опасный этап, когда нас могли свалить в перевороты. Попытки раскачать "100500 майдан" с 2014-го по 2017-й провалились. Но теперь рашисты целятся на смещение верхушки Украины путем выборов. Привести на их место более слабых лидеров, которых можно купить и шантажировать. А заодно усиление позиций своей пятой колонны.
Если им это удастся, то более слабые лидеры будут давать больше поводов для зрады и так по новой.
Мы должны понимать, что наш выбор в 2019-м очень важен. Правильный выбор в 2019м это сразу приближающаяся победа. Сейчас в Кремле последняя надежда - выборы в Украине. Когда же и тут будет провал, переворот может произойти уже в самом Кремле.
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Если мы сделаем правильно, мы выиграем. Если выберем юлю, дадим шанс врагу. И война затянется еще на 10 лет.
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А шо Жуля уже и вам газ по гривне обещает? Во мегера... всюду успевает.
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В данном случае лишь докопипастил то, что не влезло.
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А ми французів виручили,у них купили.Патамушта крєпкіє хазяйственікі...
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шось мені цей гвинтокрил нагадує, треба погуглити))) !
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Это для лохопедин. Для нормальных чуваков - французские «Эйрбасы».
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А вообще-то уму непостижимо! Те же французские бюджетники катаются, летают и плавают исключительно на всём французском.
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Ви його спеціально розфарбували у "триколор" ???
ІДІОТИ.
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це не триколор! це прапор Таїланду! Тільки не питайте чому
Новий український гвинтокрил показали на виставці в Києві - Цензор.НЕТ 6642
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це тобі кацап не Армату з фанери лобзиком вирізати!
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Дурак? Там только рос герба не хватает,а так даже по дизайну видно кто клепал это Г...
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Є медичний варіант? Чому не закупити сотню? Підтримати завод, нарешті створити санавіацію?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНовый украинский вертолет показали на выставке в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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