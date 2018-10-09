 Новый украинский вертолет показали на выставке в Киеве. ФОТО

На выставке "Оружие и безопасность-2018", открывшейся сегодня в Киеве, представили новый украинский вертолет МСБ-2 "Надія". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
"Надія" – продукт запорожского предприятия "Мотор-Сич". Над вертолетом работали 10 лет. Это вертолет легкого класса, но он может перевозить от 7 до 9 пассажиров. "Надія" сможет подниматься на высоту до 5000 метров. Дальность ее полета с основными баками – 730 километров.
Вертолет можно оснастить системой пожаротушения, оборудованием для медицинской эвакуации, оптико-электронными системами или поисковым прожектором.
Сейчас МСБ-2 "Надія" проходит сертификацию в Госавиаслужбе и Межгосударственном авиационном комитете. Сертификация должна завершиться до конца этого года.
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/4270632.html
вот за 2014
http://ipress.ua/ru/news/voennie_provely_yspitanyya_modernyzyrovannogo_vertoleta_my2_97714.html
Хотел бы я видеть как бы вы у нас на Закарпатье в церкви такой кошик принесли...
люди дураки, попу и его прислуге пофиг, на место никого не ставят и водку освятят,, по 20 раз за ночь с колокольчиком возле тебя пробегут.
посмотрев на этот разврат, уже 10 лет не хожу на это сборище
Боролися за автокефалію 100 років - тож можемо ще трохи побути стриманими!
Yevstraty Zoria - Архієпископ Чернігівський, речник Київської Патріархії
Він також зазначив, що "повідомлення, ніби "Томос вже є" - не відповідають дійсності, а інформаційно - шкідливі, бо після хвилі "перемоги" піде хвиля "зради", коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив".
23 год ·
Я рекомендую всем изучать историю повстанческой борьбы 20-х годов. Особенно ту ее часть, как рашисты уничтожали это повстанческое движение (напр по этой теме:
"Операція "Заповіт". Чекістська справа №206" - Роман Коваль). Рекомендую изучать потому, что когда читаешь, начинаешь понимать, как хитро враг действовал. Вообще когда видишь как эти наши сотни и тысячи отличных ребят постепенно погибали, становится очень жаль.Так вот когда вы изучите этот период нашей истории, вы четко и ясно поймете, что привело к поражению.
Многие из повстанцев спохватились после первых ленинских продразверсток, ушли в подполье начали организовываться в отряды и бороться с лапотной сволочью.
Но игра уже была проиграна. Враг уже был в доме. Он уже развернул свой государственный и силовой аппарат на нашей территории, а наш государственный и силовой аппарат на этой территории был ликвидирован и действуя заграницей утратил возможность быстро оценивать ситуацию и принимать оперативные решения. А дальше уже было делом времени. Внедренные в среду повстанцев провокаторы были людьми далеко не глупыми. Они оценивали обстановку быстрее, поняли, что повстанческое движение ждет действий из-за кордона готовое к всеукраинскому восстанию. И агенты быстро перехватывали инициативу, сами начали организовывать это восстание. Тех, отаманов, что им не доверяли, дискредитировали и отодвигали, доверившихся купили на идею, а потом организовали съезд отаманов, на котором всех и повязали.
Повстанческое движение лишилось ярких лидеров. Оно, конечно, не сошло на нет сразу, но уже стало слабее, чем до того. А потом еще слабее, и еще, и Голодомор.
Так вот корень поражения был не в том, что доверились провокаторам "Гамалию" и "Заверюхе". Корень был вот тогда - в 18-19-20м, когда потеряли свою УНР. Плохую державу, которая всем не нравилась. Тогда, точно так же как и сейчас, было полно сволочи среди политикума, которые валили единую систему (во время войны!) под красивыми лозунгами, точно как и сейчас играли на комплексах населения, рассказывали, что "Генеральний секретаріат зветься так бо там самі генерали", что Скоропадский - царский генерал и олигарх, и тд. Чуваки начали скидать друг друга, переключились на борьбу внутри, вместо работы на усиление государства и армии, и в итоге рашисты воспользовались развалом.
Потом все эти хорошие ребята пошли в леса, где и полегли.
А началось с развала системы.
Сейчас мы к счастью проскочили опасный этап, когда нас могли свалить в перевороты. Попытки раскачать "100500 майдан" с 2014-го по 2017-й провалились. Но теперь рашисты целятся на смещение верхушки Украины путем выборов. Привести на их место более слабых лидеров, которых можно купить и шантажировать. А заодно усиление позиций своей пятой колонны.
Если им это удастся, то более слабые лидеры будут давать больше поводов для зрады и так по новой.
Мы должны понимать, что наш выбор в 2019-м очень важен. Правильный выбор в 2019м это сразу приближающаяся победа. Сейчас в Кремле последняя надежда - выборы в Украине. Когда же и тут будет провал, переворот может произойти уже в самом Кремле.
ІДІОТИ.