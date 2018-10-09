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 В России недовольны решением ПАСЕ, Ассамблею называют русофобской и неполномочной

Общий посыл российских комментаторов – что их страна и не собиралась возвращаться в ПАСЕ.

В Москве недовольны решением ПАСЕ вернуть на доработку документ об изменении санкционных правил в интересах Москвы. Сегодняшние события в стенах Ассамблеи раскритиковали российские парламентарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Так, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал ПАСЕ недееспособной.

"После того, как были приняты санкции против одной из национальных делегаций, стало ясно, что отсутствие в ассамблее всякого консенсуса по текущей работе дополняется еще и позицией ряда государств: Украины, Великобритании и одной из стран Прибалтики, которые намеренно продлевали сегодня дебаты с целью испытать терпение европейских депутатов", – жалуется он.

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев утверждает, что Россия и не хочет участвовать в работе Ассамблее.

"ПАСЕ продолжает пребывать в глубочайшем кризисе, в который ее ввергли те самые русофобы. Несмотря на то, что действующий регламент ПАСЕ, как констатировали независимые международные юристы, противоречит Уставу Совета Европы, для этих русофобов главное – не ПАСЕ и не Совет Европы, а возможность продолжать сводить межгосударственные счеты", – написал Косачев на своей странице в Facebook.

Также на Цензор.НЕТ: "Вы привезли с собой Петрова и Боширова", - Гончаренко - российским пропагандистам в кулуарах ПАСЕ. ВИДЕО

А вот председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение вернуть доклад в специальный комитет было правильным, – мол, так из него можно устранить недочеты.

"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ должно приниматься руководством страны, и мы в любом случае не допустим создания искусственных разделительных линий, препятствующих работе той или иной парламентской делегации", – пишет Слуцкий.

Напомним, 9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

Источник: https://censor.net.ua/n3090509
 
   
 Топ комментарии
 
Та якось піхуй на душевні страждання юродивих.. Хай "крєпчают"..
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у кацапов русофобия воспалилась - что болит, о том, болезненные, и истерят)_
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у кацапов русофобия воспалилась - что болит, о том, болезненные, и истерят)_
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пожалуйста, не путайте "руссофобию" с "руссофахией" !
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русофаги - обитатели болотистых земель мокша
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Та якось піхуй на душевні страждання юродивих.. Хай "крєпчают"..
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Ви праві!. Але все одно приємно... Ну погодьтесь)))
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ну надо же, а ведь там много русососулек, которые в тихаря за рашку, но по ходу те тоже руцкофобы.
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О как, а журнашлюшка скобеева говорила, что Пукин уважаемый во всем мире человек и поэтому рашку вернут в пасе!
Что-то пошло не так, денег нет?
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затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это
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Гончаренко резиновыми перчаткми победил.
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Точнее костюмом химзащиты. Это русня снизила опасность до перчаток.
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Все тому що "соєві" в ПАСЕ барижать..шакаладнікі афшорні...
От юля "пріде з новим хурсом"..і соєві будуть хеть..треба з кацапськими дикунами дамавлятись..
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ага, не очень то и хотелось. виноград зелен (с)
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Кацапня недоумки не доганяют, что вся русофобия это адекватная оценка их действий в мире.
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***
Империя бессмысленного зла,
Бездарная тюрьма!
Где жирно золотятся купола
Над тоннами дерьма

Где раб неиллюзорно горд кнутом,
Где воли ум лишен,
Где всякий, кто не хочет быть скотом,
Безумен и смешон

Мильонами топившая в крови
За злые миражи -
Какой ты смеешь требовать любви,
Отчизна мутной лжи?!

Будь проклята сто миллионов раз -
За каждого из тех,
Кто жертвой пал твоих помпезных фраз,
Твоих больных утех.
Юрий Нестеренко
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Если кацапня так считает чего она туда так пыжится вернуться ?
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ну дык всё давно описано в басне про Лисицу и Виноград...
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Более образно - " Со свиным рылом в калашный ряд ! "
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...их страна и не собиралась возвращаться в ПАСЕ.

В России недовольны решением ПАСЕ, Ассамблею называют русофобской и неполномочной - Цензор.НЕТ 2437
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Да рашку послушать уже весь мир руссофобский. Видмо проблема всё же в рашке.
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кацапню гонят отовсюду!сидите на параше в говне!
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Какое имеют моральное и юридическое право излагать типа такого : "действующий регламент ПАСЕ, как констатировали независимые международные юристы, противоречит Уставу Совета Европы" недочеловеки, убивающие детей и врачей в Сирии, травящие полонием и новичком граждан Великобритании, оккупировавшие территории у Молдовы, Грузии, Украины, проводящие нелюдские пытки в и массовые убийства в Ичкерии ?

Влупить полное торговое эмбарго, а поставки продовольствия и медикаментов в мордор рассматривать как преступления против человечности и соучастие в них.
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шо, и там русофобы?
а где же наконец русофилы?
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Толстой, Косачёв.... не знал что животным начали давать фамилии.

Кстати этот Толстой - праправнук Льва Толстого. Того самого которого РПЦ отлучила...
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Вот , если парашу попрут из постоянных членов ООН и лишат права вето , вот тогда они реально взвоют . топоры кукуевы .
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А ПАСЕ насрать на ваше козломордое недовольство!
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Только что узнал, что Украине дали томос на автокефалию!
Так что повод у кацапов для недовольства не единственный.
Готовьтесь освобождать оккупированные сектой РПЦ украинские святыни для настоящей славянской украинской церкви!
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Такая информация есть, но ждем официального подтверждения от Вселенского собора.
ватникопитекам предстоит тяжелая ночь
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https://www.facebook.com/g.zhygalov/videos/10156741078733044/

Українські депутати відповідають гімном на запитання ведучої з каналу "Росія"!
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.Расиюшка в окружении недружественных стран в ПАСЕ .

У Росії незадоволені рішенням ПАРЄ, Асамблею називають русофобською і неповноважною - Цензор.НЕТ 9204 ..
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"После того, как были приняты санкции против одной из национальных делегаций, стало ясно, что отсутствие в ассамблее всякого консенсуса по текущей работе дополняется еще и позицией ряда государств: Украины, Великобритании и одной из стран Прибалтики, которые намеренно продлевали сегодня дебаты с целью испытать терпение европейских депутатов", - жалуется он.
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
- Вы не поверите, - говорил он, - как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве.
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А куча говна и не должна быть довольна...
Куча говна должна просто валяться в своей выгребной яме и вдумчиво осознавать, что она куча говна, что по другому не будет и что отношение к ней будет соответственно - как к куче говна!
Это жизнь...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России недовольны решением ПАСЕ, Ассамблею называют русофобской и неполномочной
 
 
 
 
 
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