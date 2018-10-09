 Главная версия пожара на военных складах рядом с Ичней - действия российских диверсантов, - Нацполиция

Следствие считает основной версией пожара на военном арсенале вблизи Ични в Черниговской области действия российской диверсионной группы. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сказал на совещании в ситуационном центре президента 9 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Одна из основных версий, которая сейчас рассматривается украинскими правоохранителями, – действия диверсионной группы РФ", – отметил Аброськин.
Участвующий в совещании министр обороны Украины Степан Полторак уточнил, что в 3.20 9 октября на арсенале одновременно произошли три взрыва, а через 20 минут были подорваны еще несколько хранилищ, информирует пресс–служба президента Украины.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
Еще есть огромное поле для деятельности.
а вот налоги и сборы увеличат
и главное еще не отбабахало...а уже выводы....оперативно, ничего не скажешь!
Олександр Ружанський
9 год ·
ДАВАЙТЕ ДИВИТИСЯ ПРАВДІ В ОЧІ - УКРАЇНА НАРАЗІ МАЙЖЕ ПОВНІСТЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД РОСІЙСЬКИМ УПРАВЛІННЯМ.
Скандал з першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки, Сергієм Семочко, 8 родичів якого, включаючи дружину, мають російське громадянство, тобто, громадянство агресора, знову змушує мене узагальнити наявну інформацію щодо зв'язків наших владних персоналій з Росією і з її терористичними угрупованнями в ОРДЛО, аби прийти до сумного висновку - Україна наразі знаходиться під жорстким російським впливом і фактичним російським управлінням.
Отже, давайте разом дивитися на ці зв'язки, які діюча влада з певним умислом приховувала в одних випадках і продовжує приховувати в інших.
Президент Порошенко. Випускник радянського кдбешного вишу. Дружина його сина, народного депутата України, Олексія Порошенко - Юлія Аліханова, є громадянкою Росії. Скрін 1.
Цей факт Петро і Олексій Порошенки весь час приховували і він став відомий лише завдяки журналістам.
Міністр закордонних справ України, Павло Клімкін. Народився і виріс в Росії. Закінчив московський ВНЗ, який знаходився під щільним контролем КДБ. Дружина Клімкіна, Марія Михайленко,теж займає відповідальну посаду у владі і є заступником керівника Головного департаменту зовнішньої політики і європейської інтеграції Адміністрації президента,
Натомість, батько Марії Михайленко - генерал-майор Юрій Михайленко, є зрадником України, проживає в окупованому Росією Севастополі, має російське громадянство і був нагороджений російською владою медаллю "За возвращение Крыма".
Скрін 2.
Звісно, що про зраду і службу Росії тестя Павла Клімкіна ми теж дізналися не від фігурантів скандальної інформації - міністра закордонних справ і його дружини, а від незалежних блогерів. Причому, пані Марія спочатку крутила сракою і розповідала про якусь "інформаційну війну" проти її чоловіка і лише згодом була вимушена підтвердити факт зради її батька на користь Росії.
Голова Вищої ради правосуддя, Ігор Бенедисюк. Громадянин Росії. Це підтверджується його службою в 1991 - 1994 роках суддею російського військового суду. Зрозуміло, що на такій посаді можуть працювати лише громадяни Росії.
Втім, на будь-які запитання і запити щодо свого російського громадянства, пан Бенедисюк відповідає тупим мовчанням. Незрозуміло також, яким чином, у 1994 році, пан Бенедисюк цілих два місяці поєднував посаду судді 37-го військового суду Далекосхідного військового округу в Росії з посадою військового судді Київського гарнізону в Україні.
Скрін 3.
Виходить так, що Ігор Бенедисюк взагалі отримав громадянство України незаконно, бо згідно закону "Про громадянство України", громадянами України є особи, які не перебувають у громадянстві інших держав. Але ж, про вихід з російського громадянства пан Бенедисюк ніяких документів вперто не надає.
Розумієте, що ми маємо? Керівник ключового органу в суддівській системі України є громадянином Росії! І особисто я впевнений, що формування суддівського корпусу в Україні відбувається під наглядом ФСБ.
І ось, деякі приклади.
Суддя господарського суду Київської області, Світлана Чонгова - громадянка Росії. Скрін 4. До того ж, пані Світлана постійно відвідує Крим, де працювала суддею раніше. Проте, в цьому році, Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала Свєту такою, що відповідає посаді українського судді.
Суддя Київського апеляційного адмінсуду, колишній російський офіцер, (чи, дійсно, колишній?), Ігор Федотов.
Згідно з його ж біографією, громадянином України він став лише у 2001 році. При цьому, до 2002 року він служив у російській армії та був суддею військового суду Білогірського гарнізону Далекосхідного військового округу (м. Білогірськ Амурської області).
Скрін 5.
Тобто, знову брехня, знову незаконне отримання громадянства України (бо, до 2002 року, Ігор Федотов ще був російським військовим і однозначно громадянином Росії) і знову військовий суддя Далекосхідного гарнізону. Прям, кузня кадрів для українських судів, цей Далекосхідний гарнізон російської армії!.
Про втрату російського громадянства Федотовим ніяких реальних даних на сьогодні також не існує, що дає привід наразі теж вважати його громадянином Росії.
Йдемо далі і звертаємо увагу на взагалі пречудовий факт: суддя Верховного суду України, Валентина Симоненко, у 2015 році, тобто, після російської окупації Криму, отримала у Севастополі "индивидуальный налоговый номер РФ - ИНН № 920358519730."
Це не зовсім російське громадянство. Проте, прямий і безпосередній зв'язок судді вищого судового органу України з країною - окупантом української території більш ніж очевидний.
Звісно, пані Валя теж взялася робити фінти дупою, аби якось її прикрити, але, її виправдальна брехня повністю спростовується наявним фактажем:
https://www.pravda.com.ua/columns/2018/02/6/7170732/
І, чомусь не викликає здивування, що Голова Вищої ради правосуддя України, громадянин Росії, Ігор Бенедисюк, затвердив кандидатуру російського платника податків, Валентину Симоненко, як претендента на посаду судді Верховного суду України, а Президент України, з російськими родичами, Петро Порошенко, її на цю посаду призначив.
(В принципі, російські інтереси у Петра Олексійовича прослідковуються не тільки і не виключно у сімейному плані, але це історія для іншого дослідження.)
Тепер, від українських суддів з російськими нутрощами, яких не викритих у своїй московитський сутності, ще дуже багато, перейдемо до силовиків. І тут, сбушний контррозвідник і діючий український розвідник з російськими родичами і корупційними статками, Сірьожа Семочко має повне право заявити : а я, що, самий рудий?
І дійсно. Всі кинулися обурюватися російськими паспортами родичів Семочка, які тусуються у Криму, і не згадують колишнього кримського мусора, Віталія Малікова, який, волею нашого мегапатріотичного Президента, сьогодні працює першим заступником Голови служби безпеки України, маючи бізнес в окупованому Криму і дочку, російсько-кримського адвоката, Дануу Малікову:
http://dossier-ua.com/?p=6668
http://zmiya.com.ua/…/dochka-kerivnika-sbu-maye-posvidchenn…
Я залишу за лапками питання, як звичайний кримський мусорідло може бути першим заступником Голови СБУ і очолювати Антитерористичний центр без належного професійного фаху, проте нагадаю тут дві прекрасних історії про Віталю.
Перша - це те, що Маліков є зятем колишнього міністра внутрішніх справ України, Миколи Билоконя, який вже давно дриснув на Росію і завдяки якому Віталя свого часу очолив міліцію Севастополя.
Друга, це історія про те, як цей один з головних діючих борцунів за безпеку України, під час початку російської окупації Криму, підтримував російського ставленика на посаду мера Севастополя Чалого і будучи депутатом міськради Севастополя виступав за встановлення блокпостів у Криму проти бандерівців.
Це загальновідомі кейси пана Малікова, які легко нагуглити і я лише нагадую про їх існування.
Про незаконну приватизацію Маліковим лісової ділянки під Києвом на буду, бо тема цієї статті - російські зв'язки діючої влади в Україні, а не її очевидна корупція.
Да, ледве не забув!. Про рідну дочку у Криму Віталій Маліков теж суспільство не інформував допоки блогери - нігадяї не засвітили її в інформпросторі. Хто б міг подумати, але від цієї рідної дочки Віталя так само легко відмежувався, як і дружина Клімкіна від свого батька у Криму. Чудово, просто чудово! Тесть в Росії, бізнес і дочка в окупованому Росією Криму - чим не найкращі дані для людини на керівній посаді в службі, яка повинна боротися з російською агресією?
До речі. Кримський мусор Маліков з кримським сбушником Семочком прекрасно доповнюють один одного в СБУ. Такі собі "дуже" законспіровані Петров і Баширов - ukrainian style.
Трохи не в контексті, але хочу згадати ще одного кримського пожиттєвого мусора, В'ячеслава Аброськіна.
Після російської окупації Криму, Слава, який тоді був лише заступником начальника міського управління міліції Севастополя, рвав дупу за посаду очільника вже російської поліції цього міста. Правда, трохи безуспішно. Бо в Росії, я так розумію,
командующий ООС
жена и родные братья граждане мордора.
"Виданого Генпрокуратурою України добровольця АТО росіяни піддали тортурам вже під час етапування", - шведський правозахисник
его пытали еще на этапе http://patrioty.org.ua/other/khity-tyzhnia-vydanoho-henprokuraturoiu-ukrainy-dobrovoltsia-ato-rosiiany-piddaly-torturam-vzhe-pid-chas-etapuvannia--shvedskyi-pravozakhysnyk-249969.html
цинизме, очковтирательстве, грабеже населения Украины виновата Россия и лично
Путин...
Уинстон Черчиль.
Порошенко, выбрал и войну и позор.
терпит президента с предприятиями во вражеском государстве, не имеет
будущего...
независимости так называемой "элитой" в Украине создана политическая
система полной безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми
способами оказаться у корыта - с помощью лжи, подкупа, невыполнимых обещаний,
фальсификаций при подсчетах. За свое воровство и ложь эти "покупатели
Апачей" не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. Сами они
все повязаны, а у общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у
власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва
депутатов...
Бгггг))) ну кто бы сомневался))) У нас российские диверсанты везде и всюду виноваты)) А наша власть похожа на одуванчик))) Белая и пушистая.... Хавайте вашу майданную перемогу полными ложками терпилы!)))