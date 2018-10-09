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 Политика Украины, Общество
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Все про:Венгрия (714) паспорт (637) СБУ (12892) Гитлянская (142)

 Чиновников с двойным гражданством нельзя привлечь к ответственности, их можно только проверить на доступ к гостайне, - СБУ

В ведомстве подчеркивают, что в Украине нет ответственности за двойное гражданство.

Служба безопасности Украины не может привлечь к ответственности государственных служащих и чиновников с двойным гражданством, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя информацию с сайта "Миротворец" о том, что более 300 госслужащих и чиновников в Закарпатской области имеют венгерские паспорта.

Отвечая на вопрос, примет ли Служба безопасности меры в связи с двойным гражданством этих чиновников, она сказала: "А у нас есть в законодательстве ответственность за двойное гражданство?".

Также на Цензор.НЕТ: Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

На уточняющее замечание, что речь идет не о рядовых гражданах, а о государственных служащих, пресс-секретарь СБУ отметила: "Мы в рамках своей компетенции можем их лишить доступа к гостайне, если они являются ее носителями. Все".

Вместе с тем Гитлянская добавила, что СБУ проведет проверку этих должностных лиц на предмет доступа к государственной тайне.

Напомним, сайт "Миротворец" опубликовал список госслужащих и чиновников из Закарпатской области, которые получили паспорта Венгрии. В список включено более 300 фамилий. Список составили за две недели работы офиса "Миротворца" в Закарпатской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отношения с Венгрией не должны влиять на сотрудничество Украины с ЕС и НАТО, - руководитель Бюро национальной безопасности Польши

Источник: https://censor.net.ua/n3090511
 
 
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 Топ комментарии
 
Чиновников с двойным гражданством нельзя привлечь к ответственности, их можно только проверить на доступ к гостайне, - СБУ - Цензор.НЕТ 5864 - заборона є , а відповідальності нема ?!

"це Україна , синку .." (с)
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не должно быть сейчас в нашей стране, чиновников с двойным гражданством!...
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значит нужен законопроект, который бы позволил выкинуть с должностей всех у кого двойное гражданство, особенно рашистское.
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не должно быть сейчас в нашей стране, чиновников с двойным гражданством!...
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- заборона є , а відповідальності нема ?!

"це Україна , синку .." (с)
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Да все норм - например, есть Конституция Украины, но нет ответственности за ее нарушение...)
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Супер ! Країна Чудес просто ...
І Конституція в нас така ж чудова - наприклад , Україна унітарна держава з автономною республікою Крим ...
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ЭТО ЧМО ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛОЖИЛО ЧТО ТАКИХ ЧИНОВНИКОВ МОЖНО ПРОСТО УВОЛИТЬ
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Кто разрешил в Украине двойное гражданство?...
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А что не запрещено у нас на Украине разрешено. Вот почему депутаты не приняли закон за 25 лет вот это вопрос уже к депутатам. Походу они сами там с двойным гражданством. Вот проскочило что у Тивошенко вобще 3 Украина, РФ и Израиль!
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В Украине действительно очень хитрые законы которые при надобности можно интерпретировать как заблагорассудится. Например есть закон запрещающий двойное гражданство но нет ответственности за нарушение,но есть ещё один хитрый закон разрешающий второе гражданство. Вот как это возможно? Как вообще это понять без бутылки? Двойное запрещено а второе разрешено !!!!! И третье и десятое разрешено а двойное запрещено!!! Абсурд?! Да безусловно но этот абсурд существует в Украине и исключать его никто не собирается.
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Виктор Азовцев b465a5d8 Вот как это возможно? Как вообще это понять без бутылки?

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Так посмотри хоть раз заседание Верховной Рады, там воровская малина каждый день!
Ты удивляешься, что воры пишут такие законы?
Чиновників із подвійним громадянством не можна притягнути до відповідальності, їх можна тільки перевірити на доступ до держтаємниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 3512
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а что ? чиновников можно привлечь вобще, впринципе ? вот это новость !
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значит нужен законопроект, который бы позволил выкинуть с должностей всех у кого двойное гражданство, особенно рашистское.
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вітання від улюбленця Пороха , пана Труханова ...
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Так вот скажи это депутатам они тут гебельс ТВ закрыть не могут!
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СБУ, повторите для МИД пожалуйста, а то они кричат на каждом углу что это "незаконно"
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Обязанность гражданина - Родину защищать...
Какую "родину" будет защищать "гражданин" с двойным и тройным гражданством?...
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ту в которой ему больше нравится жить, и скорее всего это не Украина.
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От Гитлянской до Гитлеровской отделяют лишь несколько буковок. Но каких!
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Как я и говорил, но все почему то прицепились именно к закарпатским венграм
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Чиновников с двойным гражданством нельзя привлечь к ответственности, их можно только...

- застрелить.
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Baska‏ @baskaGARNA 5 ч.5 часов назад

Пoрохoботы регулярно недовольны, что зрадoфилы разгоняют зраду и создают картинку для кремля. Странно, что они ни разу не возмутились тем, что картинку для кремля создают криворукие воры у власти. И эту картинку видно из космоса
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вони "обурюються" лише тим , на що їм вкажуть їх куратори ...
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Я предлагаю данное заявление засчитать 145 рэформой.
Просто предыдущие были такими же ущербными для Украины и только ВБ и ежи с переселенкой довольны и радуются.
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Зато можно изменить законы, и привлечь таких чиновников к ответственности...была бы политическая воля на это...
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Закон Украины, про гражданство, в принципе разрешает двойное гражданство, во второй статье, пункт первый:
1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що
виключає можливість існування громадянства
адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин
України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав,
то у правових відносинах з Україною він визнається лише
громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України,
то у правових відносинах з Україною він визнається лише
громадянином України;

О чем вообще речь, хватит эти споры... это вопрос к депутатам, почему такой закон?
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Дійсно, що відповідальності СБУ за подвійне громадянство нема, окрім доступу до державної таємниці. Треба змінювати закон про громадянство.
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Да его не то что менять, он антиконституционный, а значит не действующий, просто никому нет дела до него.
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Антиконституційний, якщо так його визначив визнав Конституційний суд.
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А кто то из депутатов обращался в суд? А без обращения суд не рассматривает ничего.
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Правильно, не розглядає. Бо якщо закон ніким не оскаржується, то він є чинним і відповідним усім вимогам
Невже це вам не відомо?
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Мне то как раз известно, а вот депутатам нет, по ст. 8 конституции все законы должны соответствовать конституции и они этого не знают, либо умышленно не выполняют свой конституционный долг, включая всех президентов с 2001 года.
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почему антиконституционный? там слово в слово как в конституции
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Тогда давайте смело скажем, что у нас законом про гражданство допускается многогражданство и прекратим эту спекуляцию... и извинимся перед венграми, главу МИД отправим в отставку.
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ну да, почему бы не извиниться перед венграми и прекратить истерию в СМИ? по моему разумный вариант
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"В ведомстве подчеркивают, что в Украине нет ответственности за двойное гражданство." (с)

Так что? Андрею Полтаве надо начинать сбор голосов под петицию, что бы такой закон в Украине был?
Или как ?!!!!!

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Нехай починає, думаю швидко зберемо.
А поки що, хіба що пики бити залишається.
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Барыжные власти
создали законы "под себя", согласно которым никто не несет никакой
ответственности за наличие у него иностранных паспортов... По скольку их у
каждого из «народных списочных депутатов" и у деятелей администрации президента?
Удивляются, что
всё Закарпатье венгерское…
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Пациенты из клиники: картавые, заикуватые, глухонемые, клептоманы, шизофреники со справками,наркоманы,судимые.Это состав нашей власти.Ну а отсюда и взрывы.
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К своим доходам у них ухо востро!...
Тут глухота - не помеха...
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А от цікаво,якби в раді копнути,скільки там таких же козлів з паспортами інших держав знайдеться? Тільки це нікомцу і нах не потрібно...
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"B Украине нет ответственности за двойное гражданство (гражданство страны агрессора)", - СБУ. Половина чиновников в Украине имеет российское гражданство во время войны с Россией. Такого точно нет нигде в мире. Украина уникальная страна поэтому все время проигрывает. Главное, чтобы все не закончилось, как в 1918 -1933.
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Наша страна в надёжных руках. Закон есть? Есть. Что ВНУТРИ ведомства мешает наполнить его ответственностью? Ничего не мешает. Т.е. когда Вам нужно вы приписываете все необходимые процедуры. И так поступают все ведомства. Внутри ваших ТОШНИЛОВОК можно принять ЛЮБЫЕ законопроекты наполняющие смыслом Закон Украины про гражданство. Как то так . Импотенты.
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Чинушам с двойным гражданством надо в нагрузку давать еще и третье - в ближайшем сортире.
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Поэтому депутаты всех созывов не хотели менять закон, а точнее пишут все законы для себя и своих близких.
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Хоть депутаты и со справками, но под себя, любимых, гадить не будут.
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Законами которые принимала быдло-элита все 27 лет для своего комфортного ограбления Украины навести порядок в Украине нельзя - это однозначно. Поэтому Третий Майдан и резня народом Украины казнокрадов и оборотней неотвратима!
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А в миротворец их внести можно как Закорпатцев?
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Какое-то зазеркалье получается............🙁
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а тех кто проверку профтыкал и допустил их в чиновники можно выепать ?
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Ответственности, как уголовной, так и административной, в рамках компетенции (подследственности) СБУ - нет. А потеря гражданства согласно ст. 19 Закона Украины "О гражданстве Украины" - есть.
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да в самом сбу-половина с двойным гражданством,
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Ну раз нет. То пожалуюй и я от паспорта ЕС не откажушь.
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Тю. А чомусь вважалось шо мати паспорт другої країни крім своєї неможна. А воно он як. Дурять наш народ,ой як дурять.Значить я спокійно можу заімєть ще й паспорт Швейцарії. І це буде законно.
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А ещё в упомянутых чиновников СБУ-шникам не лишнее поинтересоваться насчёт прайса за иностранный паспорт - а то мало ли как там дальше «карта ляжет».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧиновников с двойным гражданством нельзя привлечь к ответственности, их можно только проверить на доступ к гостайне, - СБУ
 
 
 
 
 
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