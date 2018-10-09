 Участники масштабного ДТП в Харькове Зайцева и Дронов подали ходатайства о проведении повторных экспертиз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказали в суде.
"На суде присутствуют Елена Зайцева - водитель автомобиля Lexus и Геннадий Дронов - водитель авто Volkswagen Touareg, их адвокаты, а также представители потерпевших. Адвокаты Зайцевой и Дронова подали ходатайства о проведении повторных экспертиз, так как, по их мнению, экспертизы проведены не в полном объеме. В частности, по словам Сергея Перепелицы, адвоката Дронова, скорость движения Lexus на границе перекрестка, где произошла авария, официально не установлена, несмотря на видеозаписи. В то же время, Евгений Мельниченко, адвокат Зайцевой, просит предоставить все видео патрульных - не только с места ДТП", - отметили в суде.
Следующее заседание суда назначено на 16 октября в 14:00.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Лишиться один Дронов..
винна в сертях особа має понести справедливе покарання.
Ходатайство удовлетворят и все.
Наркоты нет.
Алкоголя нет.
Свидетельств превышения скорости и движения на запрещающий сигнал, нет.
Можно отпускать, не забыв выплатить компенсацию, за проведенное в СИЗО время.
Об этом активистка сама написала в Facebook 9 октября. Она отметила, что авария произошла вечером 8 октября.
"Проезжая по своей полосе на зеленый сигнал светофора, я сбила человека, который решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Перед моей машиной он побежал. Я увидела его поздно", - сообщила она.
Богуцкая отметила, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.
"Он был сильно выпивший, это видно даже на видео, снятом с регистратора свидетеля ДТП. Следом за мной ехал врач-реаниматолог. Он немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, пока я вызывала скорую. Через минуту подбежал еще один врач. Сердце пострадавшего они завели. А ночью он умер в больнице", - написала она.
Позже женщина написала в комментариях: "Я его видела только на дороге. По всему понимала, что он не выживет".
Также блогер уточнила, что сбитый ею мужчина проходит как неопознанный.
Богуцкая заверила, что сотрудничает со следствием и разыскивает родственников погибшего. О том, где именно произошла авария, она не сообщила, отметив, что никаких интервью журналистам пока не дает.
Напомним, что в марте нынешнего года Лиза Богуцкая уже попадала в ДТП в Киеве. Авария произошла, когда блогерша направлялась вместе со сторонниками экс-главы Грузии Михеила Саакашвили к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.
За раз будет два ведра.
не ту страну назвали "гондурасом"