 В 2019 году государство закупит больше препаратов для лечения редких заболеваний, - Минздрав

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, это средства, сэкономленные благодаря эффективным закупкам и планированию по другой программе. Финансирование по программам орфанных заболеваний на следующий год увеличено на 226 млн грн и в целом составляет 1,8 млрд грн.

В 2019 году на 10% будет увеличено финансирование закупок лекарств для граждан с орфанными заболеваниями. Среди них - болезнь Гоше, легочная артериальная гипертензия, буллезный эпидермолиз, муковисцидоз взрослых. Предполагается, что в 2019 году пациенты с фенилкетонурией, идиопатической семейной дистонией будут обеспечены необходимым лечением на 100% (согласно потребности, которую декларировали регионы), а пациенты с мукополисахаридозом - на 85%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В украинские аптеки начали поступать первые вакцины от гриппа. Стоимость дозы - от 200 до 300 грн, - Минздрав

Кроме того, в бюджете на 2019 год впервые выделены средства для взрослых с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) и первичными иммунодефицитами (ПИД). Ранее пациенты с этими диагнозами обеспечивались лечением только до 18 лет.

"Выделенные в бюджете на следующий год 1,8 млрд грн, к сожалению, не позволят полностью обеспечить потребность в лекарствах абсолютно всех орфанных больных - для этого нужно 4 млрд грн. Об этом Министерство здравоохранения сообщило Министерству финансов в бюджетном запросе на 2019-2021 годы, - говорится в сообщении.

МЗ Украины уже в 2018 году на 55% больше закупило лекарств для лечения легочной артериальной гипертензии, а за счет сэкономленных средств 2016 года удалось на 100% обеспечить потребность по направлению "Орфанные метаболические заболевания и мукополисахаридоз".

Также читайте: Реформа экстренной медицины начнется в 2019 году, - Минздрав

Также сообщается, что третий год подряд на закупку лекарственных средств и медицинских изделий выделяется 5,9 млрд грн. В бюджете МЗ Украины на 2019 год удалось высвободить дополнительные 321 млн грн и перераспределить их на лечение наиболее приоритетных направлений, в том числе - на орфанные заболевания. Поэтому, если в 2017 и 2018 годах на лечение орфанных больных выделялось по 1,6 млрд грн, то в 2019-м по этому направлению дополнительно выделено 226 млн грн и в целом будет закуплено лекарств и медизделий на сумму 1,8 млрд грн.