 Чиновников с двойным гражданством нельзя привлечь к ответственности, их можно только проверить на доступ к гостайне, - СБУ

Служба безопасности Украины не может привлечь к ответственности государственных служащих и чиновников с двойным гражданством, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя информацию с сайта "Миротворец" о том, что более 300 госслужащих и чиновников в Закарпатской области имеют венгерские паспорта.
Отвечая на вопрос, примет ли Служба безопасности меры в связи с двойным гражданством этих чиновников, она сказала: "А у нас есть в законодательстве ответственность за двойное гражданство?".
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На уточняющее замечание, что речь идет не о рядовых гражданах, а о государственных служащих, пресс-секретарь СБУ отметила: "Мы в рамках своей компетенции можем их лишить доступа к гостайне, если они являются ее носителями. Все".
Вместе с тем Гитлянская добавила, что СБУ проведет проверку этих должностных лиц на предмет доступа к государственной тайне.
Напомним, сайт "Миротворец" опубликовал список госслужащих и чиновников из Закарпатской области, которые получили паспорта Венгрии. В список включено более 300 фамилий. Список составили за две недели работы офиса "Миротворца" в Закарпатской области.
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"це Україна , синку .." (с)
І Конституція в нас така ж чудова - наприклад , Україна унітарна держава з автономною республікою Крим ...
Это вы о ком?
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Так посмотри хоть раз заседание Верховной Рады, там воровская малина каждый день!
Ты удивляешься, что воры пишут такие законы?
Какую "родину" будет защищать "гражданин" с двойным и тройным гражданством?...
- застрелить.
Пoрохoботы регулярно недовольны, что зрадoфилы разгоняют зраду и создают картинку для кремля. Странно, что они ни разу не возмутились тем, что картинку для кремля создают криворукие воры у власти. И эту картинку видно из космоса
Просто предыдущие были такими же ущербными для Украины и только ВБ и ежи с переселенкой довольны и радуются.
1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що
виключає можливість існування громадянства
адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин
України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав,
то у правових відносинах з Україною він визнається лише
громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України,
то у правових відносинах з Україною він визнається лише
громадянином України;
О чем вообще речь, хватит эти споры... это вопрос к депутатам, почему такой закон?
Невже це вам не відомо?
Так что? Андрею Полтаве надо начинать сбор голосов под петицию, что бы такой закон в Украине был?
Или как ?!!!!!
А поки що, хіба що пики бити залишається.
создали законы "под себя", согласно которым никто не несет никакой
ответственности за наличие у него иностранных паспортов... По скольку их у
каждого из «народных списочных депутатов" и у деятелей администрации президента?
Удивляются, что
всё Закарпатье венгерское…
Тут глухота - не помеха...