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 Участники масштабного ДТП в Харькове Зайцева и Дронов подали ходатайства о проведении повторных экспертиз

Киевский райсуд Харькова, где слушают дело о ДТП на улице Сумской в центре Харькова 18 октября 2017 года, принял к сведению ходатайства адвокатов о проведении повторных экспертиз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказали в суде.

"На суде присутствуют Елена Зайцева - водитель автомобиля Lexus и Геннадий Дронов - водитель авто Volkswagen Touareg, их адвокаты, а также представители потерпевших. Адвокаты Зайцевой и Дронова подали ходатайства о проведении повторных экспертиз, так как, по их мнению, экспертизы проведены не в полном объеме. В частности, по словам Сергея Перепелицы, адвоката Дронова, скорость движения Lexus на границе перекрестка, где произошла авария, официально не установлена, несмотря на видеозаписи. В то же время, Евгений Мельниченко, адвокат Зайцевой, просит предоставить все видео патрульных - не только с места ДТП", - отметили в суде.

Следующее заседание суда назначено на 16 октября в 14:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове. ФОТО

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также читайте: Суд продлил арест участникам харьковского ДТП Зайцевой и Дронову

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3090512
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро сама зайцева зі справи щезне..
Лишиться один Дронов..
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Нельзя допускать проведение следственного эксперимента. Может погибнуть много народу
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и даже готова насцать целое ведро
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Скоро сама зайцева зі справи щезне..
Лишиться один Дронов..
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Ну Дронов, как истинный джентльмен , должен уступить даме место...на свободе.
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з якого дива ?
винна в сертях особа має понести справедливе покарання.
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Бабло побєждаєт зло. Если дама и получит какое-то наказание, то точно не "справедливое" Они сейчас всеми правдами-неправдами пытаются затягивать следствие, чтоб бедная девочька не ранила свой глубокий внутренний мир,попав на зону. А наш самыйгуманныйвмиресуд свою роботу знает, несколько пачек сфотографиями мертвых президентов, и бедняшка снова может начать свой путь к успеху.
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так я не понял, уже нормально бабла занесли ? или еще надо ?
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Приехали.
Ходатайство удовлетворят и все.
Наркоты нет.
Алкоголя нет.
Свидетельств превышения скорости и движения на запрещающий сигнал, нет.
Можно отпускать, не забыв выплатить компенсацию, за проведенное в СИЗО время.
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Скандальная украинская блогер из Крыма Лиза Богуцкая стала участником смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Об этом активистка сама написала в Facebook 9 октября. Она отметила, что авария произошла вечером 8 октября.

"Проезжая по своей полосе на зеленый сигнал светофора, я сбила человека, который решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Перед моей машиной он побежал. Я увидела его поздно", - сообщила она.

Богуцкая отметила, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.

"Он был сильно выпивший, это видно даже на видео, снятом с регистратора свидетеля ДТП. Следом за мной ехал врач-реаниматолог. Он немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, пока я вызывала скорую. Через минуту подбежал еще один врач. Сердце пострадавшего они завели. А ночью он умер в больнице", - написала она.
Позже женщина написала в комментариях: "Я его видела только на дороге. По всему понимала, что он не выживет".

Также блогер уточнила, что сбитый ею мужчина проходит как неопознанный.

Богуцкая заверила, что сотрудничает со следствием и разыскивает родственников погибшего. О том, где именно произошла авария, она не сообщила, отметив, что никаких интервью журналистам пока не дает.

Напомним, что в марте нынешнего года Лиза Богуцкая уже попадала в ДТП в Киеве. Авария произошла, когда блогерша направлялась вместе со сторонниками экс-главы Грузии Михеила Саакашвили к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Немає такого міста "Харкьова" в Україні..
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Зайка готова даже повторно кровь сдать в нужном количестве!
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Нельзя допускать проведение следственного эксперимента. Может погибнуть много народу
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если нада для экспиртизы- то насцыт зараз цельное ведро и эксперты подтвердят
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уже и автошколу привлекают, скоро пешеходной зебре огласят подозрение...
не ту страну назвали "гондурасом" Учасники масштабної ДТП у Харкові Зайцева і Дронов подали клопотання про проведення повторних експертиз - Цензор.НЕТ 1795
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Эта шмара вообще в СИЗО или на фазенде?
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"Ссут" все одно їх виправдає (штраф призначить). Єдина надія, що хтось з родичів загиблих виявиться Людиною і лусне гидоту маслиною.
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Дронов- агент кремля. Зайцева- торговый потрнер. Тут все ясно. Да соя?
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Че она тоже под наркотой 6-рых завалила? Чет какие то соефые суды и прокурвы не очень. Да соя?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастники масштабного ДТП в Харькове Зайцева и Дронов подали ходатайства о проведении повторных экспертиз
 
 
 
 
 
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