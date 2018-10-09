 Чиновников с двойным гражданством нельзя привлечь к ответственности, их можно только проверить на доступ к гостайне, - СБУ

Служба безопасности Украины не может привлечь к ответственности государственных служащих и чиновников с двойным гражданством, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя информацию с сайта "Миротворец" о том, что более 300 госслужащих и чиновников в Закарпатской области имеют венгерские паспорта.

Отвечая на вопрос, примет ли Служба безопасности меры в связи с двойным гражданством этих чиновников, она сказала: "А у нас есть в законодательстве ответственность за двойное гражданство?".

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На уточняющее замечание, что речь идет не о рядовых гражданах, а о государственных служащих, пресс-секретарь СБУ отметила: "Мы в рамках своей компетенции можем их лишить доступа к гостайне, если они являются ее носителями. Все".

Вместе с тем Гитлянская добавила, что СБУ проведет проверку этих должностных лиц на предмет доступа к государственной тайне.

Напомним, сайт "Миротворец" опубликовал список госслужащих и чиновников из Закарпатской области, которые получили паспорта Венгрии. В список включено более 300 фамилий. Список составили за две недели работы офиса "Миротворца" в Закарпатской области.

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