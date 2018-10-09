 В России недовольны решением ПАСЕ, Ассамблею называют русофобской и неполномочной

В Москве недовольны решением ПАСЕ вернуть на доработку документ об изменении санкционных правил в интересах Москвы. Сегодняшние события в стенах Ассамблеи раскритиковали российские парламентарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Так, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал ПАСЕ недееспособной.
"После того, как были приняты санкции против одной из национальных делегаций, стало ясно, что отсутствие в ассамблее всякого консенсуса по текущей работе дополняется еще и позицией ряда государств: Украины, Великобритании и одной из стран Прибалтики, которые намеренно продлевали сегодня дебаты с целью испытать терпение европейских депутатов", – жалуется он.
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев утверждает, что Россия и не хочет участвовать в работе Ассамблее.
"ПАСЕ продолжает пребывать в глубочайшем кризисе, в который ее ввергли те самые русофобы. Несмотря на то, что действующий регламент ПАСЕ, как констатировали независимые международные юристы, противоречит Уставу Совета Европы, для этих русофобов главное – не ПАСЕ и не Совет Европы, а возможность продолжать сводить межгосударственные счеты", – написал Косачев на своей странице в Facebook.
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А вот председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение вернуть доклад в специальный комитет было правильным, – мол, так из него можно устранить недочеты.
"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ должно приниматься руководством страны, и мы в любом случае не допустим создания искусственных разделительных линий, препятствующих работе той или иной парламентской делегации", – пишет Слуцкий.
Напомним, 9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.
Что-то пошло не так, денег нет?
От юля "пріде з новим хурсом"..і соєві будуть хеть..треба з кацапськими дикунами дамавлятись..
надо же
Империя бессмысленного зла,
Бездарная тюрьма!
Где жирно золотятся купола
Над тоннами дерьма
Где раб неиллюзорно горд кнутом,
Где воли ум лишен,
Где всякий, кто не хочет быть скотом,
Безумен и смешон
Мильонами топившая в крови
За злые миражи -
Какой ты смеешь требовать любви,
Отчизна мутной лжи?!
Будь проклята сто миллионов раз -
За каждого из тех,
Кто жертвой пал твоих помпезных фраз,
Твоих больных утех.
Юрий Нестеренко
Влупить полное торговое эмбарго, а поставки продовольствия и медикаментов в мордор рассматривать как преступления против человечности и соучастие в них.
а где же наконец русофилы?
Кстати этот Толстой - праправнук Льва Толстого. Того самого которого РПЦ отлучила...
Так что повод у кацапов для недовольства не единственный.
Готовьтесь освобождать оккупированные сектой РПЦ украинские святыни для настоящей славянской украинской церкви!
ватникопитекам предстоит тяжелая ночь
Українські депутати відповідають гімном на запитання ведучої з каналу "Росія"!
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Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
- Вы не поверите, - говорил он, - как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве.
Куча говна должна просто валяться в своей выгребной яме и вдумчиво осознавать, что она куча говна, что по другому не будет и что отношение к ней будет соответственно - как к куче говна!
Это жизнь...)))