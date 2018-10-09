 Денисова потребовала от Москалькой официальную информацию о состоянии Сенцова и Балуха. ДОКУМЕНТ

"Не знаю, почему у РФ не получается установить простой факт: голодает украинец или нет. Противоречивая информация была еще утром пятницы, но чиновники агрессора не могут ни подтвердить ее окончательно, ни опровергнуть уже 5 день. Требую от Татьяны Москальковой предоставить официальную информацию относительно голодания и самочувствие Олега Сенцова с подтверждением соответствующими документами", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Денисовой, опубликованное в Facebook.

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Она также пишет, что Владимир Балух после 205 дней голодовки приостановил свой протест.

"Такое решение украинец принял на время этапирования в колонию. Крымчанин также отметил, что использовал "последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намека на честь". Владимира перевезут в РФ для отбывания наказания. Настораживает то, что политзаключенный отказался и в дальнейшем принимать тюремную пищу, а также носить одежду осужденных", - отметила украинский омбудсмен.

И потребовала от Татьяны Москальковой безотлагательно проинформировать о действительном состоянии здоровья Владимира Балуха. "Сейчас для него полный отказ от пищи, как и прием ее без надлежащего медицинского сопровождения, могут стать фатальными", - подчеркнула Денисова.

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