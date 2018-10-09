 Бывший бизнес-партнер Климова Шнайдер: "В мой адрес постоянно поступают угрозы"

Об этом сообщают одесские СМИ, передает РБК-Украина.

По данным издания, телефонные угрозы Шнайдеру начали поступать после того, как СБУ совместно с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, забрали проблемные объекты Леонида Климова в пользу государства.

Как отмечается, Шнайдер несколько лет назад тяжело заболел и лечился в Израиле. За это время, по данным издания, имущество было переоформлено исключительно на структуры Климова. Шнайдер заявлял, что его подпись под документами подделали, это подтверждают выводы нескольких экспертиз. И это также является одним из доказательств возможных финансовых преступлений Климова.

По данным СМИ, все имущество, переданное в управление государству, в свое время было заложено для рефинансирования Имексбанка. Но в итоге структуры Климова не выполнили условия, более того, подписи тяжело больного на тот момент Шнайдера были сфальсифицированы, пишет издание.

"Я считаю, что те, кто занимался подлогами и давал на это команду, должны ответить перед законом", - говорит Шнайдер.